পঞ্চমবাৰলৈ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা প্ৰশান্ত ফুকনৰ হৈ প্ৰচাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী ঐক্যৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে মইনাক পাত্ৰৰো প্ৰচাৰ তুংগত ।
Published : March 31, 2026 at 7:55 AM IST
মৰাণ : ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত বিশাল ৰোড শ্ব' কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । পঞ্চমবাৰলৈ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা প্ৰশান্ত ফুকনৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলালে এই প্ৰচাৰ । কেবল সেয়াই নহয়, অহা ৪ মে'ত নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পাছত ডিব্ৰুগড়ত পুনৰ বিশাল ৰোড শ্ব' অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
অসমৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভা সমষ্টি হ'ল ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টি । ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত একেলেঠাৰিয়ে চাৰিবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে প্ৰশান্ত ফুকনে । অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ চলি থকা সময়তো বিপুল ভোটেৰে প্ৰতিবাৰে জয়লাভ কৰি আহিছে প্ৰশান্ত ফুকনে । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পঞ্চমবাৰলৈ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে প্ৰশান্ত ফুকনক।
সমষ্টিটোত প্ৰশান্ত ফুকনৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী ঐক্যৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে মইনাক পাত্ৰক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । কংগ্ৰেছ দলে সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি সাংগঠনিক কামকাজ চলাই আহিছিল যদিও শেষত সমষ্টিটো অসম জাতীয় পৰিষদক এৰি দিয়াত প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়েও প্ৰচাৰ তুংগত কৰি তুলিছে । উচ্চ শিক্ষিত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মইনাক পাত্ৰই বিৰোধী দলৰ নেতা কৰ্মীসকলক লৈ প্ৰচাৰত নামিছে ।
প্ৰশান্ত ফুকনৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোত জনপ্ৰিয়তা থকাৰ লগতে বিজেপিৰ সাংগঠনিক ভেঁটি অতি শক্তিশালী । ইয়াৰ পাছতো বিৰোধীক সহজভাৱে লোৱা নাই বিজেপি নেতৃত্বই । দেওবাৰে বিজেপি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে প্ৰচাৰ চলাই যোৱা পাছতেই সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ পৰা উলিওৱা ৰোড শ্ব' ৰেড ক্ৰছ ৰোডেৰে আহি কে চি গগৈ পথ আৰু থানা চাৰিআলিৰ পৰা আৰ কে বি পথৰ পুলিচ পইন্টৰ সমীপত সমাপন কৰে ।
এই যাত্ৰা পথত দলীয় কৰ্মী আৰু অনুৰাগীসকলে পুষ্পবৃষ্টিৰে সম্ভাষণ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীক । ডিব্ৰুগড় সদৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰশান্ত ফুকনক কাষত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এক বিশাল জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা ৰূপায়ণ কৰে । ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়,"প্ৰশান্ত ফুকনৰ নেতৃত্বত যোৱা পাঁচ বছৰে ডিব্ৰুগড়ত অভূতপূৰ্ব উন্নয়ন হৈছে । অহা পাঁচ বছৰত ডিব্ৰুগড়ক আমি আৰু অধিক বিকাশৰ পথলৈ নিম । ডিব্ৰুগড় সমষ্টিক অসমৰ ভিতৰতে এটা জাকত-জিলিকা সমষ্টিলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম । আপোনালোকৰ এই আশীৰ্বাদ আমি কেতিয়াও নাপাহৰো । অসমৰ কাৰণে দিনে-ৰাতিয়ে কাম কৰি আমি বিকাশৰ ধ্বজা উৰুৱাই এই কৃতজ্ঞতা আপোনালোকক যাচিম । অসমৰ সুৰক্ষাৰ বাবে, অসমৰ বিকাশৰ বাবে আমি বিজেপি চৰকাৰ আকৌ এবাৰ গঠন কৰিব লাগিব ।"
