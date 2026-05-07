বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল : অনুসূচিত জাতি-জনজাতিৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ নিৰ্বাচনত প্ৰদৰ্শনৰ পৰিসংখ্যা
অনুসূচিত জাতি-জনজাতিৰ কোন প্ৰাৰ্থীয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনত সফলতা লাভ কৰিলে, তাৰ ভিত্তিত এই প্ৰতিবেদন যুগুতোৱা হৈছে ৷
Published : May 7, 2026 at 9:58 PM IST
গুৱাহাটী: চলিত বৰ্ষৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত কোন দলে কেনেধৰণৰ সফলতা, বিফলতাৰ সন্মুখীন হ’ল সেয়া সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে ৷ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত জনতা জনাৰ্দনে কি ৰায় দিলে, সেয়া চাৰি মে’ত প্ৰকাশ পালে ৷ তৎসত্বেও এবাৰ উনুকিয়াও যে বিজেপিয়ে এই নিৰ্বাচনত অকলে ৮২ খন আসন লাভ কৰাৰ লগতে মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ অগপই ১০ আৰু বিপিএফে লাভ কৰিছিল ১০ খনকৈ আসন ৷
এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা দলসমূহৰ ভিতৰত বহুসংখ্যকে অনুসূচিত জাতি-জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল ৷ দল অনুসৰি কেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়েনো এনেধৰণে নিৰ্বাচন খেলি সফলতা লাভ কৰিলে, তাক লৈ এই প্ৰতিবেদন যুগুত কৰা হৈছে ৷
বিজয়ী দলভিত্তিক শ্ৰেণী বিশ্লেষণ
ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে সদৰী কৰা তথ্য অনুসৰি, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰক্ষেপ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত ৫ গৰাকী অনুসূচীত জাতি আৰু ১৪ গৰাকী অনুসূচিত জনজাতি শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰে ৷ অৰ্থাৎ ৮২ আসনৰ ৬৩ গৰাকী জয়ী প্ৰাৰ্থীয়েই আছিল সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ৷
অসম গণ পৰিষদে লাভ কৰিছিল ১০ খন আসন ৷ ইয়াৰে ৭ খন আসন সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ আৰু ৩ খন অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে দখল কৰে ৷
১৯ খন আসনত জয়লাভ কৰা বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ ১৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থী সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ হোৱাৰ বিপৰীতে এগৰাকী আছিল অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ ৷
|দলৰ নাম
|সাধাৰণ শ্ৰেণী
|অনুসূচীত জাতি
|অনুসূচীত জনজাতি
|সৰ্বমুঠ
|ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী
|৬৩
|৫
|১৪
|৮২
|অসম গণ পৰিষদ
|৭
|৩
|-
|১০
|ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
|১৮
|১
|-
|১৯
|এআইইউডিএফ
|২
|-
|-
|২
|বিপিএফ
|৫
|-
|৫
|১০
|সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ
|১
|-
|-
|১
|ৰাইজৰ দল
|২
|-
|-
|২
|সৰ্বমুঠ
|৯৮
|৯
|১৯
|১২৬
একেদৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত মাত্ৰ এখন আসনহে লাভ কৰে ৷ সেই আসনখন কিন্তু সাধাৰণ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে থকা আসনহে আছিল ৷ এআইইউডিএফৰ ক্ষেত্ৰতো একেটা কথাই খাটে ৷ দলটোৱে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে থকা দুখন আসন নিজৰ দখললৈ আনে ৷
