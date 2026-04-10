বিশ্বনাথ নিৰ্বাচনী জিলাৰ ৩ সমষ্টিত সুকলমে ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন

বিশ্বনাথ নিৰ্বাচনী জিলাৰ ৬৫৪টা কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন । বিয়লি ৫ বজালৈকে বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত ৮৩.৯৩ %, বিহালীত ৮৪.২৮% আৰু গহপুৰ সমষ্টিত ৮৩.১% শতাংশ ভোটদান ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 10, 2026 at 2:42 PM IST

বিশ্বনাথ চাৰিআলি : সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে বিশ্বনাথ নিৰ্বাচনী জিলাৰ অধীনৰ ৬৫৪ টা ভোটকেন্দ্ৰত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫ বজালৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হয় । নিৰ্বাচনী জিলাখনৰ অধীনৰ তিনিটা বিধানসভা সমষ্টি ক্ৰমে ৭০ নং বিশ্বনাথ, ৭১ নং বিহালী (অনুসূচিত জাতি) আৰু ৭২ নং গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত ১৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰূপণ হ'ব ।

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ৭০ নং বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত সৰ্বমুঠ ১,৮৯,৩৬১ গৰাকী ভোটাৰৰ ভিতৰত (বিয়লি ৫ বজালৈ ৮৩.৯৩% ভোটদান সম্পূৰ্ণ ) ১,৫৯,০৬৩ গৰাকী ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে । ৭১ নং বিহালী (অনুসূচিত জাতি) বিধানসভা সমষ্টিত সৰ্বমুঠ ১,৫৫,৮৪৬ গৰাকী ভোটাৰৰ ভিতৰত (বিয়লি ৫ বজালৈ ৮৪.২৮% ভোটদান সম্পূৰ্ণ) ১,৩১,৩৪৭ গৰাকী ভোটাৰে ভোটদান সাব্যস্ত কৰে । আনহাতে, ৭২ নং গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত সৰ্বমুঠ ১,৭৩,৪৩৭ গৰাকী ভোটাৰৰ ভিতৰত (বিয়লি ৫ বজালৈ ৮৩.১%) ১,৪৪,১২৬ গৰাকী ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে ।

ইফালে ৭০ নং বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত ৮৫ বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটাৰ মুঠ ১০৭ গৰাকী (৮৫ বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ ৮২ গৰাকী, বিশেষভাৱে সক্ষম ২৫ গৰাকী ), ৭১ নং বিহালী (অনুসূচিত জাতি) বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ১০৬ গৰাকী (৮৫ বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ ৭৩ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম ৩৩ গৰাকী) আৰু ৭২ নং গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ২৫৬ গৰাকী (৮৫ বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ ২০৫ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম ৫১ গৰাকী) ভোটাৰ ।

সেইদৰে জিলাখনত ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ হৈছে মুঠ ৭৮৭ গৰাকী । ইয়াৰে বিশ্বনাথ সমষ্টিত ২১৯ গৰাকী, বিহালীত ১৭৫ গৰাকী আৰু গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত ৩৯৩ গৰাকী ।

উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনী জিলাখনৰ মুঠ ৬৫৪ টা ভোটকেন্দ্ৰৰ ভিতৰত ২৩৮ টা বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ, ১৯৮ টা বিহালী সমষ্টিৰ আৰু ২১৮ টা গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত । বাতৰি লিখাপৰলৈকে জিলাখনৰ সকলো ভোটকেন্দ্ৰত শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ হৈছে । ইফালে জিলাখনৰ ৬৫৪ টা ভোট কেন্দ্ৰৰ ইভিএমসমূহ নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে প্ৰবল বৰষুণকো নেওচি বিশ্বনাথ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত জমা দিয়ে ।

এই সন্দৰ্ভত ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়াই কয়, "আমি ৭২ নং গহপুৰ এলএচিৰ ১ নং বালিগাঁও নামৰ এলপি স্কুলত নিৰ্বাচনী ভোটকেন্দ্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ । আমি ৮ মান বজাতে আহি পালোঁ । আমাৰ ইভিএম আৰু যাৱতীয় ডকুমেণ্টছখিনি জমা দি আমি বতৰৰ প্ৰতিকূল অৱস্থাৰ কাৰণে ঘৰলৈ যাব পৰা নাই । অতি বৃষ্টিপাতকো নেওচি আমি চৰকাৰী কৰ্তব্য পালন কৰি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ ।"

