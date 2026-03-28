কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ ষড়যন্ত্ৰৰ চিকাৰ মহানন্দ সৰকাৰ : দিলীপ শইকীয়া

কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ ষড়যন্ত্ৰৰ চিকাৰ মহানন্দ সৰকাৰ : দিলীপ শইকীয়া
Published : March 28, 2026 at 10:45 PM IST
বৰপেটা : বৰপেটাত কংগ্ৰেছৰ মনোনয়ন নাকচ হোৱাৰ আঁৰত কোন আছে ? কি কাৰণে মহানন্দ সৰকাৰে নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰিলে সেই কাৰণ ব্য়াখ্য়া কৰিলে বিজেপিৰ ৰাজ্য়িক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ।
বিজেপিৰ ৰাজ্য়িক সভাপতিগৰাকীয়ে বৰপেটাৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ পতন আৰম্ভ হৈছে বুলি মন্তব্য় কৰি কয়,"কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো মা-বাপ নোহোৱা হৈছে । কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ ষড়যন্ত্ৰৰ চিকাৰ হৈছে মহানন্দ সৰকাৰ । বৰপেটাৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ পতন আৰম্ভ হৈছে । কংগ্ৰেছে ১০০টাত আত্মসমৰ্পণ কৰিব লাগিব । ২৬টা সমষ্টিত প্ৰতিযোগিতা হ'ব, কি হয় দেখা যাব । কংগ্ৰেছৰ আত্মসমৰ্পন একৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । গৌৰৱ গগৈৰো মুখ শুকাই গৈছে ।"
সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই শনিবাৰে বৰপেটা সত্ৰত উপস্থিত হৈ সেৱা জনায় ৷ ইয়াৰ পিছতে শইকীয়াই বৰপেটাত এনডিএ তথা অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাসৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় । ইয়াৰ অংশ হিচাপে বৰপেটা সত্ৰৰ সন্মুখত শইকীয়াই অগপ প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যৱহাৰৰ বাবে তিনিটা গীত উন্মোচন কৰে ।
নতুন বৰ অসম ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ :
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দিলীপ শইকীয়াই কয়, "স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত অসমত কংগ্ৰেছ ফলাফল ভয়ংকৰভাবে শোচনীয় হ'ব । কংগ্ৰেছৰ নতুন বৰ অসম ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ । কংগ্ৰেছে মিঞাক যিধৰণে বৰপীৰা পাৰি দিছে, ভোটাৰ লিষ্টত নাম সুমুৱাই দিছে, ৰেচন কাৰ্ড দিছিল, মাটিৰ পট্টা দিছিল, চাকৰিত সংস্থাপন দিয়া নীতিয়ে অসমৰ খিলঞ্জীয়া সমাজখনলৈ অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে ।"
দেৱব্ৰত শইকীয়াও বিজেপিলৈ আহিব :
কংগ্ৰেছৰ নতুন বৰ অসমৰ ষড়যন্ত্ৰ ওফৰাব লাগিব বুলি মন্তব্য় কৰি শইকীয়াই কয়, "জিন্নাৰ সপোনক আগবঢ়াই নিব খোজাসকলৰ বংশধৰ হৈছে কংগ্ৰেছ । কংগ্ৰেছে সদায় অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ বিৰোধী নীতি আৰু স্থিতি লৈ আহিছে । কংগ্ৰেছত এতিয়া কোনো খিলঞ্জীয়া তিষ্ঠি থাকিব নোৱৰা হৈছে । কিছুদিন পিচত বিৰোধী দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়ায়ো বিজেপিলৈ আহিব । কংগ্ৰেছত কোনো সনাতনীৰ উশাহ ল'ব পৰা অৱস্থা নাই ।"
বিধায়কয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক ফোন কৰিব পাৰে :
অখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক ফোন কৰা সম্পৰ্কতো মন্তব্য কৰি দিলীপ শইকীয়াই কয় "সেই বিষয়ে মই নাজানো ৷ বিধায়ক এগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক ফোন কৰিব পাৰে ৷ শিৱসাগৰত অখিল গগৈ প্ৰচণ্ড প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ।" ৰাজ্যিক সভাপতি শইকীয়াই লুৰীণজ্যোতি গগৈ সম্পৰ্কে কয় " লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে হাৰি হাৰি হেট্ৰিক কৰিছে, এইবাৰ ফ'ৰট্ৰিক কৰিব ।"
লগতে পঢ়ক : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত থকা বিভাগৰ ওপৰতে অভিযোগ তুলিছে দেৱলাল গাৰ্লোচাই : কটাক্ষ নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