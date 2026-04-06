জোনাইত পুনৰ নিৰ্বাচনী হিংসা, কংগ্ৰেছৰ ৰেলীত দূৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত কেইবাজনো আহত, ভাঙিলে বাহন
প্ৰথমে মাৰপিট আৰু পিচত এইবিষয়ে কাৰো আগত নক'বলৈ ১০০০ টকা কোনে দিলে ভুক্তভোগীক ।
Published : April 6, 2026 at 9:40 AM IST
জোনাই : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে । এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্ত পৰিবলৈ এটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত ৰাজ্য়ত পুনৰ সংঘটিত হৈছে নিৰ্বাচনী হিংসা । বিগত কেইবাদিনত জোনাই বিধানসভা সমষ্টিত এনেধৰণৰ হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈ থকাৰ মাজতেই দেওবাৰে পুনৰ নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।
ধেমাজি জিলাৰ জোনাই বিধানসভা সমষ্টিত শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি উভয় দলৰ কৰ্মী তথা সমৰ্থকৰ মাজত নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে ৮০ জোনাই বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী হিংসাই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ । বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ ৰেলীত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰি কেইবাখনো বাহন আৰু মটৰ চাইকেল ভাঙি পেলোৱাৰ লগতে কেইবাজনো লোক আহত হৈছে ।
দেওবাৰে পুৱা তৰাজান গাঁৱত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী কাৰ্যসূচীত বিজেপি সমৰ্থিত একাংশ লোকে বাধা প্ৰদান কৰে যদিও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । ইয়াৰ পিচত কংগ্ৰেছ দলে তৰাজান গাঁৱৰ পৰা এক নিৰ্বাচনী ৰেলী আৰম্ভ কৰে । জোনাইৰ আৰিমৰা গাঁৱত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভুৱন পেগুৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে ৰেলীটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু সমৰ্থকে ।
এই আক্ৰমণত কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থকৰ কেবাখনো বাহন ভাঙি চূৰমাৰ কৰাৰ লগতে কেবাজনো কৰ্মী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে । এই ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধ-সামৰিক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই সন্দৰ্ভত এজন ভুক্তভোগীয়ে কয়," কংগ্ৰেছৰ ৰেলীত যোৱা বাবে আমাক আক্ৰমণ কৰিছে । আমি দুজন আছিলো । প্ৰথমে মোক মাৰপিট কৰিছে আৰু পিচত এইবিষয়ে কাৰো আগত নক'বলৈ ১০০০ টকা দি পঠিয়াইছে । আমি তেল ডিপোলৈ যোৱাৰ সময়তেই আক্ৰমণ কৰে ।"
উল্লেখ্য যে জোনাই সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজু কুমাৰ মেদকৰ সমৰ্থনত কেমি জেলম গাঁও পঞ্চায়তৰ তৰাজান পৰা চাৰিখন পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন স্থানত উলিওৱা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰেলীত বিজেপি কৰ্মীয়ে বাধা প্ৰদান কৰি কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকলক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । লগতে কেইবাখনো বাহন আৰু মটৰ চাইকেল ভাঙি পেলোৱা ঘটনাক কংগ্ৰেছ দলৰ লগতে বিৰোধী মিত্রজোঁটে কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে । এই ঘটনাক তীব্ৰ নিন্দা কৰাৰ লগতে গৰিহণা দিছে । প্ৰশাসন আৰু নিৰ্বাচন আয়োগক শীঘ্ৰে ঘটনাটোৰ লগত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ দলে দাবী জনাইছে ।
