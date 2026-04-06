অসমৰ ৰে’লসেৱাক লৈ কিমান সুখী যাত্ৰীসকল ? চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ ৰে’লযাত্ৰীৰ
বৰ্তমান বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰে’লক লৈ বাৰু কিমান সজাগ হৈছে সাধাৰণ ৰাইজ ? যাত্ৰীসকলে পূৰ্বৰ তুলনাত উন্নত ৰে’ল যাত্ৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছেনে ?
Published : April 6, 2026 at 7:42 PM IST
ৰঙিয়া: নামনি অসমৰ ৰঙিয়া অঞ্চলৰ সমাজ জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈছে ৰঙিয়া ৰে’ল জংচন । ৰঙিয়াৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া কেইবাখনো জিলাৰ জনসাধাৰণৰ দৈনিক যাতায়াতৰ লগতে বহিঃৰাজ্যৰ লগত যোগাযোগৰ সহজসাধ্য অৱলম্বন হৈছে ৰে’ল যাত্ৰা ।
ৰাইজৰ বাবে কম খৰচী এই যাত্ৰা কিন্তু এতিয়াও যথেষ্ট অনুন্নত হৈ আছে । এই যাত্ৰাত বন্দে ভাৰতৰ দৰে নতুন তথা উন্নত মানৰ ৰে’লৰ সংযোগ হৈছে যদিও সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে ক’ভিডৰ পূৰ্বৰ দৰে দৈনন্দিন গুৱাহাটী সংযোগী ৰে'লসমূহ পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ কোনো উমঘামেই নাই বিভাগটোৰ ।
অসমৰ বিধায়ক তথা সাংসদসকলেও যেন নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত । বৰ্তমান বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰে’লক লৈ বাৰু কিমান সজাগ হৈছে সাধাৰণ ৰাইজ ? যাত্ৰীসকলে পূৰ্বৰ তুলনাত উন্নত ৰে’ল যাত্ৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছেনে ? ৰঙিয়াৰ ৰে’ল জংচনত নতুনকৈ সংযোজিত সুবিধাসমূহে ৰাইজক প্ৰকৃতাৰ্থত সুবিধা দিবলৈ সক্ষম হৈছেনে ? ৰে’লৰ যাত্ৰা অধিক উন্নত কৰিবলৈ চৰকাৰৰ কিবা কৰণীয় থাকিল নেকি ? নিৰ্বাচনৰ এই বতৰত সাধাৰণ যাত্ৰীৰ মনৰ ভাৱ কি বাৰু ? এই বিষয়ে জানিবলৈ ই টিভি ভাৰত উপস্থিত হৈছিল ৰঙিয়াৰ ৰে’ল জংচনত ।
অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত ষ্টেচনটোত বৰ্তমান নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে । ১৯৬২ চনত স্থাপিত হোৱা জংচনটোৰ বহুখিনি কাম এতিয়াও আধৰুৱা হৈ আছে । এসময়ত দেশৰ ভিতৰতে সপ্তম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ষ্টেচনটোত নিৰ্মাণ কাৰ্য যথেষ্ট লেহেমীয়া গতিত চলি থকা দেখা গৈছে । ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক ষ্টেচনত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে নলবাৰীৰ দিশৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেইল ট্ৰেইনখনে প্ৰৱেশ কৰে । উক্ত ৰে’লখনৰ নিয়মীয়া যাত্ৰী তথা সাপটগ্ৰাম মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপিকা ডঃ পদ্মা গুহ আগৰৱালাৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় সাংবাদিকে ।
ই টিভি ভাৰতৰ কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি বিদূষী মহিলাগৰাকীয়ে ৰে’ল বিভাগক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ দেখুৱাই দিয়ে । তেওঁ এই সন্দৰ্ভত কয় , ‘‘যাত্ৰীৰ তুলনাত স্থানীয় ৰে'লৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম । লগতে ষ্টেচনসমূহত প্লেটফৰ্মৰ সংখ্যাও যথেষ্ট কম । বৰ্তমান ফকিৰাগ্ৰামৰ পৰা ধুবুৰী সংযোগী ট্ৰেইন বেছি নাই । ইফালে ট্ৰেইনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিলেও প্লেটফৰ্মৰ সংখ্যা কম বাবে বেছিভাগ সময়ত মেইল ট্ৰেইনবোৰ পাৰ হ'বলৈ দি স্থানীয় ট্ৰেইনসমূহ ৰখাই থোৱা হয় । ফলত যাত্ৰীসকলৰ যথেষ্ট অসুবিধা হয় । যদিহে ষ্টেচনসমূহত প্লেটফৰ্ম আৰু নামনি অসম সংযোগী ৰে’লৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হয়, তেন্তে যাত্ৰীসকলে যথেষ্ট সকাহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।’’
‘‘বিশেষকৈ নামনি অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলক গুৱাহাটীৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা স্থানীয় ট্ৰেইনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী । ৰে'ল বিভাগ যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীন, তথাপিও ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰণীয় যথেষ্ট আছে এই বিষয়ত । ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে স্থানীয় বিধায়কসকলে বিভিন্ন সময়ত বহু ধৰণে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে বিভাগটোৰ বিভিন্ন কাম প্ৰভাৱান্বিত কৰিব পাৰে ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
