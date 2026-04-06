কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ আৰু বিজেপিৰ প্ৰত্যুত্তৰ: কোন সঁচা-কোন মিছা ? নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বতৰত এক্সত চলিছে আন এক যুঁজ
বৰ্তমান ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি গৰম কৰি তুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰা বিস্ফোৰক অভিযোগে ৷ সামাজিক মাধ্যম এক্সত চলিছে তীব্ৰ বাকযুদ্ধ ৷
Published : April 6, 2026 at 8:30 PM IST
গুৱাহাটী : দুদিন পাছত বিধানসভা নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনৰ এই প্ৰাকঃক্ষণত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ লগতে দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে । এই জোকাৰণিৰ প্ৰসংগ হৈছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ ৫২ হাজাৰ কোটি টকাৰ সম্পত্তি আৰু তিনিখন দেশৰ সক্ৰিয় পাছপ’ৰ্ট । নিৰ্বাচনৰ তিনিদিন পূৰ্বে দেওবাৰে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ পৱন খেড়াই অনা এই বিস্ফোৰক প্ৰসংগৰ পাছতে ৰাজ্য আৰু দেশৰ ৰাজনীতিত তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে অনা এই বিস্ফোৰক অভিযোগৰ পাছতেই এফালে বিৰোধীৰ অভিযোগ আৰু আনফালে শাসকীয় পক্ষৰ প্ৰত্যুত্তৰত ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ গৰম হৈ পৰিছে ।
খেড়াৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত সোমবাৰে এক সংবাদমেলযোগে সকলো অভিযোগ খাৰিজ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ তাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গগৈয়েও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী তথা পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সন্দৰ্ভত নিজা এক্স হেণ্ডেলযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ গৌৰৱৰ এই পোষ্টৰ পিছতেই তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই ৷ বৰ্তমান এক্সত এই যুঁজ চলি আছে ৷
Himanta Biswa Sarma should answer the below questions.— Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) April 6, 2026
1) Does the wife of Himanta Sarma hold a Golden visa for Dubai ?
2) Is the Golden visa on an Indian passport ?
3) Does any family member of Himanta Biswa Sarma own properties in Dubai ?
4) Does any family member of…
মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ:
এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই গৌৰৱ গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "মই ভাগৱত গীতাৰ শপত খাম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও শপত খাব লাগিব৷ ভাগৱত গীতাৰ শপত খাই মই কৈছোঁ যে মোৰ লণ্ডনত সম্পত্তি নাই । মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও ভাগৱত আৰু গীতাৰ শপত খাই কওক যে তেওঁৰ ডুবাইত সম্পত্তি নাই । আজি মই এই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ৷ তেতিয়া সকলো স্পষ্ট হৈ পৰিব৷"
আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা ৪ টা প্ৰশ্নৰো উত্তৰ বিচাৰে গৌৰৱ গগৈয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি প্ৰশ্ন কৰি গগৈয়ে এক্সত এটা পোষ্টত লিখে, "ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ তিনিখন পাছপ’ৰ্ট আছে নে নাই ? অন্য দেশৰ যদি পাছপ’ৰ্ট আছে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব ত্যাগ কৰিছেনে নাই ? ডুবাইত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ নামত হোটেল আৰু ফ্লেট আছে নে নাই ? আমেৰিকাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ব্যৱসায়িক বিনিয়োগ আছে নে নাই ? যদি আছে নিৰ্বাচনৰ শপতনামাত কিয় উল্লেখ কৰা নাই এই তথ্য ?" গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে নিৰ্বাচনৰ পাছত অসমত থাকিব নোৱাৰিব বুলি জানে বাবেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেশ এৰি যোৱাৰ আগতীয়া ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে ।
I’ll save you the suspense and answer these laughable questions myself, @GauravGogoiAsm.— Riniki Bhuyan Sharma (@rinikibsharma) April 6, 2026
Here it is: Neither I, nor my children, nor my husband have any business interests or assets in Dubai or anywhere outside India.
