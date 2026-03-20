বিজেপিৰ ক্ষোভিত সদস্যৰ ওচৰত কৰযোৰে সমৰ্থন বিচাৰিব প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে

প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বিজেপিত ক্ষোভৰ বৰ্হিপ্ৰকাশ ৷ ক্ষোভিত কৰ্মীৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নেতাগৰাকীৰ ৷

প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ (ETV Bharat Assam)
Published : March 20, 2026 at 9:17 PM IST

গুৱাহাটী: অসম প্ৰদেশ বিজেপিত পুনৰ দেখা গ’ল যোগদানৰ ঢৌ । বিজেপি অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি তথা দৰং-ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ উপস্থিতিত বিৰোধী কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়ববীয়াৰ লগতে ভিন্ন দল-সংগঠনৰ একাংশ নেতাই শুকুৰবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰে । লগতে বহু চৰ্চিত তথা অলপতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা জ্যেষ্ঠ নেতা নৱ তালুকদাৰেও শুকুৰবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰে ।

এই যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা শেহতীয়াকৈ বিজেপিত যোগদান কৰা আৰু দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ । বাজপেয়ী ভৱনত উপস্থিত হৈ সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা আলাপত তেওঁ কয়, "মোৰ বাবে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্তটো অতি বেদনাদায়ক । কিন্তু এতিয়া মই নিশ্চিত যে মই সম্পূৰ্ণ বিজেপি পৰিয়ালৰ সৈতে নিজকে একত্ৰিত কৰিব পাৰিম । মই এজন ভাল শিক্ষাৰ্থী, সেয়ে নতুন কথা শিকিবলৈ ভালপাওঁ । এইটো মোৰ প্ৰথম পদক্ষেপ বিজেপিৰ বাজপেয়ী ভৱনত, সেয়ে মই অলপ উদ্বিগ্ন আৰু কৌতূহলী ।"

দিছপুৰ সমষ্টিত দলীয় কৰ্মীৰ আপত্তি আৰু তেওঁৰ পুত্ৰই শদিয়া সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত বৰদলৈয়ে কয়, "ই স্বাভাৱিক যে তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাব, কিয়নো তেওঁলোকে বহুদিন ধৰি দলৰ সৈতে কাম কৰি আহিছে আৰু মই শেহতীয়াকৈহে যোগদান কৰিছো । বিজেপিয়ে মোক টিকট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল’লে, তেওঁলোকে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাবই । কিন্তু মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ হাতযোৰ কৰি যাম আৰু নিশ্চই তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিম । মোৰ পুত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত মই ক’ব খোজোঁ যে এক ধুমুহাই ঘৰখন ধ্বংস কৰিলে, আৰু তেওঁ নিজে নিজৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, মই সেই সিদ্ধান্তক সন্মান জনাওঁ ।" এই ঘটনাই ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত নতুন সমীকৰণৰ সূচনা কৰাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ৷

উল্লেখ্য যে, কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক দিছপুৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে দলটোৰ এগৰাকী পুৰণি কৰ্মী জয়ন্ত দাস ৷ ইতিমধ্যেই তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে নিজৰ মনৰ অভিব্যক্তি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু নিজাকৈ নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবেও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷

শুকুৰবাৰে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় মুখপাত্ৰ সম্বিত পাত্ৰই তেওঁক সাক্ষাৎ কৰে যদিও জয়ন্ত দাসে এই সিদ্ধান্ত তেওঁৰ নিজা নহয়, সমূহীয়া বুলি উল্লেখ কৰি সেই সিদ্ধান্তত অটল হৈ থকাৰ ইংগিত দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: ‘‘এসময়ত আমি বিজেপিৰ টিকট দিছিলো, আজি মোৰ এই দুৰ্দশা’’ : টিকট বঞ্চিত জয়ন্ত দাসৰ আক্ষেপ

ঝুমুৰ নাচি নাচি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে জ্ঞানশ্ৰী বৰাই

