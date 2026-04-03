সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন জয়েৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব কংগ্ৰেছে, গৌৰৱ গগৈ হ’ব মুখ্যমন্ত্ৰী: ৰিপুণ বৰা

সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন জয়েৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব কংগ্ৰেছে, গৌৰৱ গগৈ হ’ব মুখ্যমন্ত্ৰী: ৰিপুণ বৰা
এইবাৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে বৰচলা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৰিপুণ বৰাক ৷ তেওঁ এসময়ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিও আছিল ৷
Published : April 3, 2026 at 3:56 PM IST
তেজপুৰ: বহুপ্ৰত্যাশিত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ ৰ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ ৬ দিন বাকী । অহা ৭ এপ্ৰিলৰ বিয়লি নিৰ্বাচনী বিধি অনুসৰি অন্ত পৰিব প্ৰচাৰ অভিযানৰ আৰু তাৰ পাছত ৯ এপ্ৰিলৰ পুৱাৰ পৰা বিয়লিলৈ অসমৰ ১২৬ টা সমষ্টিত একক পৰ্যায়ত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব জনতাই । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যজুৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এতিয়া তুংগত ৷
এফালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ আৰু আনফালে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ৷ উভয় পক্ষই বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ৰাইজৰ কাষলৈ গৈ আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলোৱা দেখা গৈছে ৷ এই নিৰ্বাচনত শেষ হাঁহি কোনে মাৰিব, সেয়া নিশ্চিত হ’ব অহা ৪ মে’ত ভোটগণনাৰ পাছত ৷ বিজেপিয়ে তৃতীয়বাৰলৈ শাসনৰ বাঘজৰী নিজৰ হাতত ৰাখিবলৈ সক্ষম হ’ব বুলি দাবী কৰাৰ বিপৰীতে বিৰোধীয়ে এইবাৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক ওফৰাই পুনৰ শাসনলৈ উভতি আহিব বুলি দৃঢ়তা দেখুৱাই আহিছে ৷
তাৰ মাজতেই কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী অভিযান সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত মন্তব্য কৰিছে দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বৰচলা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰাই ৷ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰা ৰিপুণ বৰা এসময়ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিও আছিল ৷ তেওঁৰ পৰা সভাপতিৰ দায়িত্বভাৰ আনি ভূপেন বৰাক দিয়াৰ কিছুদিন পিছতেই ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি যোগদান কৰিছিল সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছত ৷ কিন্তু তৃণমূল কংগ্ৰেছত বেছিদিন তেওঁৰ মন নবহিল ৷ পুনৰ তেওঁ উভতি আহিল কংগ্ৰেছলৈ ৷ এইবাৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে তেওঁক বৰচলা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৷
