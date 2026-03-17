শোণিতপুৰ জিলাৰ মুঠ সমষ্টি কেইটা আৰু সৰ্বমুঠ ভোটাৰ কিমান? ইটিভিত সবিশেষ

শোণিতপুৰত মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ ৷ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই জাৰি কৰিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা । শোণিতপুৰত ১৬৩ ধাৰাৰ অধীনত নিষেধাজ্ঞা জাৰি ৷

শোণিতপুৰত মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 17, 2026 at 4:48 PM IST

তেজপুৰ: আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ শোণিতপুৰ জিলাত মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । সমান্তৰালভাৱে শোণিতপুৰত পাঁচটা বিধাসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ ১৬৩ ধাৰাৰ অধীনত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে ।

জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই জনোৱা মতে, প্ৰাৰ্থীসকলে তেজপুৰস্থিত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত পুৱা ১১ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ৩ বজালৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব পাৰিব । জিলাখনৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে পৃথক পৃথক কোঠাত মনোনয়ন গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।

নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া

৬৫ নং ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ বাবে প্ৰথম মহলাৰ কোঠা নং ২৩ ত মনোনয়ন গ্ৰহণ কৰা হ’ব, ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ হিচাপে থাকিব মানস জ্যোতি নাথ । ৬৬ নং বৰচলা সমষ্টিৰ বাবে কোঠা নং ১৯ত কমল বৰুৱা দায়িত্বত থাকিব । ৬৭ নং তেজপুৰ সমষ্টিৰ বাবে কোঠা নং ৫ত জেমছ আইন্দে মনোনয়ন গ্ৰহণ কৰিব । ৬৮ নং ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ বাবে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল’ৰৰ কোঠা নং ৬ত সংস্কৃতি সোমানিয়ে আৰু ৬৯ নং নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বাবে কোঠা নং ৯ত মানস কুমাৰ শইকীয়া দায়িত্বত থাকিব ।

নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ সভা কক্ষত বৈঠক

জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত মানি চলিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা সমূহো প্ৰকাশ কৰে । প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে যোৱা লোকৰ সংখ্যা সীমিত ৰখা হৈছে আৰু মনোনয়ন স্থানৰ ১০০ মিটাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত বাহনৰ ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও, নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি (MCC) সম্পৰ্কীয় বিধানসমূহ ৰাজনৈতিক দলসমূহক বিস্তৃতভাৱে ব্যাখ্যা কৰা হয় । নিৰ্বাচনী ব্যয়, প্ৰচাৰ-পদ্ধতি, জনসভা, ৰেলী, লাউডস্পীকাৰৰ ব্যৱহাৰ, বিজ্ঞাপন আদিৰ ক্ষেত্ৰত নিয়মসমূহ কঠোৰভাৱে মানি চলিবলৈ আহ্বান জনোৱা হয় ।

নিৰ্বাচন পৰিচালনাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত চৰকাৰী সম্পদৰ ব্যৱহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই জনায় যে, শোণিতপুৰ জিলাত মুঠ ১,২৩১ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে । ইয়াৰ ভিতৰত মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ৩০৯ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আৰু ৫ টা মডেল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।

সৰ্বশেষ ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি জিলাখনত মুঠ ৯,৬২,৪৫৮ জন ভোটাৰ আছে৷ য’ত ৪,৭৬,৭৪৯ জন পুৰুষ, ৪,৮৫,৬৮৯ গৰাকী মহিলা আৰু ২০জন তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ।

সমষ্টিভিত্তিক ভোটাৰৰ সংখ্যা

সমষ্টিভোটাৰৰ সংখ্যা
ঢেকিয়াজুলি২,২৩,৯৫৫ জন
বৰচলা১,৯০,২১৫ জন
তেজপুৰ১,৭৬,৩৭৯ জন
ৰঙাপাৰা১,৬৯,৩১৯ জন
নদুৱাৰ২,০২,৫৯০ জন

সুগম আৰু শৃংখলাবদ্ধ ভোটগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰায় ৪,৯২৪ জন কৰ্মচাৰী নিয়োজিত কৰা হ’ব বুলি নিৰ্বাচনী বিষয়াই জনায় । সকলো ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থীক ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনা কঠোৰভাৱে মানি চলিবলৈ আৰু শান্তিপূৰ্ণ, নিৰপেক্ষ আৰু স্বচ্ছ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনক পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ বিষয়াগৰৰাকীয়ে আহ্বান জনায় ।

ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে বিষয়াসকলক প্ৰশিক্ষণ

ইতিমধ্যে তেজপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে৷ শোণিতপুৰ জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন সুকলমে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন কৰাৰ লক্ষ্যৰে তেজপুৰ জিলা নিৰ্বাচনী বিভাগে ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া আনন্দ কুমাৰ দাসৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পূৰ্বেই, অৰ্থাৎ ১০ মাৰ্চৰ পৰা বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ নিৰ্বাচনী কৰ্মচাৰীসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে । প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত, ১০ মাৰ্চত জিলা আয়ুক্তৰ সন্মিলন কক্ষত প্ৰায় ৪০ গৰাকী ফটোগ্ৰাফাৰ আৰু ভিডিঅ’গ্ৰাফাৰক ইএমচি (EMC) চেলৰ ন'ডেল বিষয়াই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে ।

নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া শোণিতপুৰত

তাৰ পিছত ১৩ মাৰ্চত তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ত প্ৰায় ১৫০০ প্ৰথম প'লিং বিষয়াক মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে । ইয়াৰ সমান্তালভাৱে, তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়তে ১৫০০ গৰাকী প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষণ সম্পন্ন কৰা হয় । লগতে, একে স্থানতে ১৫০০ দ্বিতীয় আৰু ১৫০০ তৃতীয় প'লিং বিষয়াৰো প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষণ সফলভাৱে সম্পন্ন হৈছে । অহা দিনসমূহতো এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে ।

অহা ২০ মাৰ্চত জিলা আয়ুক্তৰ সন্মিলন কক্ষত মডেল ক’ড অৱ কণ্ডাক্ট (MCC) সম্পৰ্কীয় ৫০ গৰাকী বিষয়াৰ প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হ’ব । তাৰ পাছত ২৩ মাৰ্চত তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ইভিএম (EVM) কমিচনিঙৰ সৈতে জড়িত ৪৫০ গৰাকী বিষয়াক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও, ২৫ মাৰ্চত ১৮০ গৰাকী জ’নেল আৰু ছেক্টৰ বিষয়াৰ প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত, ২৬ মাৰ্চত পুনৰ তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ত প্ৰিজাইডিং আৰু প্ৰথম প'লিং বিষয়াসকলৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হ’ব । জিলা নিৰ্বাচনী বিভাগে এই বিস্তৃত প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাপনাক অধিক দক্ষ, স্বচ্ছ আৰু সুসংগঠিত কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে ।

শোণিতপুৰত ১৬৩ ধাৰাৰ অধীনত নিষেধাজ্ঞা জাৰি :

আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন, ২০২৬ উপলক্ষে আৰু ১৫ মাৰ্চৰ পৰা নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শোণিতপুৰ জিলাৰ জিলা দণ্ডাধীশ আনন্দ কুমাৰ দাসে ভাৰতীয় নাগাৰিক সুৰক্ষা সংহিতা, ২০২৩ৰ ১৬৩ ধাৰাৰ অধীনত সমগ্ৰ জিলাত তাৎক্ষণিকভাৱে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে । এই আদেশ অনুসৰি, পূৰ্ব অনুমতি অবিহনে পাঁচজনতকৈ অধিক লোকৰ সমাৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । ৰাজহুৱা সভা, ৰেলী, ৰোড শ্ব’, শোভাযাত্ৰা আৰু লাউডস্পীকাৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে অনুমতি বাধ্যতামূলক ।

ভোটগ্ৰহণৰ ৪৮ ঘণ্টাৰ আগৰ পৰা এই ধৰণৰ সকলো কাৰ্যকলাপ সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ থাকিব । মনোনয়নৰ সময়ত বাহনসমূহ ১০০ মিটাৰ দূৰত ৰাখিব লাগিব আৰু ভোটগ্ৰহণৰ দিনা ভোটকেন্দ্ৰৰ ১০০ মিটাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত প্ৰচাৰ বা ৰাজনৈতিক সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । উত্তেজনামূলক বা সাম্প্ৰদায়িক প্ৰচাৰো কঠোৰভাৱে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । এই আদেশ ১৫ মাৰ্চৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈ নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে বলবৎ থাকিব । নিয়ম ভংগ কৰিলে আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি জিলা প্ৰশাসনে সকীয়াই দিছে ।

