নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰত ডাঙৰ পৰ্দাত চলি থাকিল আইপিএলৰ খেল !

কোনে কাক দিলে খেল চোৱাৰ সুযোগ ?

Assam Assembly election 2026
নিৰ্বাচনত নিয়োজিত কৰ্মচাৰীসকলক আদৰিছে জিলা আয়ুক্তই (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 10, 2026 at 12:28 AM IST

নগাঁও: একক পৰ্যায়ত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সফল সামৰণি ৷ ইভিএমত বন্দী হ’ল ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ৷ ৰাজ্যৰ অন্যান্য জিলাসমূহৰ দৰে আজি নগাঁও জিলাৰ সাতোটা বিধানসভা সমষ্টিতে অনুষ্ঠিত হয় ভোটগ্ৰহণ ৷ এই ভোটগ্ৰহণ অতি সুকলমে আৰু সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণভাবে সামৰণি পৰে ।

নিৰ্বাচন বিভাগে জনোৱা মতে, সন্ধিয়া ৫ বজালৈকে জিলাখনত হোৱা সামগ্ৰিক ভোটদানৰ হাৰ হৈছে ৮৮ শতাংশ । জিলাখনৰ ভিতৰতে ৰূপহীহাট সমষ্টিত আনুমানিকভাৱে সৰ্বাধিক ৯২.৭৪ শতাংশ ভোটদান সম্পন্ন হয় ৷ বিপৰীতে বঢ়মপুৰত সৰ্বনিম্ন ৮২.৮৫ শতাংশ ভোটগ্ৰহণ হোৱা দেখা যায় ।

একেদৰে ধিঙত ৯০.৩৪ শতাংশ, কলিয়াবৰত ৮৫.১৩ শতাংশ, চামগুৰিত ৯১ শতাংশ, নগাঁও-বটদ্ৰৱাত ৮৩.৩৬ শতাংশ আৰু ৰহাত ৮৩.৮৩ শতাংশ ভোটদান হৈছে ।

কিছু কিছু ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পিছতো ভোটগ্ৰহণ হৈ থকাৰ বাবে এই পৰিসংখ্যা চূড়ান্ত হিচাপত বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ভোটদানৰ সময়চোৱাত জিলাখনত কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ খবৰ অহা নাই ।

জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই জিলাখনৰ সকলো ভোটদাতা ৰাইজক আৰু নিৰ্বাচনত নিয়োজিত কৰ্মীসকলক ধন্যবাদ আৰু আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে । সন্ধিয়াৰ পৰা ভোটগ্ৰহণকাৰী দলসমূহৰ উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে ৷ তাৰমাজতে নগাঁও চহৰৰ তিনিখন বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা ষ্ট্ৰং ৰুমলৈ ভোটিং মেচিনসমূহ নিৰ্বাচনী দায়িত্বত থকা কৰ্মীসকলে উভতাই অনা পৰিলক্ষিত হৈছে । নিৰ্বাচনত জড়িত কৰ্মচাৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে প্ৰতিটো কেন্দ্ৰতে ডাঙৰ ডাঙৰ এল‌ইডি পৰ্দাত আইপিএলৰ খেল প্ৰদৰ্শনৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

খেল চোৱাৰ সুযোগ দিলে নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্তই (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, আজি ডচন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা কেন্দ্ৰৰ ভোটগ্ৰহণ পৰ্ব সফলতাৰে সমাপ্ত কৰি উভতি অহা দলসমূহক জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনায় ।

লগতে পঢ়ক: ৮৫.১৩ শতাংশ ভোটদানেৰে অভিলেখ : ইভিএমত বন্দী ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য

