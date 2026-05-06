নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কৰ আটাইতকৈ ধনী কোন, মেট্ৰিক পাছ কিমানজন ?

নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কৰ আটাইতকৈ ধনী কোন, মেট্ৰিক পাছ কিমানজন ?
বিধানসভা নিৰ্বাচনত কেইবাগৰাকীও কোটিপতি প্ৰাৰ্থীৰ কপাল ফুলিল । দশম উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়েও মাৰিলে শেষ হাঁহি । নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কৰ সম্পত্তি আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতাক লৈ এক প্ৰতিবেদন ।
Published : May 6, 2026 at 7:30 PM IST
গুৱাহাটী : অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ চনৰ ফলাফল সকলোৰে সন্মুখত আছে । তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সাজু হৈছে । এইবাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে ১০২ আসন লাভ কৰি ইতিহাস ৰচিছে । বিজেপিয়ে অকলে নিৰংকুশ সংখ্য়াগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি ১২৬ জনীয়া অসম বিধানসভাত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে যোগ্য়তা অৰ্জন কৰিছে । নিৰ্বাচনৰ ফলাফল অনুসৰি বিজেপি দলৰ আছে ৮২ গৰাকী বিধায়ক, কংগ্ৰেছ দলৰ ১৯ গৰাকী, বিপিএফৰ ১০ গৰাকী, অসম গণ পৰিষদৰ ১০ গৰাকী, এআইইউডিএফৰ ২ গৰাকী, ৰাইজৰ দলৰ ২ গৰাকী আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলৰ এগৰাকী বিধায়ক ।
কিন্তু এই বিধায়কসকলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ধনী কোন আপুনি জানেনে ? আৰ্থিক দিশত কোনটো দলৰ বিধায়ক আটাইতকৈ সবল ? এই সকলো তথ্য সামৰি আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি এইবাৰ অসমত ধনী প্ৰাৰ্থীৰ আধিপত্য অব্যাহত আছে । ১২৬ গৰাকী বিধায়কৰ ভিতৰত ১০৭ গৰাকীয়ে কোটিপতি । অৰ্থাৎ অসম বিধানসভাৰ মুঠ বিধায়কৰ প্ৰায় ৮৫ শতাংশই আৰ্থিকভাৱে ক্ষমতাসম্পন্ন । আনহাতে বিজয়ী ১৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থী লাখপতি । লক্ষণীয়ভাৱে বিজয়ী মাত্ৰ এজন প্ৰাৰ্থীৰহে সম্পত্তি হাজাৰৰ ঘৰত আছে । নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা এই তথ্যৰ পৰা অসমৰ ৰাজনীতিৰ এখন বিশেষ ছবি স্পষ্ট হৈছে । যিয়ে সূচাইছে যে অসমত ধনী প্ৰাৰ্থী প্ৰভাৱ অব্যাহত আছে । ৰাজনীতিৰ সৈতে ধন-সম্পত্তিৰ সম্পৰ্কও অতি ঘনিষ্ঠ হৈ পৰিছে ।
বিজয়ী প্ৰাৰ্থীসকলৰ দল অনুসৰি যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ তেনেহ'লে দেখিম যে বিজেপি এই ক্ষেত্ৰত তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে । বিজেপিৰ পৰা মুঠ ৭৯ গৰাকী কোটিপতি প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু তাৰ ভিতৰত ৭৪ গৰাকী কোটিপতি প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও বিজেপিৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থীসকলৰ ৭ গৰাকী লাখপতি । অৱশ্যে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ সম্পত্তি হাজাৰৰ ঘৰত আছে । এই তথ্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে বিজেপিয়ে ধনী তথা প্ৰভাৱশালী প্ৰাৰ্থীক সুযোগ দি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু সেই অনুসৰি প্ৰাৰ্থীসকলে সফলতাও অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা মুঠ ৬০ গৰাকী কোটিপতি প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । কিন্তু তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ ১৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীহে জয়ী হৈছে । কংগ্ৰেছৰ পৰা ৩৯ গৰাকী লাখপতি প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৫ গৰাকী জয়ী হৈছে ।
সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ মিত্ৰদল অসম গণ পৰিষদেও ১৮ গৰাকী কোটিপতি প্ৰাৰ্থীক সুযোগ দিছিল । তাৰ ভিতৰত ৬ গৰাকীয়ে শেষ হাঁহি মাৰিছে । অগপৰ পৰা এইবাৰ ৮ গৰাকী লাখপতি প্ৰাৰ্থীও অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ৪ গৰাকী লাখপতি প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে । এআইইউডিএফৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা ১৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত মাত্ৰ ২ গৰাকী জয়ী হৈছে ।
লক্ষণীয়ভাৱে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিপিএফৰ পৰা ৯ গৰাকী কোটিপতি প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তাৰ ভিতৰত ৮ গৰাকীয়ে জয়ী হৈছে । ২ গৰাকী লাখপতি প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত আটাইকেইগৰাকীয়ে জয়ী হৈছে । আঞ্চলিক দলৰ ফালৰ পৰা এইটো ক্ষেত্ৰত বিপিএফ শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে দেখা গৈছে ।
