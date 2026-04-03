অসমৰ ৰাজনীতিত দুই কমেডিয়ান কোন ? বিশ্বজিৎ ফুকনে সংবাদমেলত নাম ল’লে দুই নেতাৰ

বিশ্বজিৎ ফুকনৰ সন্দৰ্ভত লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয় যে ফুকনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাধাকৃষ্ণ চাহ বাগান চোৱাচিতা কৰিবলৈ আছে । ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে বিশ্বজিৎ ফুকনে ৷

বিশ্বজিৎ ফুকন
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 3, 2026 at 8:46 PM IST

সৰুপথাৰ: অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে শুকুৰবাৰে সৰুপথাৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ৷ সমষ্টিটোৰ বিধায়ক তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনৰ সন্দৰ্ভত লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয় যে ফুকনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাধাকৃষ্ণ চাহ বাগান চোৱাচিতা কৰিবলৈ আছে ।

ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়, ‘‘বাংলাদেশী মিয়াৰ মহৰী হোৱাতকৈ, গৌৰৱ গগৈৰ ভৰি চেলেকি, কংগ্ৰেছৰ ভৰি চেলেকি, কংগ্ৰেছৰ মহৰী হোৱাতকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মহৰী হোৱাটো বহুত ভাল ৷ কাৰণ তেওঁ এজন যুগদ্ৰষ্টা ব্যক্তি ।’’

দুই গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পিছতেই বিশ্বজিৎ ফুকনে এই মন্তব্য কৰে ৷ তেওঁ বিৰোধী নেতাদ্বয়ক 'ৰাজনৈতিক কমেডিয়ান' আখ্যা দি তেওঁলোকৰ জনসভাত উপস্থিত হোৱা লোকৰ সংখ্যাক কংগ্ৰেছৰ সৌজন্যত হোৱা বুলি দাবী কৰে । ফুকনে গৌৰৱ গগৈৰ সাংসদ পুঁজিৰ হিচাপ বিচাৰি সমালোচনা কৰাৰ লগতে লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ উপাৰ্জনৰ উৎসক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত জুবিন গাৰ্গৰ দৰে ব্যক্তিক টানি অনাটো নিম্ন ৰুচিৰ পৰিচায়ক বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে এপেক্স বেংকৰ পৰা অবৈধভাৱে ঋণ লোৱাৰ প্ৰসংগতো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে । ইপিনে বিৰোধী প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াৰ পৰিয়ালৰ লোকে সন্ধিয়া বিশ্বজিৎ ফুকনক দিনটোৰ সবিশেষ জনায় বুলিও সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।

সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়, "সৰুপথাৰলৈ লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ আহিছে । এখন সভা কৰিলে, মানুহ কিমান হ’ল মই নকওঁ । আমি সাধাৰণতে দিনটোত চাৰিখন সভা কৰিলে যিকোনো এখন সভাত সিমানেই মানুহ হয় । বাগান এখনৰ যদি মই মহৰী হওঁ, মই ভালেই পাম ৷ কাৰণ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰ মই সেৱা কৰিবলৈ পাম । বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে মই কাম কৰিবলৈ পাম । আজি মোক ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মহৰী বুলি যদি কৈছে, মই তাতো বেয়া নাপাওঁ । তেওঁলোকক ক’বলগীয়াও নাই ।’’

‘‘তেওঁলোকৰ দৰে বাংলাদেশী মিঞাৰ মহৰী হোৱাতকৈ গৌৰৱ গগৈৰ ভৰি চেলেকি, কংগ্ৰেছৰ ভৰি চেলেকি, কংগ্ৰেছৰ মহৰী হোৱাতকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মহৰী হোৱাটো বহুত ভাল ৷ কাৰণ তেওঁ এজন যুগদ্ৰষ্টা ব্যক্তি । তেওঁ অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিছে । বাগানৰ মহৰী এজন হ’বলৈ হ’লেতো ভালেই, কৰ্ম কৰি খাওঁ । মিঞাৰ মহৰী হৈছে তেওঁলোক । তেওঁলোকে আজি বাংলাদেশী মিঞাৰ বিষয়ে এটাও কথা নকয় । তেওঁলোকে যিবোৰ অভিযোগ কৰিছে, অভিযোগবোৰ সদায় নিৰ্দিষ্ট হ’ব লাগে ।" ফুকনে কয় ৷

বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে কয়, "সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি ক’লে প্ৰথমে ক’ব লাগিব কোনটো সমস্যা তেওঁ সমাধান কৰিব । লুৰীণজ্যোতিয়ে কৈছে যে সীমান্ত সমস্যা সমাধান কৰিব । লুৰীণজ্যোতি উচ্চতম ন্যায়ালয় নেকি? উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চলি থকা কেচটো তেওঁ কেনেকৈ সমাধান কৰিব ? আচলতে ৰাজনীতি সম্পৰ্কত, সমাজ সম্পৰ্কত মৌলিক জ্ঞান নথকাৰ বাবে এওঁলোকে কিছুমান বিভ্ৰান্তিকৰ কথা কয় । লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে শিকি আছে । মই ভাবো ভৱিষ্যতৰ দিনত তেওঁ পৰিপক্ক হ’ব । কিন্তু তেওঁৰ কথাবিলাক এনেকুৱা হৈছে যে আজি চাৰি বছৰ একেখিনি কথা কৈ আছে । মানুহে অলপ নতুন কথা বিচাৰে ।"

