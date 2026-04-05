অসমক এটিএমৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে বিজেপিয়ে: বিশ্বনাথত ৰাহুল গান্ধীৰ অভিযোগ

অসমক এটিএমৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে বিজেপিয়ে: বিশ্বনাথত ৰাহুল গান্ধীৰ অভিযোগ
দেওবাৰে বিশ্বনাথত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ৷ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় নেতাগৰাকীয়ে ।
Published : April 5, 2026 at 9:46 PM IST
বিশ্বনাথ: মাজত মাথোঁ ৩ দিন বাকী অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ । অসমলৈ সোঁত বলিছে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা-কৰ্মীৰ । যুদ্ধগতিত চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷ শাসকীয় এনডিএৰ সমান্তৰালভাৱে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছেও জোৰদাৰ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান ৷
দেওবাৰে বিশ্বনাথত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰে কংগ্ৰেছ নেতা তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে ৷ ৭০ নং বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ দেওবাৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত উপস্থিত হয় ৰাহুল গান্ধী । কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনায় বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছে ৷ তেওঁ বিশ্বনাথত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মাজত এক আনন্দময় পৰিৱেশ দেখা যায় ।
জনসভাত তেওঁৰ লগত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়েও অংশগ্ৰহণ কৰি জনতাক সম্বোধন কৰে৷ ইফালে জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিয়েই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেশৰ আটাইতকৈ ভ্ৰষ্টাচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি মন্তব্য কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে । তেওঁ লগতে কয় আম্বানি-আদানীৰ বাবে চৰকাৰে হাজাৰ হাজাৰ চৰকাৰী ভূমি হস্তান্তৰ কৰিছে । ৰামদেৱক অসমৰ ভূমি দিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাজাৰ হাজাৰ ভূমি নিজৰ দখলত ৰাখিছে বুলি মন্তব্য কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৷
অসমক শংকৰদেৱ, জুবিন গাৰ্গ, ভূপেন হাজৰিকা, গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ ভূমি বুলি মন্তব্য কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে । তেওঁ লগতে চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কয় যে বিজেপি চৰকাৰে অসমক "ATM" ৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা অভিযোগ তোলে নেতাগৰাকীয়ে ৷ আদানী-আম্বানিক ভূমি প্ৰদানৰ বাবে বিজেপি দলে মোটা অংকৰ ধন লাভ কৰে বুলিও তেওঁ কটাক্ষ কৰে ৷
উল্লেখ্য যে বিশ্বনাথ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ জয়ন্ত বৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপি নেতা তথা প্ৰাক্তন সাংসদ পল্লৱলোচন দাসে ৷ পূৰ্বে এই সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ বিধায়ক আছিল যদিও এইবাৰ তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিলে বিজেপি দলে ৷
