ৰাইজে কৈছে আমাৰ চৰকাৰ হ'ব, আমি আশাবাদী : গৌৰৱ গগৈ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভয় খাইছে । কেতিয়াও সীমা পাৰ হোৱা নাই কংগ্ৰেছে ।
Published : April 10, 2026 at 8:47 PM IST
গুৱাহাটী : "মানুহৰ মাজত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি ঢৌ দেখিছো আৰু আমি আশাবাদী" - এই বক্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ । বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যত সম্পন্ন হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত এনেদৰে নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গগৈয়ে ।
শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কেইবাটাও প্ৰসংগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । সংবাদমেলত নিৰ্বাচনী ভোটগ্ৰহণ আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ তেওঁ কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেলেংকাৰী আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ এইবাৰ একত্ৰিত হ'ল । তেওঁ কংগ্ৰেছৰ নতুন বৰ অসমৰ সপোনত ৰাইজৰ সঁহাৰিৰ বাবে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।
সভাপতি গগৈয়ে কয়, "এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত আমি কংগ্ৰেছ দলে বহু বিষয় ৰাইজৰ মাজলৈ নিবলৈ সক্ষম হ'লো । ৰাইজে আমাৰ নতুন বৰ অসম গঢ় দিয়াৰ সংকল্পক ভাল পাইছে । সেইদৰে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে স্বাগতম জনাইছে । অসমৰ বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছো । বিশেষকৈ নিবনুৱা সমস্যাক লৈ যুৱপ্ৰজন্মৰ মাজত হতাশা আছে । ইফালে, থলুৱা উদ্যোগ গঢ়াত চৰকাৰখন সক্ষম নহ'ল । চৰকাৰখনে দহ বছৰত শিক্ষা আৰু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্রত কাম কৰিব পৰা নাই । নাৰীৰ সুৰক্ষা দিব পৰা নাই চৰকাৰখনে ।"
সমস্যা সমাধানত চৰকাৰ ব্যৰ্থ
"ৰাইজৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰখন ব্যৰ্থ হৈছে আৰু এইবোৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰখনে কোনো কথা ক'ব নিবিচাৰে । অৱশ্যে চৰকাৰৰ আঁচনিক লৈ ৰাইজৰ মাজত চৰ্চা হৈছে ৷ কিন্তু আঁচনি দিলেও চৰকাৰখনে আঁচনিৰ যোগেদি ৰাইজক দলৰ সদস্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাটো ৰাইজে বুজি পাইছে । এইখন চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিৰ কথা কৈ লাভ নাই । অসমতে নহয় দেশতে সকলোৱে জানে । এইবোৰ কথা ৰাইজে গম পাইছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেলেংকাৰীৰ কথা সকলোৱে আমাৰ প্ৰচাৰৰ যোগেদি গম পালে" - এইদৰে বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কৰি সভাপতি গগৈয়ে কয় ।
আমি কেতিয়াও সীমা পাৰ হোৱা নাই
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "এইবাৰ আমি নতুন প্ৰাৰ্থীক আগুৱাই দিবলৈ সক্ষম হৈছো । নতুন কংগ্ৰেছ ৰাইজক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'লো । বহুত নেতা গ'ল যদিও ৰাইজে সকলো গম পাইছে । এইবাৰ আমাৰ বিৰোধীৰ সংঘবদ্ধ মিত্রতা সকলোৱে ভাল পাইছে । সেইদৰে এআইইউডিএফৰ বিজেপিৰে সম্পৰ্ক ৰাইজে দেখা পাইছে । আমি প্ৰচাৰত শালীনতা, ভদ্ৰতা বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছো । অৱশ্যে চৰকাৰখনক সমালোচনা নকৰাকৈ থকা নাই; কিন্তু আমি কেতিয়াও সীমা পাৰ হোৱা নাই । আমি আমাৰ ভাৰসাম্য় হেৰুওৱা নাই ।"
ভিতৰুৱা ঢৌ আমি দেখিছো
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্রীয়ে শেহতীয়াকৈ যি কৰিলে সকলোৱে দেখিছে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজৰ কম চুলি কিয় দেখুৱাব লাগে । মুখ্যমন্ত্রী 'পেনিক'ত আছে । তেওঁলোকে আমাৰ বিৰোধী দলক বিভিন্ন ধৰণে হাৰাশাস্তি কৰিছে । আৰক্ষীৰ ব্যৱহাৰ সকলোৱে দেখিছে । আমি ৰাইজৰ বহু আশীৰ্বাদ লাভ কৰিছো । ভিতৰুৱা ঢৌ আমি দেখিছো । এইখিনিতে চিন্তনীয় বিষয় হৈছে যে বাহিৰৰ পৰা বাহনত মানুহ আহিছে । বহু ঠাইত প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ ভূমিকা নিৰপেক্ষ নোহোৱাটো চিন্তনীয় । মানুহৰ মাজত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি ঢৌ দেখা গৈছে । আমি আশাবাদী । ৪ মে'ত গম পোৱা যাব । কেৱল খেলিমেলি যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি সকলোৱে চকু দিব লাগিব ।"
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভয় খাইছে
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "ৰাইজে কৈছে আমাৰ চৰকাৰ হ'ব । মুখ্যমন্ত্রীয়ে 'পেনিক' কৰিছে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে সংবাদ মাধ্যমক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিন্তাত পৰিছে,ভয় খাইছে । বিদেশৰ সম্পত্তিৰ কথা ওলাই পৰাত দিশহাৰা হৈ পৰিছে । গৃহ বিভাগক নিজৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে । সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে । শাসনত আহিলে ব্যৱস্থা লোৱাৰ ভাবুকি দিছে । ক্ষমতাত থকা বাবে এনেদৰে আচৰণ কৰিছে । তেওঁৰ যোগ্যতা নাই ৰাজ্য চলোৱাৰ ।"
বিজেপিয়ে যি কয় আমি নকও :
আৰক্ষীয়ে ছিণ্ডিকেটৰ মানুহ কিয় ধৰিব পৰা নাই বুলি প্ৰশ্ন কৰি কয়, "পইচা লাগে বাবে ধৰা নাই । ৰাইজে সকলো দেখি আহিছে । সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আঁতৰাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্রীৰ আসনত বহুৱাইছে ছিণ্ডিকেট চলাবলৈ । আমি জনতাৰ আদালতত বিশ্বাস কৰো । বিজেপিয়ে যি কয় আমি নকও । আমি বিজেপিৰ দৰে আসনৰ কথা নকও । বিজেপি নিজৰ সম্পত্তিক লৈ চিন্তিত । আমি নতুন বৰ অসমক লৈ চিন্তিত । মুখ্যমন্ত্রী পেনিকত আছে । তেওঁৰ সকলো কথাৰ উত্তৰ দিব নিবিচাৰো । বিগত পাঁচ-দিনত তেওঁৰ আত্মবিশ্বাস ক'ত গ'ল" - সংবাদমেলত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তথ্য প্ৰযুক্তি বিভাগৰ অধ্যক্ষ বেদব্ৰত বৰা, সামাজিক মাধ্যম বিভাগৰ অধ্যক্ষ ৰিতুপৰ্ণ কোঁৱৰ উপস্থিত আছিল ।
লগতে পঢ়ক:৮৫.৯১ শতাংশৰে সৰ্বকালৰ অভিলেখ : ৮৫.৩৩ শতাংশ পুৰুষৰ বিপৰীতে ৮৬.৫০ মহিলাৰ ভোটদান
পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰৰ স্থিতিক ডাইনী হত্যাৰে তুলনা কংগ্ৰেছৰ