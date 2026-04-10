ETV Bharat / politics

ৰাইজে কৈছে আমাৰ চৰকাৰ হ'ব, আমি আশাবাদী : গৌৰৱ গগৈ

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভয় খাইছে । কেতিয়াও সীমা পাৰ হোৱা নাই কংগ্ৰেছে ।

APCC president Gaurav Gogoi
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 10, 2026 at 8:47 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : "মানুহৰ মাজত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি ঢৌ দেখিছো আৰু আমি আশাবাদী" - এই বক্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ । বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যত সম্পন্ন হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত এনেদৰে নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গগৈয়ে ।

শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কেইবাটাও প্ৰসংগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । সংবাদমেলত নিৰ্বাচনী ভোটগ্ৰহণ আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ তেওঁ কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেলেংকাৰী আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ এইবাৰ একত্ৰিত হ'ল । তেওঁ কংগ্ৰেছৰ নতুন বৰ অসমৰ সপোনত ৰাইজৰ সঁহাৰিৰ বাবে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

সভাপতি গগৈয়ে কয়, "এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত আমি কংগ্ৰেছ দলে বহু বিষয় ৰাইজৰ মাজলৈ নিবলৈ সক্ষম হ'লো । ৰাইজে আমাৰ নতুন বৰ অসম গঢ় দিয়াৰ সংকল্পক ভাল পাইছে । সেইদৰে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে স্বাগতম জনাইছে । অসমৰ বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছো । বিশেষকৈ নিবনুৱা সমস্যাক লৈ যুৱপ্ৰজন্মৰ মাজত হতাশা আছে । ইফালে, থলুৱা উদ্যোগ গঢ়াত চৰকাৰখন সক্ষম নহ'ল । চৰকাৰখনে দহ বছৰত শিক্ষা আৰু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্রত কাম কৰিব পৰা নাই । নাৰীৰ সুৰক্ষা দিব পৰা নাই চৰকাৰখনে ।"

সমস্যা সমাধানত চৰকাৰ ব্যৰ্থ

"ৰাইজৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰখন ব্যৰ্থ হৈছে আৰু এইবোৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰখনে কোনো কথা ক'ব নিবিচাৰে । অৱশ্যে চৰকাৰৰ আঁচনিক লৈ ৰাইজৰ মাজত চৰ্চা হৈছে ৷ কিন্তু আঁচনি দিলেও চৰকাৰখনে আঁচনিৰ যোগেদি ৰাইজক দলৰ সদস্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাটো ৰাইজে বুজি পাইছে । এইখন চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিৰ কথা কৈ লাভ নাই । অসমতে নহয় দেশতে সকলোৱে জানে । এইবোৰ কথা ৰাইজে গম পাইছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেলেংকাৰীৰ কথা সকলোৱে আমাৰ প্ৰচাৰৰ যোগেদি গম পালে" - এইদৰে বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কৰি সভাপতি গগৈয়ে কয় ।

APCC president Gaurav Gogoi
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

আমি কেতিয়াও সীমা পাৰ হোৱা নাই

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "এইবাৰ আমি নতুন প্ৰাৰ্থীক আগুৱাই দিবলৈ সক্ষম হৈছো । নতুন কংগ্ৰেছ ৰাইজক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'লো । বহুত নেতা গ'ল যদিও ৰাইজে সকলো গম পাইছে । এইবাৰ আমাৰ বিৰোধীৰ সংঘবদ্ধ মিত্রতা সকলোৱে ভাল পাইছে । সেইদৰে এআইইউডিএফৰ বিজেপিৰে সম্পৰ্ক ৰাইজে দেখা পাইছে । আমি প্ৰচাৰত শালীনতা, ভদ্ৰতা বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছো । অৱশ্যে চৰকাৰখনক সমালোচনা নকৰাকৈ থকা নাই; কিন্তু আমি কেতিয়াও সীমা পাৰ হোৱা নাই । আমি আমাৰ ভাৰসাম্য় হেৰুওৱা নাই ।"

ভিতৰুৱা ঢৌ আমি দেখিছো

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্রীয়ে শেহতীয়াকৈ যি কৰিলে সকলোৱে দেখিছে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজৰ কম চুলি কিয় দেখুৱাব লাগে । মুখ্যমন্ত্রী 'পেনিক'ত আছে । তেওঁলোকে আমাৰ বিৰোধী দলক বিভিন্ন ধৰণে হাৰাশাস্তি কৰিছে । আৰক্ষীৰ ব্যৱহাৰ সকলোৱে দেখিছে । আমি ৰাইজৰ বহু আশীৰ্বাদ লাভ কৰিছো । ভিতৰুৱা ঢৌ আমি দেখিছো । এইখিনিতে চিন্তনীয় বিষয় হৈছে যে বাহিৰৰ পৰা বাহনত মানুহ আহিছে । বহু ঠাইত প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ ভূমিকা নিৰপেক্ষ নোহোৱাটো চিন্তনীয় । মানুহৰ মাজত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি ঢৌ দেখা গৈছে । আমি আশাবাদী । ৪ মে'ত গম পোৱা যাব । কেৱল খেলিমেলি যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি সকলোৱে চকু দিব লাগিব ।"

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভয় খাইছে

সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "ৰাইজে কৈছে আমাৰ চৰকাৰ হ'ব । মুখ্যমন্ত্রীয়ে 'পেনিক' কৰিছে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে সংবাদ মাধ্যমক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিন্তাত পৰিছে,ভয় খাইছে । বিদেশৰ সম্পত্তিৰ কথা ওলাই পৰাত দিশহাৰা হৈ পৰিছে । গৃহ বিভাগক নিজৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে । সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে । শাসনত আহিলে ব্যৱস্থা লোৱাৰ ভাবুকি দিছে । ক্ষমতাত থকা বাবে এনেদৰে আচৰণ কৰিছে । তেওঁৰ যোগ্যতা নাই ৰাজ্য চলোৱাৰ ।"

বিজেপিয়ে যি কয় আমি নকও :

আৰক্ষীয়ে ছিণ্ডিকেটৰ মানুহ কিয় ধৰিব পৰা নাই বুলি প্ৰশ্ন কৰি কয়, "পইচা লাগে বাবে ধৰা নাই । ৰাইজে সকলো দেখি আহিছে । সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আঁতৰাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্রীৰ আসনত বহুৱাইছে ছিণ্ডিকেট চলাবলৈ । আমি জনতাৰ আদালতত বিশ্বাস কৰো । বিজেপিয়ে যি কয় আমি নকও । আমি বিজেপিৰ দৰে আসনৰ কথা নকও । বিজেপি নিজৰ সম্পত্তিক লৈ চিন্তিত । আমি নতুন বৰ অসমক লৈ চিন্তিত । মুখ্যমন্ত্রী পেনিকত আছে । তেওঁৰ সকলো কথাৰ উত্তৰ দিব নিবিচাৰো । বিগত পাঁচ-দিনত তেওঁৰ আত্মবিশ্বাস ক'ত গ'ল" - সংবাদমেলত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তথ্য প্ৰযুক্তি বিভাগৰ অধ্যক্ষ বেদব্ৰত বৰা, সামাজিক মাধ্যম বিভাগৰ অধ্যক্ষ ৰিতুপৰ্ণ কোঁৱৰ উপস্থিত আছিল ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
গৌৰৱ গগৈ
ৰাজীৱ ভৱন
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.