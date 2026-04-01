বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ আহ্বান সোণোৱাল কছাৰী গণমঞ্চৰ

১২৬ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা সমষ্টিটো সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ ব্যক্তিক প্রাৰ্থিত্ব প্রদান নকৰাত ক্ষোভ ।

Sonowal Kachari Ganmanch press Meet in Khowang
বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ আহ্বান সোণোৱাল কছাৰী গণমঞ্চৰ (ETV Bharat Assam)
Published : April 1, 2026 at 2:08 PM IST

মৰাণ : এইবাৰ বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ আহ্বান জনালে সোণোৱাল কছাৰী গণমঞ্চ, অসমে । বিধানসভা নির্বাচনত ১২৬ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত এজনো সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ ব্যক্তিক প্রাৰ্থিত্ব প্রদান নকৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি সংগঠনটোৱে এইদৰে আহ্বান জনালে ।

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিন চমু চাপি অহা সময়তে ডিব্ৰুগড়ৰ জিলাৰ খোৱাং চাৰিআলিত মঙলবাৰে নিশা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰিলে সোণোৱাল কছাৰী গণমঞ্চ, অসমে । সংগঠনটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক গোপাল সোণোৱালে কয়, "বর্তমান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু প্রদান বৰুৱা দুজনকৈ প্রার্থী নির্বাচনী সমিতিৰ সদস্য হোৱাৰ পাছতো ২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নির্বাচনত ১২৬ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত এজনো সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ ব্যক্তিক প্রাৰ্থিত্ব প্রদান নকৰিলে । সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু প্রদান বৰুৱা নির্বাচনী সমিতিৰ সদস্য হোৱা পিছতো এজনো সোণোৱাল কছাৰী ব্যক্তিক প্রাৰ্থিত্ব প্রদান নকৰি সমগ্র সোণোৱাল কছাৰী জাতিটোকে বিজেপি দলে চূড়ান্ত অপমান কৰিলে ।"

বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ আহ্বান সোণোৱাল কছাৰী গণমঞ্চৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "সোণোৱাল কছাৰী গণমঞ্চ, অসমে বিজেপি দলক তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছো আৰু বিজেপি দলে সোণোৱালসকলক কৰা এনে অপমানৰ পোতক তুলিবলৈ আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনত বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ সোণোৱাল ৰাইজক আহ্বান জনাইছো । সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যকাল ২০২৪ বর্ষতে অন্ত পৰে যদিও কেবল স্বায়ত্ত পৰিষদৰ ধন লুণ্ঠন কৰাৰ স্বাৰ্থত বিজেপি চৰকাৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰি সোণোৱাল কছাৰীসকলক ৰাজনৈতিক আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি আহিছে । "

আনহাতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কোনো এটা সমষ্টিত জনজাতিৰ সংৰক্ষণ নোহোৱা বিষয়ত সাধাৰণ সম্পাদগৰাকীয়ে কয়, "ডিব্ৰুগড়ৰ ৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা সমষ্টি জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী অশোক সিংহল আৰু ভাৰতীয় মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্তক দাবী জনোৱা হৈছিল আৰু এই ক্ষেত্রত সাংসদ প্রদান বৰুৱাই পূর্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল; কিন্তু টিংখাং সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী বিমল বড়াই ধেমাজি আৱৰ্ত্ত ভৱনত জনজাতিৰ বাবে সমষ্টি সংৰক্ষণ নকৰিবলৈ প্রদান বৰুৱাৰ ওচৰত তীব্র প্রতিবাদ কৰা বাবে ডিব্ৰুগড় জিলাত জনজাতিৰ বাবে সমষ্টি সংৰক্ষন নহ'ল ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "গতিকে খোৱাং, টিংখাং, ধেমাজি, শদিয়া, নাহৰকটীয়া, জোনাই, লখিমপুৰৰ লগতে আন কেইবাটাও সমষ্টিত বসবাস কৰা সকলো সোণোৱাল ৰাইজকে বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ আহ্বান জনাইছো সোণোৱাল কছাৰী গণমঞ্চ, অসমে ।" বিশেষকৈ খোৱাং সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ গণমঞ্চই দিনে নিশাই কাম কৰি থকা বুলি উল্লেখ কৰে । উক্ত সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে সাধাৰণ সম্পাদক গোপাল সোণোৱাল, সম্পাদক ক্ৰমে ত্ৰিদীপ বৰুৱা, টংকেশ্বৰ সোণোৱাল, অৰুণ সোণোৱাল, আৰু খোৱাং পৰিষদীয় সদস্য কনক সোণোৱাল উপস্থিত থাকে ।

