টিহুত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ হৈ ৰণশিঙা বজালে সোণোৱালে

পাটোৱাৰী জয়যুক্ত হ'লেই বুলি ধৰক ৷ মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ।

Sarbananda Sonowal conducted election campaigning on behalf of Chandramohan Patowari
চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ হৈ ৰণশিঙা বজালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 5, 2026 at 6:50 PM IST

নলবাৰী: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন, প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত তুলিছে শাসক বিৰোধীয়ে । এনডিএ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰাবলৈ প্ৰচাৰ অভিযানত সক্ৰিয়ভাৱে নামিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল । দেওবাৰে নলবাৰীৰ টিহুত বিজেপি প্ৰাৰ্থী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী এগৰাকী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব দাবী কৰে সোণোৱালে । প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"তেওঁ জয়যুক্ত হৈছেই, ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয়, গতিকে টিহু সমষ্টিৰ ৰাইজে যিটো কথা মুকলিকৈ ব্যক্ত কৰিলে, তাৰ পৰা স্পষ্ট হৈছে তেখেতে অভিলেখসংখ্যক ভোটত জয়যুক্ত হ'ব ।"

সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সোণোৱালে কয়,"চৰকাৰ লাগে জাতিটোৰ কাৰণে । আজি আমি চৰকাৰত থাকি যিখিনি কাম কৰিছোঁ, আমি গামোচাখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, বিহু, বাগৰুম্বা, মাটিৰ পট্টা সকলো ৰাইজৰ হাতত তুলি দিব পাৰিছোঁ, সেইটো কিমান গৌৰৱৰ কথা । অবৈধ বিদেশীৰ হাতত থকা মাটি আজুৰি আনিব পৰা যোগ্যতা আগতে কোনো চৰকাৰে, কংগ্ৰেছেও দেখুৱাব পৰা নাছিল । তেওঁলোকেতো অবৈধ বিদেশীৰ সৈতে হাত মিলাই নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰিছিল ।"

ইফালে বিজয় গুপ্তাৰ প্ৰসংগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰা এক মন্তব্যক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ স্পষ্টীকৰণ দি তেওঁ কয়,"বিজয় গুপ্তা এগৰাকী আমাৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা । তেওঁ বহুদিন ধৰি নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আছে । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ যিমানবোৰ কাম আছে, সকলো কাৰ্যসূচীতে তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ভুলটো ক'ত, মইতো অতিৰঞ্জিত কৰা নাই ? যিটো সত্য, সেইটো কথাহে কৈছোঁ ।"

লক্ষ্যণীয় যে নৱগঠিত টিহু সমষ্টিত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক জয়ী কৰাবৰ বাবে আহিছে ইজনৰ পিছত সিজন কেন্দ্ৰীয় নেতা, মুখ্যমন্ত্ৰী । কিছুদিন পূৰ্বে সমষ্টিটোৰ চামতাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰচাৰ চলাই, আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বেলশৰত জনসভা সম্বোধন কৰে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ সমৰ্থনত । ইয়াৰ পিছতেই দেওবাৰে টিহুত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰচাৰ চলাই পাটোৱাৰীৰ হৈ ।

