শিৱসাগৰত জয়ী হ’ব কুশল দুৱৰী, তৃতীয় স্থানত থাকিব অখিল গগৈ: পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা

শিৱসাগৰত জয়ী হ’ব কুশল দুৱৰী, তৃতীয় স্থানত থাকিব অখিল গগৈ: পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা
শিৱসাগৰত এইবাৰ মূল নিৰ্বাচনী যুঁজখন অগপৰ প্ৰদীপ হাজৰিকা আৰু বিজেপিৰ কুশল দুৱৰীৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ থাকিব বুলি এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৷
Published : April 4, 2026 at 7:39 PM IST
শিৱসাগৰ: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দেখা গৈছে জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান ৷ ৰাজনৈতিক দলৰ ৰথী-মহাৰথী নামি পৰিছে প্ৰচাৰ কাৰ্যত ৷ একেৰাহে তৃতীয়বাৰলৈ গাদী দখলৰ লক্ষ্যৰে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপি দলে ৷ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাকো বিভিন্ন সমষ্টিলৈ গৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গৈছে ৷ শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পাছত শনিবাৰে মাজুলীত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভূৱন গামৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী ৷
শিৱসাগৰত এইবাৰ মূল নিৰ্বাচনী যুঁজখন এনডিএৰ দুই প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে অগপৰ প্ৰদীপ হাজৰিকা আৰু বিজেপিৰ কুশল দুৱৰীৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ থাকিব বুলি এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৷ তেওঁ লগতে কয় যে সমষ্টিটোত বিজেপিৰ কুশল দুৱৰীয়েই অৱশেষত জয়ী হ’ব ৷ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বৰ্তমান সমষ্টিটোৰ বিধায়ক অখিল গগৈ তৃতীয় স্থানতে সন্তুষ্ট থাকিব লাগিব বুলিও উল্লেখ কৰে নেতাগৰাকীয়ে ৷
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে যিহেতু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলি আছে সেইবাবে তেওঁ জুবিন গাৰ্গক নিৰ্বাচনৰ মাজলৈ টানি আনিব নোখোজে ৷ কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ দৰে তেৱোঁ বিচাৰে জুবিন গাৰ্গে উচিত ন্যায় পাওক ৷ কংগ্ৰেছে জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ তুলি তেওঁ কয় যে ১০০ দিনৰ ভিতৰত ন্যায় দিব খোজাটো এক অৰ্থহীন কথা ৷ সকলোৱে বিচাৰে জুবিন গাৰ্গে সোনকালে ন্যায় পাওক ৷ কিন্তু ন্যায়ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আদালতে বিবেচনা কৰিব, ৰাজনৈতিক দলৰ তাত কোনো হাত নাথাকে ৷
আনহাতে, অখিল গগৈক 'অৰাজকতাবাদী' আৰু ‘আৰ্বান নক্সাল’ আখ্যা দি তেওঁ কয় যে মানুহক অপমান কৰা আৰু কেমেৰাৰ আগত মাৰ-ধৰৰ ভাবুকি দিয়া এজন ব্যক্তিক শিৱসাগৰৰ ৰাইজে কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে । এইবাৰ শিৱসাগৰবাসীয়ে আৱেগৰ সলনি উন্নয়নৰ প্ৰতিনিধিকহে আঁকোৱালি ল'ব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে । অখিল গগৈৰ বাবে শিৱসাগৰৰ ৰাইজে আনৰ আগত লাজ পায় বুলিও কটাক্ষ কৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৷
ৰাহুল গান্ধী ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ নহয় বুলি উল্লেখ কৰি শিল্পী জুবিন গাৰ্গক ১০০ দিনৰ ভিতৰত ন্যায় দিয়াৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, তাক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়, ‘‘ৰাহুল গান্ধী ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ নহয় । তেওঁৰ মৃত্যুৰ ন্যায় সকলোৱে বিচাৰে আৰু ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা ৷ এটা বিচাৰাধীন বিষয়ত ৰাজনৈতিক নেতাই ৰায়দান কৰিব নোৱাৰে ।’’ ৰাজনীতিৰ পৰা সদায় আঁতৰত থাকিবলৈ বিচৰা এগৰাকী মহান শিল্পীক নিৰ্লজ্জভাৱে ৰাজনীতিৰ মাজলৈ টানি অনাৰ বাবে তেওঁ কংগ্ৰেছক কঠোৰ সমালোচনা কৰে ।
