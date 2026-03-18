ETV Bharat / politics

কংগ্ৰেছত ইনিংছ শেষ কৰিলে প্ৰদ্য়ুৎ বৰদলৈয়ে : গেৰুৱা টুপী পিন্ধি নামিল বিজেপিৰ ফিল্ডত

দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু ৰিপুণ বৰাও আহি আছে বিজেপিলৈ ৷ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

Pradyut Bordoloi joins BJP
সোঁৱে-বাঁৱে শৰ্মা-শইকীয়াক লৈ দিল্লীত নতুন ৰূপত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 12:42 PM IST

|

Updated : March 18, 2026 at 12:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: গেৰুৱা হৈ পৰিল পৰহিৰ দিনটোলৈকে কংগ্ৰেছী হৈ থকা জ্য়েষ্ঠ নেতা প্ৰদ্য়ুৎ বৰদলৈ ৷ বুধবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত এক যোগদান কাৰ্য্য়সূচীত প্ৰদ্য়ুৎ বৰদলৈয়ে বিজেপি দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিলে ৷ এই অনুষ্ঠানত বিজেপিৰ ৰাজ্য়িক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাও উপস্থিত থাকে ৷

বৰদলৈয়ে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে কেৱল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নহয়, কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰু বহু নেতা শীঘ্ৰে বিজেপিলৈ আহিব ৷ শৰ্মাই কয়- "দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু ৰিপুণ বৰাও সময়ত বিজেপিলৈ আহিব ৷"

উল্লেখ্য় যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ সাংসদ হৈ থকা প্ৰদ্য়ুৎ বৰদলৈয়ে মঙলবাৰে নিশা কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা পদত্য়াগ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৷ পদত্য়াগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা-বাৰ্তাত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য় কৰি কয় যে অসম কংগ্ৰেছ দলটোৰ কেতবোৰ নেতাৰ (নাম উল্লেখ কৰা নাই) জৰিয়তে পোৱা অপমানৰ বাবেহে তেওঁ দল ত্য়াগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷

"মই আজি মোৰ জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি পৰিত্যাগ কৰিছো আৰু এই কথাটোত মই সুখী নহয় ৷ অৱশ্যে মই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, কাৰণ কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰতচ'ৰাত বিশেষকৈ অসম কংগ্ৰেছত লগ পোৱা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে মোক বহুক্ষেত্ৰত অপমান কৰিছিল ৷" এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ ৷

প্ৰায় তিনিদশকজোৰা ৰাজনৈতিক যাত্ৰাৰ অন্তত মঙলবাৰে নিশা কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ৷ সাংসদ বৰদলৈৰ পদত্যাগৰ পূৰ্বে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসমৰ প্ৰভাৰী জীতেন্দ্ৰ সিঙে তেওঁৰ নতুন দিল্লীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ বুজনিৰ চেষ্টা চলাই যদিও ব্যৰ্থ হয় । সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নিজৰ পদত্যাগ পত্র কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

Last Updated : March 18, 2026 at 12:59 PM IST

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026
বিজেপি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.