বিজেপি প্ৰাৰ্থীজনে আৰু কয়, "লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে জাতি, মাটি, ভেটি বুলি যিকেইটা কথা কয়, যোৱা নিৰ্বাচনতো যিকেইটা কথা কৈছিল ৷ সেইকেইটা কথাৰ লগত তেওঁৰ জীৱন ধাৰণৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । তেওঁ যদি জাতীয়তাবাদৰ কথা কৈছে তেওঁ ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰাআহি পাৰ্টিৰ সভাপতি হৈ কেনেকৈ কোটিপতি হৈ থাকিলে তেওঁ সেইটো জানে । সেই যাদুবিলাক অসমৰ নিবনুৱাক যদি শিকাই দিব পাৰে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হ’ব । লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে যদি দেখুৱাব পাৰে যে ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা গৈ কোনো উপাৰ্জন নকৰাকৈ কোটিপতি কেনেকৈ হয়, সেই কথাটো দেখালে মই ভাবো আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকলো উপকৃত হ’ব । আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি ল’বই নালাগে । আমি লুৰীণজ্যোতি আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি ল’লেই সকলো তেওঁৰ আদৰ্শত যাব ।"

গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰসংগত বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়, "আজি গৌৰৱ গগৈ আহিছে মোৰ একো আপত্তি নাই । গৌৰৱ গগৈ আহিবই দলৰ সভাপতি । মই যোৱাবাৰ তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিছিলো যে আপুনি ৫০ কোটি টকা ১০ বছৰত সাংসদ পুঁজি পালে । সৰুপথাৰত খৰচ কৰা ১০ লাখ টকাৰ এটা হিচাপ দিয়ক । ৫০ কোটি টকাৰ সৰহভাগ তেওঁলোকে দলৰ সদস্যৰ জৰিয়তে আত্মসাৎ কৰিলে, টকাখিনি খালে আৰু তদন্ত কৰিলে তেওঁৰ লগতে কংগ্ৰেছ দলৰ বহু নেতা জেললৈ যাব । তাৰ ভাগ কোনে পাইছে সেইটো তেওঁলোকৰ কথা মোৰ দৰকাৰ নাই ।’’

‘‘তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্য ৪০ বছৰ সাংসদ আছিল । গতিকে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বাকী পইচাখিনিৰ হিচাপ মই নিবিচাৰোঁৱেই । আমাক সোধক ৫ বছৰত আমাৰ বিধায়ক পুঁজি ৫ কোটি পাইছো । প্ৰতিটো পইচাৰ হিচাপ আজি ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে দেখিব ক’ত জিলিকি আছে । চুক্যফা মূৰ্তি জিলিকি আছে, কুশল কোঁৱৰৰ স্মাৰক জিলিকি আছে, সাধনী পাৰ্ক জিলিকি আছে, স্কুল গৃহ জিলিকি আছে, বীৰচা মুণ্ডা প্ৰতিমূৰ্তি জিলিকি আছে, বাথৌ মন্দিৰ দিছো জিলিকি আছে । আমি দিয়াবিলাক জিলিকি আছে । তেওঁলোকে যিখিনি কথা কৈছে, অবাস্তৱ কথা কিছুমান লৈ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।’’ বিশ্বজিৎ ফুকনে কয় ৷

লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে একেখিনি কথাকেই সদায় কৈ থাকে বুলিও কটাক্ষ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়, ‘‘যেতিয়া আপুনি ভাল গান এটা শুনে, তেতিয়া একেটা গান শুনি ভাল লাগে ৷ কিন্তু বেয়া কণ্ঠৰে গান এটা গালে সদায় কোনে শুনি থাকিব ? লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ গান আমি শুনিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই । এওঁলোকৰ কথাবিলাক শুনিলে আমি কিছু ৰস পাওঁ আৰু মই ভাবো যে অসমৰ পলিটিকেল লাইফত আজিৰ তাৰিখত এইকেইজন একোজন কমেডিয়ান, মানুহে হাঁহিৰ খোৰাক পাইছে । আমি তেওঁলোকক লৈ বেছি ব্যস্ত হ’ব নালাগে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে নিজে এপেক্স বেংকৰ পৰা ৪৫ বাৰ ডি বি পি কৰি অবৈধভাৱে পইচা লৈছিল আৰু সেই একে অবৈধ প্ৰক্ৰিয়াৰে ৰাজেশ বাজাজেও পইচা লৈছিল । লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে পইচাখিনি ঘূৰাই দিলে ৰাজেশ বাজাজে ঘূৰাই নিদিলে । লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে পইচা লওঁতেও মই গম পোৱা নাছিলোঁ আৰু ৰাজেশ বাজাজে পইচা লওঁতেও মই গম পোৱা নাছিলো । লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ সামান্য জ্ঞান থকা হ’লে গম পালেহেঁতেন যে তেওঁ ৪৫ বাৰ এই ডি বি পি প্ৰক্ৰিয়াত পইচা লৈছিল । ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতি তেওঁ পইচাখিনি লৈ গৈছিল । য’ত মই জড়িত নহয় । গতিকে তেওঁলোকে ভুৱা অভিযোগ কৰাৰ বাবে একো নাই ।’’