Now your turn. Can you disclose whether your wife has or has… https://t.co/1R364UxzOX
ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ গৌৰৱক প্ৰত্যুত্তৰ আৰু পুনৰ পাকিস্তানৰ প্ৰসংগ:
এই অভিযোগত নাম সাঙোৰ খোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈৰ এক্স হেণ্ডেলৰ পোষ্টৰ তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ৷ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখে, ‘‘আপোনালোকৰ ছাছপেন্স ৰক্ষা কৰি এই আমোদজনক প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ নিজেই দিম, @GauravGogoiAsm ৷ কথাটো হ’ল- ডুবাই বা ভাৰতৰ বাহিৰৰ কোনো ঠাইত মোৰ বা মোৰ সন্তানৰ, মোৰ স্বামীৰ কোনো ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থ বা সম্পত্তি নাই । এতিয়া আপোনাৰ পাল । আপোনাৰ পত্নীৰ পাকিস্তানত বেংক একাউণ্ট আছে নেকি বা কেতিয়াবা আছিল নেকি ক’ব পাৰিবনে ? সেই সবিশেষ ৰাজহুৱা কৰিবনে ? ইয়াৰ উপৰিও আমোদজনক কথাটো হ’ল যে ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপুনি ‘ইজিপ্তৰ পাছপ’ৰ্টত সোণালী ভিছা’ৰ দাবীৰ পৰা ‘ভাৰতীয় পাছপ’ৰ্ট’ৰ কথা কোৱালৈকে নামিছে ।’’
#WATCH | Guwahati: On Congress leader Pawan Khera's allegations over her passports, and CM's election affidavit, wife of Assam CM Himanta Biswa Sarma, Riniki Bhuyan Sharma says, " it seems that a mad dog has bitten them and from the top rung of the congress to the lowest rung, i… pic.twitter.com/2iZuKhw6ra— ANI (@ANI) April 6, 2026
আন এটা পোষ্টত ৰিণিকি ভূঞাই পুনৰ কয়, "ইছলামাবাদ, লাহোৰ আৰু ৰাৱালপিণ্ডিত পৰ্যটনৰ বিষয়ে পঢ়ক । কিছুমান দম্পতীক যেন সঁচাকৈয়ে ই আকৰ্ষণ কৰে ।’’
Reading about tourism in Islamabad, Lahore and Rawalpindi. It seems to genuinely appeal to some couples. https://t.co/kJkXIqGr6c— Riniki Bhuyan Sharma (@rinikibsharma) April 6, 2026
আনহাতে, শেহতীয়াকৈ সংবাদ সংস্থা এএনআইৰ আগত এক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰিণিকি ভূঞাই শৰ্মাই কয়, ‘‘এনে লাগে যেন তেওঁলোকক বলীয়া কুকুৰে কামুৰিছে, আৰু কংগ্ৰেছৰ ওপৰৰ পৰা তললৈকে মই ভাবো যে এআই-জেনেৰেটেড, সম্পূৰ্ণ ফটোশ্বপ কৰা ছবিৰে মানুহক বদনামী কৰাতকৈ তেওঁলোকৰ ভাল কাম একো নাই । তেওঁলোকে ভালকৈ কৰা আন এটা কাম হ’ল প্লেবুক এখন তৈয়াৰ কৰা । এটা অতি পুৰণি দলে সমগ্ৰ অসমীয়া সমাজৰ বাবে স্বৰূপ দাঙি ধৰিছে, যিটো অতি লজ্জাজনক ৷ মই ভাবো তেওঁলোক উন্মাদ হৈ গৈছে ৷ যোৱা দুবছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো সৰু সৰু কথাতে মোক, মোৰ ছোৱালীজনীক, মোৰ ল’ৰাটোক বদনামী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে; ৰাজনীতিৰ লগত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই ।’’
सर्वप्रथम जो उन्होंने दस्तावेज जारी किए हैं, उसमें उनका सरनेम गलत लिखा हुआ है।— BJP (@BJP4India) April 5, 2026
जो फोटो है- वो जो वास्तविकता में UIDAI के लिए तुरंत फोटो खींची जाती है, वो न देकर एक पब्लिक फिगर, जो पब्लिक डोमेन में है, उस फोटो से लगती है।
जो UIDAI में दिखाया गया है, वो सर्वथा गलत दिखाया गया… pic.twitter.com/fZiScyEpzJ
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ তথা সাংসদ সুধাংশু ত্ৰিবেদীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :
নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই অনা বিস্ফোৰক অভিযোগৰ পাছতে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বয়ো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগ সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ তথা সাংসদ সুধাংশু ত্ৰিবেদীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । ত্ৰিবেদীয়ে কয়, "প্ৰথমতে, তেওঁ মুকলি কৰা নথি-পত্ৰত তেওঁৰ উপাধিৰ বানান ভুল । শৰ্মা বানানটো ভুল হৈছে । ফটোখন ৰাজহুৱা ডমেইনৰ কোনো ৰাজহুৱা ব্যক্তিৰ ফটো যেন লাগে, প্ৰকৃততে ইউআইডিএআইৰ বাবে তৎক্ষণাত তোলা ফটো নহয় । ইউআইডিএআইত যি দেখুওৱা হৈছে সেয়া সম্পূৰ্ণ ভুল । আই ডি ক্ৰম ভুল । আন বহুতো ভুল তথ্য দিয়া হৈছে । ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰে যে মোহনীয় কাহিনী ৰচনা কৰি কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনৰ ঠিক সময়তে নিজৰ নিশ্চিত পৰাজয়ক সলনি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ।"
কংগ্ৰেছৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ কি আছিল ?
