নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি শনিবাৰে পুনঃভোটগ্ৰহণ

জন প্ৰতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১ ৰ ধাৰা ৫৮ ৰ অধীনৰ উপধাৰা(২) (ক) অনুসৰি নিৰ্বাচন আয়োগে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।

প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat Assam)
Published : April 10, 2026 at 8:36 PM IST

শিলচৰ: ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যত একক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা সামৰণি পৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে আশা কৰা ধৰণে এইবাৰৰ নিৰ্বাচন শান্তিপূৰ্ণ নাছিল ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনৰ দিনটোত সৰু-বৰ কেইবাটাও হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷

ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি শ্ৰীভূমি জিলাৰ ১২৩ নং উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ ২৩৯ নং বেবীলেণ্ড হাই ইংলিছ স্কুল ভোটকেন্দ্ৰত শনিবাৰে পুনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব । জন প্ৰতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১ৰ ধাৰা ৫৮ ৰ অধীনৰ উপধাৰা (২) (ক) অনুসৰি নিৰ্বাচন আয়োগে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । সেই অনুসৰি ইতিমধ্যে যাৱতীয় ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । শনিবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৫ বজালৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ।

নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে কোনো দুৰ্বৃত্তই এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি ইভিএমৰ নিয়ন্ত্ৰণ নিজৰ হাতলৈ নি অবৈধভাৱে কেইবাটাও ভোট প্ৰদান কৰি ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ব্যাহত কৰিছিল । কথাটো নিৰ্বাচন আয়োগৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাত আয়োগে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ।

১২৩ নং উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত মুঠ ১৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । শনিবাৰে পুনৰ ভোটগ্ৰহণ হ’বলগীয়া ভোটকেন্দ্ৰটিত মুঠ ৫৯৯ গৰাকী ভোটাৰ আছে । ইয়াৰে ২৭৩ জন পুৰুষ ভোটাৰ আৰু ৩২৬ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ ।

অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলে ২৩৯ নং বেবীলেণ্ড হাই ইংলিছ স্কুল ভোটকেন্দ্ৰৰ অধীনৰ সমূহ ভোটদাতাক শান্তিপূৰ্ণভাৱে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে আহ্বান জনোৱাৰ লগতে শান্তিপূৰ্ণ ভোটগ্ৰহণ সুনিশ্চিত কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট সকলোৰে প্ৰতি গোঁহাৰি জনাইছে । তদুপৰি ১২৩ নং উত্তৰ কৰিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সমূহ প্ৰাৰ্থী বা তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিসকলক সময়মতে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

