এইবাৰ অসমৰ মানুহে বিজেপিক ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই পেলাব : অখিল গগৈ
দৰঙৰ শিয়ালমাৰীত ৰাইজৰ দলৰ নিৰ্বাচনী সভা । ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী আজিজুৰ ৰহমানৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই বিজেপিক কটাক্ষ অখিল গগৈৰ ।
Published : April 3, 2026 at 3:11 PM IST
মঙলদৈ : ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে নিৰ্বাচনী যুঁজ আকৰ্ষণীয় হৈছে । প্ৰতিটো দলেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰিছে । শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ বিপৰীতে বিৰোধী ঐক্যও প্ৰতিটো সমষ্টিতে ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । তাৰ মাজতে দলগাঁও সমষ্টিত বিজেপি আৰু এ আই ইউ ডি এফক তীব্ৰ আক্ৰমণ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ ।
সমষ্টিটোৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী আজিজুৰ ৰহমানৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই অখিল গগৈয়ে কয়, "উজনি অসমৰ সকলো মানুহে সিদ্ধান্ত লৈছে যে এইবাৰ বিজেপিক ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই পেলাব । মই আশা কৰিম যে নামনি অসমৰ মানুহেও এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান ল'ব । আমি সকলোৱে মিলি বিজেপিক পৰাজিত কৰিব পাৰিম আৰু ৰাইজৰ দল, কংগ্ৰেছ আৰু জাতীয় পৰিষদৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিম ।"
অখিল গগৈয়ে লগতে এ আই ইউ ডি এফ আৰু বদৰুদ্দিন আজমলক সমালোচনা কৰি কয়, "আমি হিন্দু সাম্প্ৰদায়িকতাক যেনেকৈ বিৰোধিতা কৰোঁ তেনেকৈ মুছলমান সাম্প্ৰদায়িকতাকো বিৰোধিতা কৰোঁ । হিন্দু সাম্প্ৰদায়িক দলৰ চৰ্দাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যেনেকৈ আমি খেদিব খুজিছোঁ তেনেকৈ মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক দলৰ চৰ্দাৰ বদৰুদ্দিন আজমলকো খেদিব খুজিছোঁ ।"
ইফালে ভাষণ প্ৰসংগত অখিল গগৈয়ে কয়, "এ আই ইউ ডি এফৰ তলা থাকে চাচাৰ (আজমল) ওচৰত আৰু চাবি থাকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাবি ঘূৰাই দিলে চাচাই মুখেৰে কথা কয় আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া বন্ধ কৰি দিয়ে চাচা মনে মনে থাকে ।" দলগাঁৱৰ এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী মজিবৰ ৰহমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দালাল বুলিও কটাক্ষ অখিল গগৈৰ । আজিজুৰক হৰুৱাবলৈ মজিবৰ ৰহমানে আইনুল হকক নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে বুলিও অভিযোগ কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
দলগাঁৱত এ আই ইউ ডি এফৰ হৈ এ আই এম আই এমৰ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা সন্দৰ্ভতো অখিল গগৈয়ে কয়, "বিজেপি, আৰ এছ এছৰ নিৰ্দেশত আজি ওৱেইছি নামৰ মানুহজনে প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছে । কিন্তু অসমৰ মানুহে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিক পাত্তা নিদিয়ে, তেওঁ আহিব আৰু যাব, কিন্তু তেওঁৰ পৰা কাৰো একো লাভ নহ'ব ।" উল্লেখ্য যে দলগাঁৱৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাখনত বিৰোধী দলৰ কেইবাগৰাকীও নেতা উপস্থিত থাকে ।
ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ব্যক্তিৰ থাৰ্ড ক্লাছ পুত্ৰ বুলি কাক ক'লে অখিল গগৈয়ে ?