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ ২ খন দেশৰ পাছপ’ৰ্ট, এখন দেশৰ গল্ডেন ভিছা, শ্বেল কোম্পানীৰ লগতে ডুবাইত সম্পত্তিৰ নথি-পত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰি দিল্লীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ পিছত দেওবাৰে নিশা গুৱাহাটীলৈ আহি আন এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সংবাদ মাধ্যম আৰু যোগাযোগ বিভাগৰ অধ্যক্ষ পৱন খেড়াই । ডুবাইত ক্ৰয় কৰা সম্পত্তিৰ নথি-পত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰি সংবাদমেলত খেড়াই উক্ত সম্পত্তি ক্ৰয় কৰোঁতে আৰু ইউ এ ইৰ গল্ডেন ভিছাৰ বাবে আবেদন কৰোঁতে কেৱাইচি হিচাপে কি দেখুৱাইছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি প্ৰশ্ন কৰে ।
ইজিপ্টৰ পাছপ’ৰ্টৰ ফটো কপি প্ৰদৰ্শন কৰি খেড়াই কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে ডুবাইত সম্পত্তি ক্ৰয় কৰোতে কেৱাইচি হিচাপে ইজিপ্টৰ পাছপ’ৰ্ট দাখিল কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিব বুলি কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত খেড়াই মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কয়, ''আমাৰ হাতত সকলো নথি-পত্ৰ আছে । আপুনি যিমান গোচৰ তৰে তৰক । গুৱাহাটীত বহি আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ । ৪৮ ঘণ্টা কিয় অপেক্ষা কৰিব লাগে ।"
খেড়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ নামত থকা এণ্টিগুৱা এণ্ড বাৰ্বুদা নামৰ কেৰিবিয়ান ৰাষ্ট্ৰখনৰো পাছপ’ৰ্টৰ ফটো কপি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । টকা থাকিলে অনায়াসে সেইখন দেশৰ পাছপ’ৰ্ট লাভ কৰিব পাৰি । ইউএইৰ গল্ডেন ভিছাৰ লগতে ইজিপ্ট, এণ্টিগুৱা এণ্ড বাৰ্বুদা এই দুয়োখন দেশৰে পাছপ’ৰ্ট বৰ্তমানো সক্ৰিয় হৈ আছে বুলি খেড়াই সদৰী কৰিছিল । পৱন খেড়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ ৫২ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিশাল সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।
সংবাদমেল যোগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :
কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই দেওবাৰে অনা গুৰুতৰ অভিযোগৰ পাছতে সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীৰ বাজপেয়ী ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । সংবাদমেলত কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অতি নিম্ন স্তৰলৈ গৈ কংগ্ৰেছে নিজৰ চৰিত্ৰ প্ৰকাশ কৰিলে । তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ ইমান তললৈ নামিব পাৰে বুলি কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ । আইনে এই ষড়যন্ত্ৰৰ ব্যৱস্থা ল’ব, এনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰৰ শাস্তি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এই ভুৱা তথ্য পাকিস্তানৰ পৰা লোৱা হৈছে । আইনে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল’ব । নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ বাবে তেওঁলোক ইমান তললৈ যাব নালাগে । গোটেই কাম পাকিস্তানৰ এটা ছ’চিয়েল মিডিয়া গ্ৰুপৰ পৰা হৈছে । পাকিস্তানে আমাৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা তথ্য ঘোষণা কৰিছে । নিশা ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । অসমত নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলাবৰ বাবে এই বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে ।"