বৰচলাত ৰিপুণ বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে দলটোৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন ধৰি জড়িত নেতা ঋতুবৰণ শৰ্মাক ৷ পূৰ্বৰ বিধায়ক গণেশ লিম্বুক এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিলে বিজেপিয়ে ৷ বৰচলা সমষ্টিত এইবাৰ কেনে হ’ব নিৰ্বাচনী যুঁজ, কিদৰে প্ৰচাৰ চলাইছে কংগ্ৰেছে ? এইসন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত ৰিপুণ বৰাই কয়, ‘‘ৰাইজৰ খুবেই উৎসাহ দেখা গৈছে ৷ সুন্দৰভাৱে প্ৰচাৰ চলিছে ৷ যুৱ প্ৰজন্ম হিলদল ভাঙি ওলাই আহিছে ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘নিৰ্বাচন কেতিয়াও সহজ নহয়, নিৰ্বাচন সদায় জটিল ৷ ৰাইজেই সকলো, ৰাইজে যিহেতু কংগ্ৰেছক বিচাৰিছে গতিকে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী যিমানেই শক্তিশালী নহওক কিয় ৰাইজতকৈ শক্তিশালী কোনো নাই ৷ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ ধনবল, বাহুবল সকলো আছে, কিন্তু ৰাইজৰ বল তেওঁতকৈ বেছি ৷’’
বৰচলাত কি এজেণ্ডা লোৱা হৈছে বুলি সোধাত বৰাই কয়, ‘‘বৰচলাত আজিলৈকে এখন কলেজ নাই ৷ আমি সকলোধৰণৰ চাকৰিভিত্তিক পাঠ্যক্ৰমৰ সৈতে এখন কলেজ স্থাপন কৰিম ৷ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ উন্নীতকৰণ কৰা, বহু ৰাস্তা এতিয়াও কেঁচা হৈ আছে, সেইসমূহ পকী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম ৷ জলজীৱন মিছনৰ পানী ৰাইজে পোৱা নাই, 100 ঘৰৰ ভিতৰত 30 ঘৰ মান মানুহে পানী পাইছে ৷ গতিকে সকলো মানুহৰ বাবে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ৷ কৃষকে যাতে খেতিপথাৰত পানী পায় তাৰৰ বাবে জলসিঞ্চন প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হ’ব৷’’
তাৰোপৰি শীত-তাপ নিয়ন্ত্ৰিত দুটা ভঁড়ালগৃহ দুটা ব্লকৰ অধীনত নিৰ্মাণৰ চিন্তা কৰা হৈছে বুলি তেওঁ কয় ৷ ৰিপুণ বৰাই লগতে কয় যে বৰচলাক সুজলা সুফলা কৰাৰ বাবেও তেওঁ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷ মিত্ৰজোঁটে অসমত কেইখন আসন লাভ কৰিব বুলি সোধাত ৰিপুন বৰাই কয়, ‘‘আসনৰ কথাটো কোৱা টান, কিন্তু সংখ্যা গৰিষ্ঠতা পাবলৈ ৬৪ খন আসন লাগে, আমি তাতকৈ অধিক আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিম ৷’’
ভূপেন বৰা আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিজেপি গমন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগে কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় ৷ তেওঁলোক নেতাহে, তেওঁলোকৰ লগত কোনো কংগ্ৰেছ কৰ্মী যোৱা নাই ৷ এতিয়া বিহপুৰীয়া হওক বা দিছপুৰেই হওক, সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মী উঠি-পৰি লাগিছে ৷’’ বহু সংখ্যক নেতাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগে কংগ্ৰেছক বিমোৰত পেলাব নেকি বুলি সোধাত তেওঁ লগতে কয় যে, এনেকুৱা ঘটনা কংগ্ৰেছত পূৰ্বেও ঘটিছে ৷ কিন্তু নেতা আৰু কৰ্মী দুয়োটা সুকীয়া বিষয় ৷ গতিকে তেওঁলোকৰ দল ত্যাগে কংগ্ৰেছক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে ৷
ডেনিয়েল টপ্নৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি ৰিপুণ বৰাই কয়, ‘‘আদালতে ইতিমধ্যে এই বিষয়টো স্পষ্ট কৰিছে ৷ এইটো ২৬ বছৰ পুৰণি কথা । আদালতে মোক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছে । তাৰ পাছত চি বি আই সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে, কিন্তু সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়েও মোক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছে । গতিকে ইয়াত মোৰ ক’বলগীয়া একো নাই ৷ আদালততকৈ ঊৰ্ধত কোনো নহয় ৷’’
গহপুৰৰ পৰা আহি বৰচলাত নিৰ্বাচন খেলা প্ৰসংগত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মই কোনো বিদেশৰ মানুহ নহয়, মই বহিঃৰাজ্যৰ মানুহ নহয় ৷ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি হিচাপে মোৰ সাংগঠনিক অনুগামী আছে, মই অশমৰ যিকোনো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰোঁ ৷ সমষ্টি মই ঠিক কৰা নাই, দলে ঠিক কৰিছে ৷ এয়া দলৰ সিদ্ধান্ত ৷ মোক নিৰ্বাচন খেলিব নালাগে বুলি ক’লেও মই কাম কৰি গ’লোহেঁতেন ৷ বিজেপিয়ে মোক সমালোচনা কৰিছে, কিন্তু অশোক সিংহলক সমালোচনা নকৰে ৷’’
গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছত বিসম্বাদ হৈছে নেকি বুলি সোধাত ৰিপুণ বৰাই কয়, ‘‘অলপ অসন্তুষ্টি থাকিবই ৷ ইমান এটা ডাঙৰ দল, গতিকে কিছুমান মতৰ অমিল থাকিবই ৷ কিন্তু আমি তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছোঁ ৷ গতিকে তেওঁৱেই মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ব ৷ গৌৰৱ গগৈৰ গ্ৰহণ যোগ্যতা আছে, গতিকে তেওঁক লৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ ৷’’
উল্লেখ্য যে ২০১৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত সমষ্টিটোত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৭৯.২৯% আৰু ২০১৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এই সমষ্টিৰ ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৮৩.০৮ শতাংশ । সমষ্টিটোত মুঠ ২২ টা পঞ্চায়ত আছে ।
থোৰতে বৰচলা সমষ্টিৰ বিৱৰণ: বৰচলা বিধানসভা সমষ্টি মূলতঃ গ্ৰাম্য বসতি প্ৰধান, যদিও কিছু সংখ্যক নগৰীয়া ভোটাৰো এই সমষ্টিত আছে । সামাজিক আৰু জনগাঁথনিৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই সমষ্টিটোৱে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । স্বাধীনতাৰ পিছত বৰচলা বিধানসভা সমষ্টি ঢেকীয়াজুলি দক্ষিণ, বৰচলা আৰু মিছামাৰী অঞ্চল সামৰি আছিল ৷
বিধায়কসকলৰ তালিকা :
- ১৯৫২ চনত: মুহিকান্ত দাস (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
- ১৯৫৭: মুহিকান্ত দাস (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
- ১৯৬২: মুহিকান্ত দাস (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
- ১৯৬৭: মুহিকান্ত দাস (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
- ১৯৭২: বিজয় চন্দ্ৰ শৰ্মা (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
- ১৯৭৮: কমল চন্দ্ৰ বসুমাতাৰী (প্লেইন ট্ৰাইবেলছ কাউন্সিল অৱ অসম)
- ১৯৮৫: প্ৰফুল্ল গোস্বামী (অসম গণ পৰিষদ)
- ১৯৯১: ৰুদ্ৰ পাৰাজুলী (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
- ১৯৯৬: প্ৰফুল্ল গোস্বামী (অসম গণ পৰিষদ)
- ২০০১: টংক বাহাদুৰ ৰায় (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
- ২০০৬: টংক বাহাদুৰ ৰায় (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
- ২০১১: টংক বাহাদুৰ ৰায় (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
- ২০১৬: গণেশ কুমাৰ লিম্বু (ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী)
- ২০২১: গণেশ কুমাৰ লিম্বু (ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী)
সমষ্টিটো অধিক সময় ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ অধীনত আছিল আৰু সৰ্বাধিক সময় বিধায়ক আছিল প্ৰাক্তন বিধায়ক, মন্ত্ৰী তথা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ টংক বাহাদুৰ ৰায় । তেওঁ ১৫ বছৰ সময় সমষ্টিটোৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । আনহাতে মুহিকান্ত দাসে ১৯৫২ চনৰ পৰা ১৯৬৭ চনলৈ বিধায়ক হিচাবে চাৰিবাৰকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল যদিও সেই সময়ত সমষ্টিৰ নাম পৃথক আছিল । সেই সময়ত ঢেকীয়াজুলি দক্ষিণ হিচাপে জনা গৈছিল এই সমষ্টিটো ৷
