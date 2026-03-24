বৃহৎ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ দিশে ডিমা হাছাও; বিজেপিত জ্যেষ্ঠ নেতাৰ দলত্য়াগৰ ধুমুহা

বৃহৎ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ দিশে ডিমা হাছাও; বিজেপিত জ্যেষ্ঠ নেতাৰ দলত্য়াগৰ ধুমুহা
নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ দল ত্যাগৰ পিছতেই বিজেপিত খহনীয়া ।
Published : March 24, 2026 at 7:52 AM IST
হাফলং : বিজেপিত বিদ্ৰোহৰ জুইকুৰা জ্বলিয়েই আছে । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিনাও পাহাৰীয়া জিলাত প্ৰশমিত নহ'ল ক্ষোভৰ অগনি । বিজেপি নেত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাই দল ত্যাগ কৰাৰ পিচতেই ডিমা হাছাও জিলাত বৃহৎ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন আৰম্ভ হৈছে ।
মন্ত্ৰী তথা এইবাৰৰ টিকটৰ দাবীদাৰ হোৱাৰ পিচতো নন্দিতা গাৰ্লোচাক বঞ্চিত কৰাত দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিয়ে সোমবাৰে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ । তেওঁৰ পদত্য়াগৰ এদিন পিছতেই ডিমা হাছাও জিলা বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু কাৰ্যকৰ্তাই সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে নেশ্যনেল পিপ'লছ পাৰ্টীত যোগদান কৰাত পাহাৰীয়া জিলাখনত বিজেপিৰ আভ্যন্তৰীণ অসন্তুষ্টিৰ ছবিখন স্পষ্ট হৈছে ।
আৰম্ভণিৰে পৰাই পাহাৰীয়া জিলাখনত বিজেপিৰ সৈতে জড়িত বহু নেতাই বছৰ বছৰ ধৰি সমর্থন আৰু ত্যাগ কৰাৰ পাছতো দলীয় নেতৃত্বৰ অবহেলিত মনোভাৱ বুলি অসন্তুষ্টি প্রকাশ কৰি দল ত্যাগ কৰে কেইবাগৰাকী বিজেপিৰ নেতা আৰু কাৰ্যকৰ্তাই । এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে অভিযোগ কৰে যে তৃণমূল পৰ্যায়ত দলটোক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অৱদানক উপেক্ষা কৰা হৈছে, যাৰ ফলত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বিজেপি দলৰ নেতা-কৰ্মীৰ মাজত হতাশা বৃদ্ধি পাইছে ।
দল ত্য়াগৰ কাৰণ :
১১৩ নম্বৰ জনজাতি সংৰক্ষিত হাফলং বিধানসভা সমষ্টিৰ এন পি পিৰ প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাছাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও দলীয় কৰ্মী আৰু সদস্যৰ উপস্থিতিত এই যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় । বিজেপি দল ত্যাগ কৰা নেতাসকলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে বিজেপিৰ আভ্যন্তৰীণ বিবাদৰ বাবেই তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰে। তেওঁলোকে কয়," বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ডিমা হাছাও জিলাত উপজাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ ভূমি কাঢ়ি লোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে । ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনত থকা উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ক্ষমতা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলোৱা হৈছে । ইয়াৰ বাবে ডেনিয়েল লাংথাছাৰ দৰে শক্তিশালী নেতাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেই বাবেই আমি ডিমা হাছাও জিলাৰ পৰা বিজেপিক ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাই দিবলৈ এন পি পি দলত যোগদান কৰিছো । "
তেওঁলোকে পুনৰ কয়, "আমাৰ বিজেপি দল ত্যাগ কৰাৰ পদক্ষেপ আৱেগিক নহয়, বৰঞ্চ দীৰ্ঘদিনীয়া অসন্তুষ্টি আৰু স্বীকৃতিৰ অভাৱৰ ফল ।" আজিৰ বৃহৎ সংখ্যক সমৰ্থক আৰু দলীয় কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচীয়ে পাহাৰীয়া জিলাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত এক পৰিৱৰ্তনৰ সংকেত দিছে । এন পি পিলৈ অভিজ্ঞ নেতা আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ আগমনে জিলাখনত দলটোৰ স্থিতি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিব বুলি কয় এন পি পিৰ প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাছাই ।
কোন কোনে যোগদান কৰিলে ?
এন পি পিত যোগদান কৰা সকলৰ ভিতৰত আছে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন জিলা সভাপতি তথা উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য গোলঞ্জো থাওছেন,পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সদস্য ৰাহুল নাইডিং, পাৰ্বত্য পৰিষদৰ প্ৰাক্তন উপাধ্য়ক্ষ তথা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক হিম বাহাদুৰ চেত্ৰী, জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন উপ-সভাপতি অনুপ লাংথাছা, দিগেৰ মণ্ডল বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি জয়বেশ ফংলো, পঞ্জিত কেম্প্ৰাই আদি । ৩৮ গৰাকী বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাই বিজেপি দল ত্যাগ কৰি এন পি পিত যোগদান কৰে ।
