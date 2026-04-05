কুমাৰ ভৱেশৰ জনপ্ৰিয় গীত কোনে ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত ?

‘নাযাবা নাযাবা সোণ মোকে এৰি থৈ’ গীতটিৰ সুৰ আৰু সংগীত ব্যৱহাৰ কৰি এটা ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা বিজেপিৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল এটি গীত ৷

কুমাৰ ভৱেশ (Facebook Kumar Bhabesh)
Published : April 5, 2026 at 8:44 PM IST

গুৱাহাটী: কুমাৰ ভৱেশৰ জনপ্ৰিয় গীত ‘নাযাবা নাযাবা সোণ মোকে এৰি থৈ’ গীতটি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ ক্ষোভিত শিল্পীগৰাকী । তেওঁৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ ‘নাযাবা নাযাবা সোণ মোকে এৰি থৈ’ গীতটিৰ সুৰ আৰু সংগীত ব্যৱহাৰ কৰি এটা ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা বিজেপিৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল এটি গীত ৷

কংগ্ৰেছৰ ১০ বছৰ আগৰ শাসনক সমালোচনা কৰি এ আই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি প্ৰচাৰ কৰিছে পেজটোত । এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে ।

এই বিষয় সন্দৰ্ভত তেওঁৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত কুমাৰ ভৱেশে কয়, ‘‘মোৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ ‘‘নাযাবা নাযাবা সোণ মোকে এৰি থৈ গীতটিৰ সুৰ আৰু মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰি ৰাজনৈতিক গীত হিচাপে অপব্যৱহাৰ কৰিছে । ‘মনত ৰাখিছে অসমে’ নামৰ এটা ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা ৰাজনৈতিক গীত হিচাপে অপব্যৱহাৰ কৰিছে । কোন ৰাজনৈতিক দলে এই কাৰ্য কৰিছে সেয়া মই নাজানো । এই কাৰ্যত মই খুব দুখ পাইছোঁ । মই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁক সন্ধিয়ালৈ সময় বান্ধি দিছিলোঁ ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰিবলৈ । কিন্তু বৰ্তমানলৈ ভিডিঅ'টো ডিলিট নকৰাত মই মোৰ আইনী পৰামৰ্শতাদাৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ । তেওঁ যি ধৰণে ব্যৱস্থা ল'বলৈ দিব তেনেদৰে ফেচবুক একাউণ্টটোৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ।’’

উল্লেখ্য যে, সামাজিক মাধ্যমত ‘মনত ৰাখিছে অসমে’ নামৰ এটা ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা ‘নাযাবা নাযাবা’ গীতটোৰ সুৰ আৰু সংগীত ব্যৱহাৰ কৰি ‘‘নিদিও যে নিদিও ভোট সিহঁতক আকৌ, দহবছৰৰ আগৰ দিন নালাগে আকৌ, বম ফুটিছিল ধুম ধাম কৈ কেনেকৈ পাহৰিম সেই দিনবোৰক, অ’ ৰাইজ ঐ নিদিও সিহঁতক ভোট আকৌ' বুলি প্ৰচাৰ কৰা হৈছে ৷ গীতটোৰ এ আই ভিডিঅ'টোত গৌৰৱ গগৈ, ৰকিবুল হুছেইনে আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াইক দেখুওৱা হৈছে ।