অসম ৰে’ল যাত্ৰী সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীপাংকৰ শৰ্মাই কয় , ‘‘ৰে’লৰ বিভাগটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীন যদিও ব্যৱসায় অসমৰ ৰাইজক লৈহে কৰি আছে । প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ ৰাইজক কঢ়িয়াবলৈহে ৰে’লৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যৰ জন প্ৰতিনিধিসকলে বিভাগটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বুলি কৈ গা এৰা দিয়া পৰিলক্ষিত হয় । দৰাচলতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰে’লৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কৰণীয় আছে । বেলেগ ৰাজ্যৰ জনপ্ৰতিনিধিসকল এই বিষয়ত যথেষ্ট সৰৱ যদিও অসমৰ বিধায়ক তথা সাংসদসকলে এই বিষয়ে চৰ্চা কৰা আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ ।’’
‘‘ষ্টেচনবোৰ সঠিকভাৱে পৰিচালিত হৈছে নে নাই, বা যাত্ৰীসকলৰ সুবিধা-অসুবিধাৰ বিষয়ে খবৰ ৰাখি বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ ৰখাটো জনপ্ৰতিনিধিসকলৰেই দায়িত্ব । শিলিগুড়িৰ বিধায়কে নিউ জলপাইগুৰিৰ বাবে কিছুদিন পূৰ্বে সুকীয়া সংমণ্ডল বিচাৰি আবেদন কৰিছে ৰে’লমন্ত্ৰীৰ ওচৰত । কিন্তু আমাৰ জন প্ৰতিনিধিয়ে তেনে কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ৷’’
আনহাতে তেওঁ সমগ্ৰ উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ বাবে সুকীয়া ৰে’ল-জ'ন বিচাৰি আবেদন কৰাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয়, ‘‘আমি সদৌ অসম ৰে’ল যাত্ৰী সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ২০১২ চনত আমি এই বিষয়টো আগবঢ়াইছিলোঁ । তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে সেই সময়ৰ ৰে’ল মন্ত্ৰীৰ আগত প্ৰস্তাৱটো আগবঢ়াইছিল । তাৰ পিছত আমি পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো লগ কৰি বিষয়টো অৱগত কৰিছিলোঁ । কিন্তু অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত আজিলৈ বিষয়টোৱে গুৰুত্ব লাভ কৰা দেখা নগ'ল ।"
শেষত অসমৰ পৰা পুৰীলৈ এখন ৰে’ল সপ্তাহৰ কমেও চাৰিটা দিনত যোৱাকৈ দিব লাগে বুলি দাবী জনায় শৰ্মাই । তেওঁ কয় যে অসমৰ বহু গাঁৱৰ ৰাইজে আজিকালি পুৰীলৈ তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যায় । গতিকে অসমৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে পুৰীলৈ নিয়মীয়াকৈ সপ্তাহত চলা ৰে’লৰ প্ৰয়োজন ।
আনহাতে সংস্থাটোৰ আন এগৰাকী সদস্য হেমন্ত বেজবৰুৱাই এই বিষয়ে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰি যথেষ্ট আক্ষেপেৰে কয় যে অসমৰ জন প্ৰতিনিধিসকলৰ ৰে’ল বিভাগৰ প্ৰতি সজাগতা যথেষ্ট কম । তেওঁ কয়, ‘‘বৰ্তমান নিৰ্বাচনৰ বতৰ । এই সময়ত ৰঙিয়াতেই হওক বা ৰাজ্যৰ আন ঠাইতেই হওক শাসক-বিৰোধী কোনোটো শিবিৰেই ৰে’লৰ বিষয়ে এটাও উদ্ধৃতি দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । অসমৰ যাত্ৰীৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে যদি সৰুকৈ হ'লেও এজেণ্ডা ল'লেহেঁতেন আমি বৰ সুখী হ'লোঁহেঁতেন ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দিল্লীলৈ যোৱা ২০৫০৩ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন আজিও ৰঙিয়াত নৰখে । ৰঙিয়াৰ ভাৰত-ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ তিনিআলিৰ RM 2 ফ্লাইঅ'ভাৰখন আজিও নিৰ্মাণ নহ'ল । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত ফ্লাই অ'ভাৰখন নথকাৰ বাবে যাত্ৰীৰ অসুবিধা হোৱাৰ লগতে স্বাস্থ্য আৰু প্ৰসূতিজনিত কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে । ৰঙিয়াত এনেধৰণৰ ৰে’ল সংক্ৰান্তীয় বহু সমস্যা আছে । আমি আশা কৰিছো আগন্তুক সময়ত নিৰ্বাচিত জন প্ৰতিনিধিয়ে এই সমস্যা সমুহ সমাধানৰ বাবে আগভাগ ল’ব ।"
উল্লেখযোগ্য ৰঙিয়া ৰে'ল ষ্টেচনত বৰ্তমান সময়ত বহুখিনি সমস্যা আছে । ষ্টেচনটোত বিশুদ্ধ খোৱা পানী, অনাময় ব্যৱস্থা, যাত্ৰীৰ জিৰণি কোঠাকে ধৰি পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ অভাৱ ।