বিপিএফে দখল কৰা ১০ খন আসনৰ ৫ খন সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আৰু বাকী ৫ খনত অনুসূচিত জনজাতিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰে ৷ অখিল গগৈ পৰিচালিত ৰাইজৰ দলে এই নিৰ্বাচনত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে থকা দুখনকৈ আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
দলভিত্তিক শ্ৰেণী বিশ্লেষণ
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলসমূহে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ উপৰিও সংৰক্ষিত শ্ৰেণীত প্ৰাৰ্থী নিক্ষেপ কৰিছিল ৷ এই সংৰক্ষণ দুটা ভাগত বিভক্ত, যেনে - অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি ৷ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সাধাৰণ শ্ৰেণীত ৭১ গৰাকী, অনুসূচিত জাতি শ্ৰেণীত ৫ গৰাকী আৰু অনুসূচিত জনজাতি শ্ৰেণীত ১৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচনত প্ৰক্ষেপ কৰিছিল ৷
আনহাতে, অসম গণ পৰিষদে সাধাৰণ শ্ৰেণীত ২২ গৰাকী আৰু অনুসূচিত জাতিৰ শ্ৰেণীত ৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৷ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে সাধাৰণ শ্ৰেণীত ৭৫ গৰাকী, অনুসূচিত জাতি শ্ৰেণীত ৭ গৰাকী আৰু অনুসূচিত জনজাতি শ্ৰেণীত ১৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে ৷
অন্যান্য দলসমূহৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা এনেধৰণৰ -
|দল
|সাধাৰণ শ্ৰেণী
|অনুসূচিত জাতি
|অনুসূচিত জনজাতি
|সৰ্বমুঠ
|ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী
|৭১
|৫
|১৪
|৯০
|অসম গণ পৰিষদ
|২২
|৪
|-
|২৬
|ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
|৭৫
|৭
|১৭
|৯৯
|এআইইউডিএফ
|২৮
|-
|২
|৩০
|আম আদমি পাৰ্টী
|১৪
|২
|২
|১৮
|অসম জাতীয় পৰিষদ
|১০
|-
|-
|১০
|অপনি জনতা পাৰ্টী
|২
|-
|-
|২
|সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ
|১৯
|১
|২
|২২
|অল ইণ্ডিয়া ফৰৱাৰ্ড ব্লক
|২
|-
|-
|২
|ভাৰতীয় গণ পৰিষদ
|৪
|-
|-
|৪
|বিপিএফ
|৬
|-
|৫
|১১
|ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী
|৩
|-
|-
|৩
ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী
(মাৰ্ক্সবাদী-লেনিনবাদী)
(মুক্তি)
|-
|১
|২
|৩
|ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী(মাৰ্ক্সবাদী)
|২
|-
|-
|২
|গণ সুৰক্ষা পাৰ্টী
|৭
|১
|২
|১০
|গোণ্ডৱন গণতন্ত্ৰ পাৰ্টী
|৩
|-
|-
|৩
|নিৰ্দলীয়
|২১৮
|১৪
|২৬
|২৫৮
|ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা
|১৬
|-
|-
|১৬
|নেশ্ব’নেল পিপলছ পাৰ্টী
|-
|-
|২
|২
|ন’টা
|৯৮
|৯
|১৯
|১২৬
|ৰাইজৰ দল
|১৩
|-
|-
|১৩
|ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা পৰিষদ
|১০
|-
|-
|১০
|ভাৰতীয় ৰিপাব্লিকান পাৰ্টী(ক)
|১
|-
|-
|১
|ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অৱ ইণ্ডিয়া(আথাৱালে)
|৩
|-
|-
|৩
|ভাৰতীয় বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টী(ৰসিক ভাট)
|১
|-
|-
|১
|ভাৰতীয় সমাজবাদী ঐক্য কেন্দ্ৰ(কমিউনিষ্ট)
|৩৫
|২
|৪
|৪১
|ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰোড মেপ পাৰ্টী
|২
|-
|-
|২
|ইউপিপিএল
|১১
|-
|৭
|১৮
|বিকাশ ইণ্ডিয়া পাৰ্টী
|৫
|-
|-
|৫
|ভোটাৰ্ছ পাৰ্টী ইণ্টাৰনেশ্ব’নেল
|৮
|১
|৮
|১৭
|সৰ্বমুঠ
|৬৮৯
|৪৯
|১১০
|৮৪৮
