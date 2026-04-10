নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰত ডাঙৰ পৰ্দাত চলি থাকিল আইপিএলৰ খেল !
কোনে কাক দিলে খেল চোৱাৰ সুযোগ ?
Published : April 10, 2026 at 12:28 AM IST
নগাঁও: একক পৰ্যায়ত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সফল সামৰণি ৷ ইভিএমত বন্দী হ’ল ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ৷ ৰাজ্যৰ অন্যান্য জিলাসমূহৰ দৰে আজি নগাঁও জিলাৰ সাতোটা বিধানসভা সমষ্টিতে অনুষ্ঠিত হয় ভোটগ্ৰহণ ৷ এই ভোটগ্ৰহণ অতি সুকলমে আৰু সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণভাবে সামৰণি পৰে ।
নিৰ্বাচন বিভাগে জনোৱা মতে, সন্ধিয়া ৫ বজালৈকে জিলাখনত হোৱা সামগ্ৰিক ভোটদানৰ হাৰ হৈছে ৮৮ শতাংশ । জিলাখনৰ ভিতৰতে ৰূপহীহাট সমষ্টিত আনুমানিকভাৱে সৰ্বাধিক ৯২.৭৪ শতাংশ ভোটদান সম্পন্ন হয় ৷ বিপৰীতে বঢ়মপুৰত সৰ্বনিম্ন ৮২.৮৫ শতাংশ ভোটগ্ৰহণ হোৱা দেখা যায় ।
একেদৰে ধিঙত ৯০.৩৪ শতাংশ, কলিয়াবৰত ৮৫.১৩ শতাংশ, চামগুৰিত ৯১ শতাংশ, নগাঁও-বটদ্ৰৱাত ৮৩.৩৬ শতাংশ আৰু ৰহাত ৮৩.৮৩ শতাংশ ভোটদান হৈছে ।
কিছু কিছু ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পিছতো ভোটগ্ৰহণ হৈ থকাৰ বাবে এই পৰিসংখ্যা চূড়ান্ত হিচাপত বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ভোটদানৰ সময়চোৱাত জিলাখনত কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ খবৰ অহা নাই ।
জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই জিলাখনৰ সকলো ভোটদাতা ৰাইজক আৰু নিৰ্বাচনত নিয়োজিত কৰ্মীসকলক ধন্যবাদ আৰু আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে । সন্ধিয়াৰ পৰা ভোটগ্ৰহণকাৰী দলসমূহৰ উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে ৷ তাৰমাজতে নগাঁও চহৰৰ তিনিখন বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা ষ্ট্ৰং ৰুমলৈ ভোটিং মেচিনসমূহ নিৰ্বাচনী দায়িত্বত থকা কৰ্মীসকলে উভতাই অনা পৰিলক্ষিত হৈছে । নিৰ্বাচনত জড়িত কৰ্মচাৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে প্ৰতিটো কেন্দ্ৰতে ডাঙৰ ডাঙৰ এলইডি পৰ্দাত আইপিএলৰ খেল প্ৰদৰ্শনৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, আজি ডচন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা কেন্দ্ৰৰ ভোটগ্ৰহণ পৰ্ব সফলতাৰে সমাপ্ত কৰি উভতি অহা দলসমূহক জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনায় ।
