মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনটোত ধেমাজিত শাসক-বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন

মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনটোত ধেমাজিত শাসক-বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন
ধেমাজিৰ তিনিওটা সমষ্টিত এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনোনয়ন দাখিল । বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিয়ে ভূৱন পেগুক আক্ৰমণ ।
Published : March 23, 2026 at 4:07 PM IST
ধেমাজি : অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সোমবাৰে মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন । ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে শাসক-বিৰোধী দলবোৰৰ প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন দাখিল কৰা দেখা গৈছে । ধেমাজি জিলাও ব্যতিক্ৰম নহয় । জিলাখনৰ তিনিওটা সমষ্টিৰে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীসকলে সোমবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।
হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ ধেমাজি, চিচিবৰগাঁও আৰু জোনাই সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে ডাঃ ৰণোজ পেগু, জীৱন পেগু আৰু ভূৱন পেগুৱে ধেমাজি সংহত আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰে ।
মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে জোনাই সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ভূৱন পেগুৱে চিলাসুতিস্থিত তাম্ৰেশ্বৰী আই থানত সেৱা লয় । মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তত ধেমাজিৰ প্ৰাৰ্থী তথা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয়, "আজি মই, সতীৰ্থ চিচিবৰগাঁও সমষ্টিৰ জীৱন গগৈ আৰু জোনাই সমষ্টিৰ ভূৱন পেগুৱে একেলগে আহি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰো । ৰাইজে বহুত উৎসাহেৰে, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমাক সংগ দিলে । মই ৰাইজৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো । তেওঁলোকৰ মৰম, আশীৰ্বাদে আকৌ এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰখনক সুৰক্ষিত আৰু বিকশিত অসমৰ বাবে ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত কৰিব বুলি আশা ৰাখিছো ।"
ইফালে ভুৱন পেগুৱে কয়, "আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃবৃন্দ, ৰাজ্যিক নেতৃবৃন্দৰ আশীৰ্বাদত মনোনয়ন দাখিল কৰিলো । ৰাইজে খুব মৰমেৰে আগুৱাই নিছে । যোৱা ৫ বছৰ যেনেদৰে ৰাইজক সেৱা কৰিছিলোঁ আৰু এবাৰ নিষ্ঠাৰে, আন্তৰিকতাৰে জোনাই সমষ্টিক সেৱা কৰাৰ বাবে ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব বুলি মনোনয়ন দাখিল কৰিছো ।"
মনোনয়ন দাখিলৰ পিছত চিচিবৰগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি কয়, "সুন্দৰ অনুভৱ । ৰাইজে যেনেদৰে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে নিশ্চিত ৩ টা সমষ্টিত আমি জয়লাভ কৰিম ।"
আনহাতে এন ডি এ প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীতে জোনাই বিধানসভা সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী তথা ভূৱন পেগুৰ এসময়ৰ সোঁহাত স্বৰূপ ৰাজু মেদকেও মনোনয়ন দাখিল কৰে । মনোনয়ন দাখিলৰ পিছতে ৰাজু মেদকে ভূৱন পেগুৰ কু-কীৰ্তি উদঙাই বিধায়কজনক কঠোৰ সমালোচনা কৰে ৷ মেদকে জোনাই সমষ্টিত বিজেপিৰ লগতে ভুৱন পেগুৰ সমৰ্থকে যোৱা কিছুদিন ধৰি মুকলিকৈ গুণ্ডাৰাজ চলাইছে বুলিও ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
তেওঁ কয়, "ভূৱন পেগুৱে বিধায়ক হিচাপে নহয় গুণ্ডাৰাজৰ ৰজা হিচাপে কাম কৰিছিল । জোনাইত অশান্তি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে । মই যদি জয়ী হও তেনেহ'লে প্ৰথম কাম হ'ব জোনাইত শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই অনা । ভুৱন পেগুৰ পাহাৰসম দুৰ্নীতি আছে ।"
