শিৱসাগৰত এহেজাৰ শতাংশ নিজৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি বিশ্বাস অখিল গগৈৰ

অখিল গগৈয়ে কি কি কাম কৰিছে শিৱসাগৰত ? কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীক কাঠৰ মূঢ়া বুলি ক'লে অখিল গগৈয়ে ।

বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)
Published : March 25, 2026 at 10:20 AM IST

কাজিৰঙা: ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অখিল গগৈয়ে নিৰ্বাচনত নিজৰ বিজয়ৰ নিশ্চিতি দি কয় যে তেওঁ নিজৰ বিজয়ক লৈ এক হাজাৰ শতাংশ বিশ্বাসী ৷ আনহাতে নিজৰ প্ৰচাৰ অভিযানত অখিল গগৈ বিৰোধী বিজেপি প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীক লৈ সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰে ৷

এহেজাৰ শতাংশ শিৱসাগৰত জিকিম :

কাজিৰঙাত অখিল গগৈয়ে ক’লে, "এহেজাৰ শতাংশ শিৱসাগৰত জিকিম ৷" বিজেপি প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীক কঠোৰ সমালোচনা কৰি কয়,“৯৬ নং শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ যিজন প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰী ওৰফে জয়ন্ত হাজৰিকাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে তাৰ লৈ আমি আপত্তি দৰ্শাইছিলো ৷ কাৰণ পঞ্জীয়ন হৈ থকা ২০১০ চনৰ ১৩০/২০১০ নং এটা গোচৰৰ অধীনত তেওঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত জীৱ হত্যা কৰিছিল ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত জিতেন গগৈ আৰু কুশল দুৱৰীয়ে জীৱ হত্যা কৰাৰ এটা গোচৰ আছিল আৰু সেই গোচৰত ২০২২ চনত কুশল দুৱৰী আৰু জিতেন গগৈৰ লগতে এজন নে দুজনৰ ‘ক’নভিকশ্ব্যন’ দিছিলে দুবছৰ ,দুবছৰ জে'ল দিলে ৷"

দুবছৰতকৈ অধিক জে'ল হ’লে নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰে :

মঙলবাৰে কাজিৰঙাত এক সংবাদ মেল আয়োজন কৰি এই মন্তব্য দিয়ে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অখিল গগৈয়ে ৷ গগৈ কয়, “এজন মানুহৰ দুবছৰ বা তাতকৈ অধিক জে'ল হ’লে তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰে ৷ সেইকাৰণেই আমি ‘কমপ্লেইন পিটিশ্যন’ দিছিলো শিৱসাগৰত আৰু আমি দিয়া ‘ক’মপ্লেইন পিটিশ্যন’ৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে বিষয়টো তদন্ত কৰিলে । তদন্ত কৰোতে কুশল দুৱৰীৰ পক্ষই উত্তৰ দিব পৰা নাই ৷"

ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অখিল গগৈ

কুশল দুৱৰীৰ মনোনয়ন অগ্ৰাহ্য হ’ব :

অখিল গগৈয়ে লগতে কয়, "সেইকাৰণে তেওঁলোকক সময় দিয়া হৈছে যে লিখিতভাৱে এই প্ৰশ্নৰ শপতনামা দাখিল কৰিব লাগিব আৰু সেই শপতনামাৰ জৰিয়তে যদি এই গোচৰটোৰ দুবছৰৰ যি জে'ল- সেই সম্পৰ্কীয় কথাখিনি যদি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে ইলেকচন খেলিব নোৱাৰিব-এই কথাটো আহি যাব ৷"

কুশল দুৱৰীৰ মনোনয়ন সম্পৰ্কত গগৈয়ে লগতে কয়, "আমি আশা কৰিম যে সঁচাকৈয়ে নিৰ্বাচন আয়োগে যদি নীতিগতভাৱে গোটেই বিষয়টো চাই নিশ্চিতভাৱে কুশল দুৱৰীৰ মনোনয়ন অগ্ৰাহ্য হ’ব, বাতিল হ’ব ৷”

অখিল গগৈয়ে কি কি কাম কৰিছে শিৱসাগৰত ?

ইপিনে, এহেজাৰ শতাংশ শিৱসাগৰত জিকিব বুলি বিশ্বাস আছে বুলি প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয়,"বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পক এক নং প্ৰকল্প বুলি কয় আৰু দুই নং প্ৰকল্পটোৱেই ৰংঘৰ প্ৰকল্প ৷ গতিকে অসম চৰকাৰৰ আটাইতকৈ দ্বিতীয় বিলাসী প্ৰকল্পটোৱেই যদি মই নিব পাৰো, তেতিয়াহ’লে সমষ্টিত নিশ্চিতভাৱে কাম হৈছে ৷ পানী যোগান -‘নগৰীয়া পানী যোগানৰ বাবে ৭০ কোটি টকাৰ, জেজেএম প্ৰকল্পত ৮৮ শতাংশ লোকক পানী দি আছো " জিলাখন ষ্টেডিয়াম বনালো বুলি উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয়, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে শিৱসাগৰে উন্নয়নৰ ‘বিশেষ প্ৰকল্প’ পাবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ "

কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থী কাঠৰ মূঢ়া ?

