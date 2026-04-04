মৰিগাঁও সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ : ৰমাকান্তৰ হৈ গীত গালে মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাই
মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰমাকান্ত দেউৰী, বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী বাণীকান্ত দাস । কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি ?
Published : April 4, 2026 at 6:26 PM IST
ধিং: ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে শাসক-বিৰোধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে । ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ভিন্ন পন্থা লৈছে । সকলোতকৈ আকৰ্ষণীয় হৈছে নিৰ্বাচনী গীত । বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীৰ দ্বাৰা প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ বাবে গীত মুকলি কৰিছে । মৰিগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰমাকান্ত দেউৰীও পিছপৰি নাথাকিল ।
অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ কণ্ঠত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মুকলি কৰিছে নিৰ্বাচনী গীত । ইতিমধ্যে সমষ্টিটোৰ চুকে-কোণে গীতটোৱে বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছে । আনকি কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লৈ ৰমাকান্ত দেউৰীক কাষত লৈ গীতটো পৰিৱেশন কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে মৰিগাঁও সমষ্টিৰ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনী মূল যুঁজখন বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰমাকান্ত দেউৰী আৰু বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী অসম জাতীয় পৰিষদৰ বাণীকান্ত দাসৰ মাজতে হ'ব যেন অনুমান কৰিছে ৰাইজে । সমষ্টিটোত আন ৪ গৰাকী নিৰ্দলীয় প্রার্থী ক্ৰমে অমলেশ মেধি, নিখিল ডেকাৰজা, চেনিৰাম কোঁৱৰ আৰু প্ৰদীপ বৰুৱা নিৰ্বাচনী ৰণত অৱতীৰ্ণ হৈছে যদিও মূল যুঁজৰ পৰা বহু দূৰতে আছে । বিজেপি প্রার্থী ৰমাকান্ত দেউৰী আৰু অজাপৰ প্ৰাৰ্থী বাণীকান্ত দাসে সমষ্টিটোত নিজৰ নিজৰ প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত তুলিছে ।
বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক আঁচনি, নিকা নিযুক্তিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই লোৱা দৃঢ় পদক্ষেপৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমষ্টিটোৰ বহু মেধাসম্পন্ন দৰিদ্ৰ যুৱক-যুৱতীয়ে চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰাৰ বিষয়টোও এই নির্বাচনত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক হৈ পৰিছে । বিধায়ক হিচাপে ৰমাকান্ত দেউৰীয়েও এই ইচ্ছ্যুবোৰক লৈয়ে নিৰ্বাচনী ৰণত নামিছে । সমষ্টিৰ উন্নয়নত কিমান সফল কিম্বা বিফল এই কথা একাষৰীয়া কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাত মজবুত কৰা আৰু ৰাজ্যত পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ অনাৰ স্বাৰ্থতে ৰাইজে ৰমাকান্ত দেউৰীক সমর্থন কৰিব বুলি বহুতে অনুমান কৰিছে ।
আনকি নির্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহতো ব্যাপক সমর্থনে আত্মবিশ্বাসী কৰি তোলা ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে মুকলিকৈয়ে ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁৰ বিজয় নিশ্চিত । এখন নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁ মুকলিকৈয়ে ঘোষণা কৰিছে, "যিদিনাই মোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে সেইদিনাই মই নিশ্চিত হ'লো যে ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে জয়লাভ কৰিলে । উন্নয়নৰ কথা মই পিছত কম কিন্তু বিজেপি চৰকাৰ যে হ'ব ১০০ শতাংশ সত্য ।"
ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে লক্ষাধিক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰাৰ দাবী কৰিলেও হাত সাবটি বহি থকা নাই বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ মনোনীত প্রার্থী বাণীকান্ত দাস । সমষ্টিটোত অজাপৰ দলীয় সাংগঠনিক ভেটি মজবুত নহয় আৰু প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰতে দলটোৰ নিজা বুথ কমিটীও নাই তথাপিও কংগ্ৰেছ আৰু চিপিআইৰ সৈতে থকা মিত্ৰতাৰ আলমত সমষ্টিটোৰ প্ৰতিটো চুকে-কোণে ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছে অসমৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ সাংস্কৃতিক কর্মী হিচাপে পৰিচিত বাণীকান্ত দাসে ।
ৰমাকান্ত দেউৰীৰ ধনবল আৰু জনবলৰ লগতে শাসকীয় বিজেপিৰ আগ্রাসী নির্বাচনী ধামখুমীয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্রার্থী বাণীকান্ত দাসে সমষ্টিটোক অনাগত দিনত উন্নয়নৰ ধাৰাৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে ঘোষিত শৈক্ষিক আৰু আর্থ-সামাজিক পৰিকল্পনাই সচেতন ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২ লাখ ৭ হাজাৰ ৭৬২ গৰাকী । ইয়াৰে ১,০৩,১১৯ জন পুৰুষ আৰু ১,০৪,৬৪০ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ । সমষ্টিটোত ১৩ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰো আছে । এই সকল ভোটাৰে নিশ্চিত কৰিব কোন হ'ব সমষ্টিটোৰ পৰৱৰ্তী বিধায়ক ?
লগতে পঢ়ক :
ভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠী, খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ সমৰ্থনেৰে নিৰ্বাচনী ৰণলৈ সাজু বিশ্বজিৎ ফুকন