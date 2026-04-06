সম্পত্তিৰ পাহাৰ-তিনিখন দেশৰ পাছপ’ৰ্ট; পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই তৰিলে গোচৰ

পৱন খেৰাই তোলা অভিযোগৰ পিচতেই কংগ্ৰেছৰ জ্য়েষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ পত্নী ।

Riniki Bhuyan Sarma file case against Pawan Khera
পৱন খেৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ গোচৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 6, 2026 at 8:40 AM IST

Updated : April 6, 2026 at 10:20 AM IST

গুৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ আৰু তিনিখন দেশৰ সক্ৰিয় পাছপ’ৰ্টক লৈ উত্তাল ৰাজ্য়ৰ ৰাজনীতি । নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ পৱন খেড়াই দেওবাৰে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । ইয়াৰ পিচতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে কংগ্ৰেছৰ জ্য়েষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰে গোচৰ ।

কংগ্ৰেছৰ জ্য়েষ্ঠ নেতা পৱন খেড়াই ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ তিনিখন দেশৰ সক্ৰিয় পাছপ’ৰ্ট থকাৰ লগতে বিদেশত ধন বিনিয়োগ আৰু সম্পত্তি থকা বুলি দাবী কৰিছিল । এক সংবাদমেলত ইজিপ্ত, ইউএই আৰু এন্টিগুয়া এণ্ড বাৰ্বুডাৰ পাছপ’ৰ্ট থকা বুলি ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে পৱন খেড়া । ইয়াৰ পিচতেই পৱন খেড়াই উত্থাপন কৰা অভিযোগ ভিত্তিহীন, সকলো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা বুলি কয় ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই ।

পৱন খেৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ গোচৰ

দেওবাৰে নতুন দিল্লীস্থিত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি খেড়াই তোলা অভিযোগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই কয়, "যিসমূহ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সকলোবোৰ সম্পূৰ্ণ মিছা কথা । দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে । এনেকুৱা মিছা কথা জীৱনক কেতিয়াও শুনা নাই ।"

তিনিখন দেশৰ সক্ৰিয় পাছপ’ৰ্ট থকা অভিযোগ সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে । এই সন্দৰ্ভত খেড়াক উভতি ধৰি কয়," গছত গৰু উঠা কথা কৈছে । সম্পূৰ্ণ AI আৰু ফটোশ্বপ ব্যৱহাৰ কৰি এই কাম কৰিছে । অসম আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি সঁচা পোহৰলৈ আনিব ।"

আনহাতে বিদেশত ৫২ হাজাৰ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "৫২ হাজাৰ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিলে মই অসমত কিয় থাকিম ? তেওঁলোকে সংখ্যাখিনি কওঁতেও ভুল কৰিলে যেন লাগিছে । এনে কথা হ'লে ৩-৪ খন ৰাজ্য মোৰ অধীনত থাকিবচোন । আইনীভাৱে সকলো আগবাঢ়িব । কংগ্ৰেছৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিপক্ষে কোনো এজেণ্ডা নাই বাবে মোক ছফ্ট টাৰ্গেট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে ।"

মাজনিশা পাণবজাৰ থানা, ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহধৰ্মিনী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা উপস্থিত হোৱা সময়ত লগত আছিল অধিবক্তা দেৱজিৎ লন শইকীয়া ।