অসমৰ নিৰ্বাচনক লৈ পাকিস্তানত এঘাৰটা টক শ্ব’ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজি পুৱা আমি গৌৰৱ গগৈৰ নামত এটা ফেক এলএলপি খুলিছোঁ 'গৌৰৱ-এলিজাবেথ 786’ৰ নামত । এইটো ফেক হয়, যিকোনো নামতে কোম্পানী খুলিব পাৰি । সকলোৱে এনেকুৱাকৈ খুলিব পাৰে, কালি ৰিণিকি ভূঞাৰ নামতো এনেকুৱাকৈ খোলা হৈছিল । পাকিস্তানৰ এটা গ্ৰুপৰ পৰা ফেক হোৱাৰ কথা আমি জানিব পাৰিছিলোঁ । ফটোশ্ব’প আৰু এআই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । কংগ্ৰেছে দেখুওৱাৰ দৰে কোম্পানী খোলা ইমানেই সহজ ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "আশ্ৰফ কাদেৰ নামৰ লোকজনে এই ভুৱা নথি আপলোড কৰিছিল পাকিস্তানৰ গ্ৰুপত । পাকিস্তানৰ লোকজনৰ জন্ম চন ১৯৯৬, তেওঁলোকে কপি পেষ্ট কৰোঁতে ছিৰিজটো ১৯৯৬ আছে আৰু তলত ১৯৭৩ আছিল । তেতিয়াই আমি গম পালো ভুৱা বুলি । ২৮ মাৰ্চত টিপু চুলতান নামৰ মানুহজনে পাকিস্তানৰ গ্ৰুপত আপলোড কৰিছিল । টিপু চুলতানে ৭ ৰ পৰা ৮ বছৰ ধৰি ফেচবুক চলাই আছে । ইজিপ্তৰ পাছপ’ৰ্টখন চাৰ্ছ কৰোঁতে মিছ নিহা ইব্ৰাহিম আল শ্বাহী আংলংগাৰ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ পাছপ’ৰ্ট ওলাল । ইংৰাজীখিনি ট্ৰান্সলেট কৰিলে, কিন্তু আৰৱীখিনি কৰিব নোৱাৰিলে । প্লেচ অৱ বাৰ্থ ইণ্ডিয়ান হ’ব নোৱাৰে, তাতেই তেওঁলোক ধৰা পৰিল । বাৰ কোড আৰু ফটোৰ কোনো মিল নাই । ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ জন্ম ১৯৭৩ চন, কংগ্ৰেছৰ ভুৱা পাছপ’ৰ্টত ১৯৯৬ চন বুলি দেখুৱাইছে । ইউএইৰ নিয়ম হৈছে প্ৰকৃত মানুহ নহ’লে তাত কাকো নাগৰিকত্ব নিদিয়ে । তাতেই প্ৰমাণ হ’ল তেওঁলোক ভুৱা বুলি ।"
"এণ্টিগুৱাৰ পাছপ’ৰ্টখনত হ’ব লাগিছিল পিএ । কিন্তু তেওঁলোকে লিখিলে পিপিএ বুলি । তেওঁলোকে ভুল কৰিলে । দুয়োখন পাছপ’ৰ্ট ফটো আৰু হেয়াৰ লাইন একে, এআইৰ জৰিয়তে পোছাক সলনি কৰিছে । কপালৰ গাঁথনিৰ সালসলনি কৰিছে । যোৱা নিশা ১০.০৩ বজাত আকৌ এটা কোম্পানী খুলিছে তেওঁলোকে । এটা ভুল হোৱা বাবে মুঠ তিনিটা খুলিছে । পূৰ্বে খুলিছিল ৩ এপ্ৰিলত । মাত্ৰ ১৯৯ ডলাৰ দিলে কোম্পানী খুলিব পাৰি । মাত্ৰ ২০ হাজাৰ টকা দিলে যিকোনো মানুহৰ নামত কোম্পানী খুলিব পাৰি । এয়া এক ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ । ৫৩ হাজাৰ কোটি টকা ৩ আৰু ৫ এপ্ৰিলত খোলা কোম্পানীত কেনেকৈ সোমাব । আমিও ক’ম, গৌৰৱ-এলিজাবেথৰ কোম্পানীত ১০০০ কোটি টকা জমা হৈছে ।’’মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘তেওঁলোকে হোটেলৰ নামো ভুল লিখিছে । ডুবাইৰ QR কোডটো স্কেন কৰি দিলে একো নোলায় । মই যদি ৰিণিকিৰ নাম লিখো ‘শৰ্মা’ত ‘Sh’ লিখো, কিন্তু তাত আছে ‘Sa’ ৷ পৱন খেড়া এজন ফাল্টু মানুহ । তৰুণ গগৈৰ সন্তান যে ইমান নিম্ন পৰ্যায়লৈ নামিব পাৰিব তাক আমি কল্পনা কৰা নাছিলোঁ । এই গোটেই ঘটনাটোত পাকিস্তানী লিংক বিচাৰি পাইছোঁ । ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ নামত যিখিনি ভুৱা তথ্য প্ৰচাৰ কৰা হৈছে সেইখিনি পাকিস্তানী ছ’চিয়েল মিডিয়া গ্ৰুপৰ পৰা লোৱা হৈছে । মই ভাবোঁ পৱন খেড়াৰ জীৱনৰ শেষ অসমৰ জে’লতে হ’ব । নিৰ্বাচনৰ আগত পৱন খেড়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নে নাই আৰক্ষীয়ে সিদ্ধান্ত ল’ব ।"
ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ এজাহাৰ:
কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ অভিযোগৰ পাছতে দেওবাৰে নিশা ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত গোচৰ ৰুজু কৰে । পৱন খেড়াই উত্থাপন কৰা অভিযোগ ভিত্তিহীন, সকলো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা বুলি সদৰী কৰিছে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই ।
হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব খাৰিজ কৰাৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ:
শপতনামাত জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সঁচা তথ্য দাখিল নকৰাৰ অভিযোগ তুলি তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্ব খাৰিজ কৰাৰ দাবী জনাইছে কংগ্ৰেছ দলে । সোমবাৰে ছত্তিশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল, কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক মনোজ চৌহান, কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি স্বপন দাস আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিদিশা নেওগৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াক সাক্ষাৎ কৰি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে ।
নিৰ্বাচনী শপতনামাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইচ্ছাকৃতভাৱে সম্পত্তি গোপন কৰা বিষয়টোৰ ওপৰত তাৎক্ষণিকভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছে দাবী জনায় । লগতে তদন্তৰো দাবী জনায় । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী শপতনামাখন ত্ৰুটিপূৰ্ণ হোৱাৰ ভিত্তিত তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্ব খাৰিজ কৰাৰ লগতে মিছা শপতনামা দাখিল কৰাৰ বাবে জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-ৰ ১২৫ এ ধাৰাৰ অধীনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ফৌজদাৰী গোচৰ ৰুজু কৰাৰ বাবেও কংগ্ৰেছ দলে স্মাৰক পত্ৰযোগে দাবী জনায় ।
ইফালে সোমবাৰে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ইডিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে বিদেশীত পুঁজি বিনিয়োগ কৰা সন্দৰ্ভত অভিযোগ দাখিল কৰা হয় । কামৰূপ মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি স্বপন দাসে ডিৰ গুৱাহাটীস্থ মাণ্ডলিক কাৰ্যালয়ৰ যুটীয়া সঞ্চালকৰ ওচৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ বাবে অভিযোগ দাখিল কৰে ।
আনহাতে সামাজিক মাধ্যমত এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পক্ষত কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগৰ ডুবাই পাছপ’ৰ্ট সম্পাদিত আৰু আশ্ৰাফ আব্দেলকাদৰ আব্দেলছামাদ হুছেইন নামৰ এজন ব্যক্তিৰ । আই ডি নম্বৰটো পৰীক্ষা কৰিলে গম পোৱা যায় । এন্টিগুয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ভাল আৰম্ভণি কৰিছিল যদিও ইজিপ্ত আৰু ইউএইৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হৈছিল । কাৰণ দুয়োখন দেশেৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰাটো সহজ নহয় যদিহে আৰবৰ নহয় ।"
লক্ষণীয় যে এই বিষয়টো এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে । ইফালে এই অভিযোগক সত্য আৰু মিছা প্ৰতিপন্ন কৰাৰ বাবে শাসক-বিৰোধীৰ মাজত ৰাজনৈতিক যুঁজ আৰম্ভ হৈছে । এই ঘটনাই নিৰ্বাচনত কি প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া সময়েহে ক'ব । কিন্তু এই বিষয়টোৱে নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ আৰু অধিক উত্তপ্ত কৰি তুলিছে ।