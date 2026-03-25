ETV Bharat / politics

ট্ৰেক্টৰত উঠি আমুৱালে ! ইউপিপিএলৰ ব্লক সমিতিৰ সভাপতিসহ নেতা-সদস্য়ৰ বিপিএফত যোগদান

ইউপিপিএলত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কাম কৰা কৰ্মীক কোনো সুবিধা নিদিয়ে বুলি ক্ষোভ ।

UPPL leader and members joins BPF in Kokrajhar
ইউপিপিএলৰ ৪৭ গৰাকী সদস্যৰ বিপিএফত যোগদান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 25, 2026 at 10:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কোকৰাঝাৰ : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলত যোগদান আৰু পদত্যাগৰ জোৱাৰ অব্যাহত ৷ যোৱা পাঁচমাহলৈকে শক্তিশালী দুৰ্গ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা ইউপিপিএল দলৰ পৰা এতিয়া ধাৰাবাহিক পদত্যাগেই বিটিচিৰ ৰাজনীতিত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

কিছুদিন পূৰ্বে ইউপিপিএল দলৰ পৰা শীৰ্ষ নেতাই পদত্যাগ কৰাৰ পাছত মঙলবাৰে দেৱৰগাঁৱৰ সমষ্টিৰ ইউপিপিএল দলৰ ব্লক সমিতিৰ সভাপতি বিজিত বসুমতাৰী, সম্পাদক সৰল নাৰ্জাৰীৰ নেতৃত্বত ৪৭ গৰাকী সদস্যই সমূহীয়া পদত্যাগ কৰাত দলটোত জোঁকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে । কোকৰাঝাৰৰ বৰ্তমানৰ ইউপিপিএল দলৰ বিধায়ক তথা যুৱ নেতা লৰেন্স ইছলাৰীৰ পৰিষদীয় গৃহ সমষ্টি দেৱৰগাঁও সমষ্টিৰ ব্লক সমিতিৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত সমূহীয়া পদত্যাগ কৰা কাৰ্যই দলটোৰ মোক্ষম আঘাত হানিছে ৷

মঙলবাৰে বালাজান-তিনিআলিত থকা বিপিএফৰ ব্লক সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজিত যোগদান কাৰ্যসূচীত বিপিএফৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দেৰহাছৎ বসুমতাৰী আৰু বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী শিউলী মহিলাৰীৰ উপস্থিতিত ইউপিপিএলৰ নেতা-সদস্য়সকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিপিএফত যোগদান কৰে ৷ বিপিএফ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বতই গামোচা, আৰনাই, দলীয় প্ৰতীক সম্বলিত বস্ত্ৰৰে সদস্যসকলক আদৰণি জনায় ৷

বিপিএফ দলত যোগদান কৰি ইউপিপিএল ব্লক সমিতিৰ সভাপতি বিজিত বসুমতাৰীয়ে কয়," দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ইউপিপিএল দলত কাম কৰি আহি বিভিন্ন কাৰণত দলটোৰ পৰা পদত্যাগ কৰি আজি বিপিএফ দলত যোগদান কৰিছো ৷ আমাৰ ইউপিপিল দলত ব্লক, প্ৰাথমিক, মহিলাকে ধৰি ভালেকেইটা সমিতি আছে ৷ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত থকা কৰ্মীসকলে দলটোৰ কাৰণে বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি, দিনে-নিশাই কাম কৰি থাকে; কিন্তু দলটোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কাম কৰা কৰ্মীসকলক কোনো সুবিধা দিব নোৱৰাৰ উপৰি গুৰুত্ব নিদিয়ে ৷ সেইকাৰণে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে কোনো কাম কৰিব নোৱৰা হৈছে ৷"

অৱশ্য়ে ইউপিপিএল দলক বেয়া নাপায় বুলি মন্তব্য় কৰে ব্লক সমিতিৰ সভাপতি বিজিত বসুমতাৰীয়ে । তেওঁ কয়, "যদিও শীৰ্ষ নেতৃত্বই তাৎক্ষণিকভাৱে যিখিনি সিদ্ধান্ত ল’ব লাগে কিন্তু নোৱাৰে ৷ সেই কাৰণে আজিৰ দিনত যিখিনি কাম হ’ব লাগে সেইখিনি নহয় ৷ ৰাইজৰ বহু সমস্যা আছে । সেই সমস্যাসমূহ লৈ নেতৃত্বৰ ওচৰত আলোচনা কৰিবলৈ গ’লে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে ৷ সেই কাৰনে মই আজি বিপিএফ দলত যোগদান কৰিছো ৷ মোৰ লগত ব্লক সমিতি, প্ৰাইমাৰী সমিতিৰ বহুকেইজনে আহিছে আৰু আহিব । লাহে লাহে ইউপিপিএল দল শূন্য হৈ যাব ৷"

এই যোগদান কাৰ্যসূচীত বিপিএফ দলৰ উপ-সভাপতি খাম্পা বৰগয়াৰী, দেৱৰগাঁৱৰ ব্লক সমিতিৰ সভাপতি গিলবাৰ্ট বৰগয়াৰীৰ লগতে বহুকেইগৰাকী শীৰ্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত আছিল ৷

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
ইউপিপিএল
বিপিএফ
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.