বিৰোধী ঐক্যৰ অংশীদাৰ ৰাইজৰ দলৰ পৰাও এইবাৰ ৬ গৰাকী কোটিপতি প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত ভুমুকি মাৰিছিল । তাৰে ২ গৰাকী জয়ী হৈছে । তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা ১১ গৰাকী কোটিপতি প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু দলটোৱে লাভ কৰা একমাত্ৰ আসনখনৰ প্ৰাৰ্থীও কোটিপতিয়ে আছিল । অৰ্থাৎ এই তথ্যৰ পৰা এটা কথা ক'ব পাৰি যে এইবাৰ আঢ্যবন্ত বিধায়কে বিধানসভা শুৱনি কৰিব ।
এতিয়া প্ৰাৰ্থীভিত্তিক তথ্য যদি আমি চাও তেনেহ'লে এই তালিকাখনো অতি লক্ষণীয় । শীৰ্ষ ১০ গৰাকী আঢ্যবন্ত বিধায়কৰ ভিতৰত শীৰ্ষত আছে এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল । নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ২২৬ কোটিতকৈও অধিক । তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে বিপিএফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নী শিউলী মহিলাৰী, যি এইবাৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছে । শিউলী মহিলাৰীৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ৬৩ কোটিতকৈও অধিক ।
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ আটাইতকৈ ধনী বিধায়কৰ তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত আছে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি তেওঁৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ৩৫ কোটিৰো অধিক । পৰৱৰ্তী বিধায়কসকলৰ ভিতৰত আছে অশোক সিংহল (বিজেপি), নৱ কুমাৰ দলে (বিজেপি), আমিনুল হক লস্কৰ (কংগ্ৰেছ), ৰাজু মেচ (বিজেপি), বিশ্বজিৎ ফুকন (বিজেপি), নাৰায়ণ ডেকা (বিজেপি), জিতু গোস্বামী (বিজেপি) । তালিকাখনৰ শীৰ্ষ ১০ গৰাকী বিধায়কৰ অধিকাংশই বিজেপিৰ । দলটোৰ আৰ্থিকভাৱে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীৰ আধিপত্যৰ কথাটো পুনৰ এবাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে ।
এই তথ্যবোৰ বিবেচনা কৰিলে এখন ছবি সকলোৰে মনত আহিব যে অসমৰ ৰাজনীতিত এতিয়া ধন-সম্পত্তি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে । গণতন্ত্ৰত সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে যদিও বাস্তৱত কিন্তু ধনী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰাধান্যহে বৃদ্ধি পাইছে । এই ব্যৱস্থাই ভৱিষ্যতৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিযোগিতাত নিকা আৰু সমতা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিব বুলি বহুতে সন্দেহ কৰিছে । এটা কথাত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ৰ ফলাফল কেৱল ৰাজনৈতিক হৈ থকা নাই ই আৰ্থ-সামাজিক পৰিস্থিতিৰ বাস্তৱৰ ছবিখনো প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা :
নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হ'ল যে এইবাৰ অসমৰ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰাৰ্থীসকল আৰ্থিক দিশত যথেষ্ট আগবঢ়া । কিন্তু শিক্ষাৰ দিশত কিমান আগবঢ়া । তাৰ বিশ্লেষণ কৰিলে অৱশ্যে ধন-সম্পত্তিৰ তুলনাত এক পৃথক ছবি দেখা যায় । শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ পটভূমিত নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ ভিতৰত বেছিসংখ্যকে স্নাতক । নিৰ্বাচিত ৫১ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী । অৰ্থাৎ উচ্চ শিক্ষিত নেতাৰ প্ৰতি ভোটাৰৰ আস্থা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । উপলব্ধ তথ্য অনুসৰি বিধায়কসকলৰ ভিতৰত দ্বাদশ উত্তীৰ্ণ আছে ২২ গৰাকী আৰু স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী আছে ২১ গৰাকী ।
বিজয়ীসকলৰ ভিতৰত চিকিৎসক, অভিযন্তাৰ দৰে পেছাদাৰী প্ৰাৰ্থীও আছে । তেনে বিধায়ক আছে ১১ গৰাকী । ডক্টৰেট ডিগ্ৰীধাৰী প্ৰাৰ্থীও আছে ৬ গৰাকী । তথ্য মতে দশম উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছে ১৪ গৰাকী আৰু অন্যান্য ১ গৰাকী । এই তথ্যই দেখুৱাইছে যে ন্যূনতম শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিও ৰাইজৰ আস্থা কমা নাই । কিন্তু এই সংখ্যা লাহে লাহে কমি আহিছে । সামগ্ৰিকভাৱে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ৰ ফলাফলৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হ'ব পাৰি যে অসমৰ ভোটাৰসকলে উচ্চ শিক্ষিত আৰু যোগ্য প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত বেছি আস্থা দেখুৱাইছে । ই অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে ইতিবাচক বুলিও বহুতে ধাৰণা কৰিছে ।