প্ৰদীপ হাজৰিকা বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ত এটা প্ৰকল্পও শিৱসাগৰলৈ নিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি অখিল গগৈয়ে লগতে কয় যে কুশল দুৱৰীয়ে ডিমৌ বা থাওৰা সমষ্টিত একো কাম কৰিব নোৱাৰিলে বুলিও মন্তব্য কৰে ৷ নিজকে সৰৱ বিধায়ক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু হোৱাৰ পিছতো প্ৰকল্প আনিছো বুলি মন্তব্য কৰি গগৈয়ে পুনৰ কয়," এজন বিধায়কে বিধানসভাত আইন ৰচনা কৰিব পাৰে, বিধান ৰচনা কৰিব পাৰে, আইন সংশোধন কৰিব পাৰে, আইনৰ সমালোচনা কৰিব পাৰে তেন্তে তেওঁ এজন যোগ্য বিধায়ক ৷" কুশল দুৱৰীক যদি ‘ৱাল’খনতো মূৰ মাৰি দিয়ে তেন্তে কুশল দুৱৰীয়ে আইন এখন ৰচনা কৰিব পাৰিব নেকি, বিধান ৰচনা কৰিব পাৰিব নেকি, বিধায়ক হ’ব পাৰিব নেকি, আচল বিধায়ক হ’ব পাৰিব নেকি তেওঁ বুলি গগৈয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয় ,"কাঠৰ মূঢ়াহে তেওঁ ৷"

অখিল গগৈৰ সহায়ৰ তালিকা :

ইপিনে,বিশেষ প্ৰকল্প নিয়া, শিৱসাগৰৰ মানুহক সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকতকৈ বহুত ওপৰত আছো বুলি মন্তব্য কৰি গগৈয় কয়," আজিৰ দিনতো ৬০/৭০ জন ল’ৰা-ছোৱালী পঢ়ুৱাই আছো, বেমাৰত সহায় কৰো, চিকিৎসা কৰাও, যিকোনো ধৰণৰ বিপদ আপদত সদাই থাকো ৷" তেওঁ কয়, "আগতে শিৱসাগৰত বিধায়কক লগ পাবৰ কাৰণে কিমান কচৰৎ কৰিব লাগে, এতিয়া বিধায়কৰ বেডৰুমত গৈ বিচনাৰ ওপৰত বহি আড্ডা দিয়ে সবে ৷ এই পৰিস্থিতি শিৱসাগৰত কেতিয়াও হোৱা নাছিলে ৷ সেইকাৰণে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে, প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই নিশ্চয় জয়ী হ’ব পাৰিম ৷" সেইকাৰণে ঈশ্বৰে নিশ্চয় আশীৰ্বাদ কৰিব, অসমৰ জনতা শিৱসাগৰৰ ৰাইজে নিশ্চয় মৰম কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে গগৈয়ে ৷

হত্য়াকাৰীৰ মুখতহে হত্যা কৰিম শব্দটো ওলাই :

আনহাতে, বিজেপি প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে গগৈয়ে ৷ যিধৰণৰ হত্যাই নহওক কিয় এজন প্ৰাৰ্থীয়ে আন এজন প্ৰাৰ্থীক হত্যা কৰিম বুলি কয় নেকি বুলি প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয়, "কোন মানুহৰ মুখত হত্যা কৰিম শব্দটো ওলাই যি মানুহ হত্যাকাৰী ৷ আৰু এজন হত্যাকাৰীক কোনোবাই বিধায়ক কৰি মৰিলেহে হ’ব !" নিৰ্বাচনৰ আগতহে তেওঁ ভালকৈ মাতিব, নিৰ্বাচনৰ পিছততো তেওঁ বন্দুকটোকে দেখুৱাই দিব বুলি মন্তব্য কৰি গগৈয়ে লগতে কয়,"তেওঁ মিৰ্বাচন হৰাৰ পিছত তেওঁৰ সমৰ্থককে কোঠাত সোমোৱাই লৈ পিঠন দিয়ে ৷ এই মানুহজনক কোনোবাই জিকাব নেকি ? শিৱসাগৰ হ’ল অসমৰ আটাইতকৈ ঐতিহাসিক ঠাই, সুশিক্ষিত মানুহৰ ঠাই, অসমীয়া জাতিৰ সত্বা থকা মানুহবিলাকৰ ঠাই তাত কুশল দুৱৰীৰ নিচিনা হত্যাকাৰী এজনক কোনে ইলেকচনত জিকাব ?"

