বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল : অনুসূচিত জাতি-জনজাতিৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ নিৰ্বাচনত প্ৰদৰ্শনৰ পৰিসংখ্যা

অনুসূচিত জাতি-জনজাতিৰ কোন প্ৰাৰ্থীয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনত সফলতা লাভ কৰিলে, তাৰ ভিত্তিত এই প্ৰতিবেদন যুগুতোৱা হৈছে ৷

Published : May 7, 2026 at 9:58 PM IST

গুৱাহাটী: চলিত বৰ্ষৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত কোন দলে কেনেধৰণৰ সফলতা, বিফলতাৰ সন্মুখীন হ’ল সেয়া সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে ৷ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত জনতা জনাৰ্দনে কি ৰায় দিলে, সেয়া চাৰি মে’ত প্ৰকাশ পালে ৷ তৎসত্বেও এবাৰ উনুকিয়াও যে বিজেপিয়ে এই নিৰ্বাচনত অকলে ৮২ খন আসন লাভ কৰাৰ লগতে মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ অগপই ১০ আৰু বিপিএফে লাভ কৰিছিল ১০ খনকৈ আসন ৷

এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা দলসমূহৰ ভিতৰত বহুসংখ্যকে অনুসূচিত জাতি-জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল ৷ দল অনুসৰি কেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়েনো এনেধৰণে নিৰ্বাচন খেলি সফলতা লাভ কৰিলে, তাক লৈ এই প্ৰতিবেদন যুগুত কৰা হৈছে ৷

বিজয়ী দলভিত্তিক শ্ৰেণী বিশ্লেষণ

ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে সদৰী কৰা তথ্য অনুসৰি, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰক্ষেপ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত ৫ গৰাকী অনুসূচীত জাতি আৰু ১৪ গৰাকী অনুসূচিত জনজাতি শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰে ৷ অৰ্থাৎ ৮২ আসনৰ ৬৩ গৰাকী জয়ী প্ৰাৰ্থীয়েই আছিল সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ৷

অসম গণ পৰিষদে লাভ কৰিছিল ১০ খন আসন ৷ ইয়াৰে ৭ খন আসন সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ আৰু ৩ খন অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে দখল কৰে ৷

১৯ খন আসনত জয়লাভ কৰা বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ ১৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থী সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ হোৱাৰ বিপৰীতে এগৰাকী আছিল অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ ৷

দলৰ নামসাধাৰণ শ্ৰেণীঅনুসূচীত জাতিঅনুসূচীত জনজাতিসৰ্বমুঠ
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী৬৩১৪৮২
অসম গণ পৰিষদ-১০
ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ১৮-১৯
এআইইউডিএফ--
বিপিএফ-১০
সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ--
ৰাইজৰ দল --
সৰ্বমুঠ৯৮ ১৯১২৬

একেদৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত মাত্ৰ এখন আসনহে লাভ কৰে ৷ সেই আসনখন কিন্তু সাধাৰণ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে থকা আসনহে আছিল ৷ এআইইউডিএফৰ ক্ষেত্ৰতো একেটা কথাই খাটে ৷ দলটোৱে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে থকা দুখন আসন নিজৰ দখললৈ আনে ৷

বিপিএফে দখল কৰা ১০ খন আসনৰ ৫ খন সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আৰু বাকী ৫ খনত অনুসূচিত জনজাতিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰে ৷ অখিল গগৈ পৰিচালিত ৰাইজৰ দলে এই নিৰ্বাচনত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে থকা দুখনকৈ আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

দলভিত্তিক শ্ৰেণী বিশ্লেষণ

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলসমূহে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ উপৰিও সংৰক্ষিত শ্ৰেণীত প্ৰাৰ্থী নিক্ষেপ কৰিছিল ৷ এই সংৰক্ষণ দুটা ভাগত বিভক্ত, যেনে - অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি ৷ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সাধাৰণ শ্ৰেণীত ৭১ গৰাকী, অনুসূচিত জাতি শ্ৰেণীত ৫ গৰাকী আৰু অনুসূচিত জনজাতি শ্ৰেণীত ১৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচনত প্ৰক্ষেপ কৰিছিল ৷

আনহাতে, অসম গণ পৰিষদে সাধাৰণ শ্ৰেণীত ২২ গৰাকী আৰু অনুসূচিত জাতিৰ শ্ৰেণীত ৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৷ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে সাধাৰণ শ্ৰেণীত ৭৫ গৰাকী, অনুসূচিত জাতি শ্ৰেণীত ৭ গৰাকী আৰু অনুসূচিত জনজাতি শ্ৰেণীত ১৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে ৷

অন্যান্য দলসমূহৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা এনেধৰণৰ -

দল সাধাৰণ শ্ৰেণীঅনুসূচিত জাতিঅনুসূচিত জনজাতিসৰ্বমুঠ
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী৭১১৪৯০
অসম গণ পৰিষদ২২-২৬
ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ৭৫ ১৭৯৯
এআইইউডিএফ২৮-৩০
আম আদমি পাৰ্টী১৪১৮
অসম জাতীয় পৰিষদ১০--১০
অপনি জনতা পাৰ্টী--
সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ ১৯২২
অল ইণ্ডিয়া ফৰৱাৰ্ড ব্লক --
ভাৰতীয় গণ পৰিষদ --
বিপিএফ-১১
ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী--

ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী

(মাৰ্ক্সবাদী-লেনিনবাদী)

(মুক্তি)

-
ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী(মাৰ্ক্সবাদী)--
গণ সুৰক্ষা পাৰ্টী১০
গোণ্ডৱন গণতন্ত্ৰ পাৰ্টী--
নিৰ্দলীয়২১৮১৪২৬২৫৮
ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা১৬--১৬
নেশ্ব’নেল পিপলছ পাৰ্টী--
ন’টা৯৮ ১৯১২৬
ৰাইজৰ দল১৩--১৩
ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা পৰিষদ ১০--১০
ভাৰতীয় ৰিপাব্লিকান পাৰ্টী(ক) --
ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অৱ ইণ্ডিয়া(আথাৱালে) --
ভাৰতীয় বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টী(ৰসিক ভাট)--
ভাৰতীয় সমাজবাদী ঐক্য কেন্দ্ৰ(কমিউনিষ্ট)৩৫৪১
ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰোড মেপ পাৰ্টী--
ইউপিপিএল১১-১৮
বিকাশ ইণ্ডিয়া পাৰ্টী--
ভোটাৰ্ছ পাৰ্টী ইণ্টাৰনেশ্ব’নেল১৭
সৰ্বমুঠ৬৮৯৪৯১১০৮৪৮

