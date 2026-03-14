পৰাজিত শতকলৈ অপেক্ষা কৰিছে কংগ্ৰেছে : শিলচৰৰ জনসভাত কংগ্ৰেছক তুলাধুনা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ
শিলচৰত জনসভা সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৷ স্বাধীনতাৰ পিছত কংগ্ৰেছ দশক দশক ধৰি ক্ষমতাত আছিল যদিও বৰাক উপত্যকাৰ উন্নয়ন নকৰিলে ৷
By ANI
Published : March 14, 2026 at 5:16 PM IST
শিলচৰ: নিৰ্বাচনৰ বতৰত অসমৰ ৰাইজৰ কাষলৈ সোঁত বৈছে ৰাজনৈতিক দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰ ৷ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে শনিবাৰে অসমত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে শিলচৰত জনসভা সম্বোধন কৰে ৷ জনতাক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণত কংগ্ৰছ চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰা দেখা যায় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ দেশৰ জনতাই তেওঁলোকক পূৰ্বৰ কাৰ্যৰ বাবে শাস্তি প্ৰদান কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছে পৰাজয়ৰ শততম গ্লানি সহিবলৈ সাজু হোৱাৰ লগতে দেশৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ আশ্ৰয় লৈছে বুলি কটাক্ষ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।
শিলচৰ-সৌৰাষ্ট্ৰ কৰিড'ৰৰ ভূমি পূজন অনুষ্ঠানৰ পাছত জনসভাত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "আপোনালোকে অসমৰ পৰা কংগ্ৰেছক উৎখাত কৰিছে। আজি দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যই কংগ্ৰেছক শিক্ষা দি আছে । এটাৰ পিছত আনটো নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ পৰাজিত হৈছে । অদূৰ ভৱিষ্যতে কংগ্ৰেছে পৰাজয়ৰ শততম আঘাত পাবলৈ সাজু হৈছে। পৰাজয়ৰ হতাশাত বিচলিত হৈ... কংগ্ৰেছে দেশৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে ।"
যোৱা মাহত ভাৰত মণ্ডপমত ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে এ আই সন্মিলনৰ সময়ত কৰা প্ৰতিবাদৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "এ আই শীৰ্ষ সন্মিলনক বদনাম কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে এক অদ্ভুত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল – ৰাজহুৱা স্থানত নিজৰ কাপোৰ ফালিছিল । এনে লাগে যেন কংগ্ৰেছৰ হাতত হতাশাত নিজৰ কাপোৰ ফালি পেলোৱাৰ বাহিৰে একো বিকল্প নাই ।" এই প্ৰতিবাদক গৰিহণা দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিজেপি চৰকাৰৰ বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশক পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ সৈতে তুলনা কৰি, কংগ্ৰেছে অসমৰ যুৱক-যুৱতীসকলক “হিংসা আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ কুচক্ৰ”ত আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছে 'বিভাজন আৰু শাসন' নীতিৰ বাবে অসমক পৰীক্ষাগাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে । আজি অসমৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে অপৰিসীম সম্ভাৱনা আছে ।"
কংগ্ৰেছে স্বাধীনতাৰ পিছত দশক দশক উত্তৰ-পূবক অৱহেলা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁ কয় যে অঞ্চলটোক দেশৰ মূলসুঁতিৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হৈছিল । ‘‘কংগ্ৰেছ দলে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক নিজৰ ভাগ্যৰ ওপৰত এৰি থৈ গৈছিল। দেশখনে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ সময়ত কংগ্ৰেছে এনেদৰে সীমা অংকনৰ অনুমতি দিছিল যে বৰাক উপত্যকাৰ সাগৰৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল । বৰাক উপত্যকা- এসময়ত এটা ডাঙৰ বাণিজ্যিক পথ আৰু উদ্যোগিক কেন্দ্ৰ হিচাপে বিখ্যাত আছিল, কিন্তু ইয়াৰ শক্তি কাঢ়ি লৈ গৈছিল । স্বাধীনতাৰ পিছত কংগ্ৰেছ দশক দশক ধৰি ক্ষমতাত আছিল; তথাপিও, বৰাক উপত্যকাত উন্নয়ন সাধিবলৈ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰা হোৱা নাছিল।’’ মোদীয়ে কয় ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু কয় যে শিলচৰ-সৌৰাষ্ট্ৰ কৰিড'ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানৰ মূল্য ২৪ হাজাৰ কোটি টকা । কংগ্ৰেছক এই মূল্যৰ কথা সুধিলেও লিখিব নোৱাৰিব বুলি কটাক্ষ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোদীয়ে৷ তেওঁ আৰু কয়, "কেৱল কংগ্ৰেছ নেতাসকলক এই বিষয়ে সুধিব। তেওঁলোকক এটা কলম আৰু কাগজ দিয়ক, আৰু তেওঁলোকক 24,000 কোটি লিখিবলৈ কওক, তেওঁলোকে সেইটোও কৰিব নোৱাৰিব ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জোৰ দি কয় যে অসমত বিজেপিৰ ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে বৰাক উপত্যকাক উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যৰ এক প্ৰধান কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে কাম কৰি আছে। তেওঁ কয়, "য'ত কংগ্ৰেছৰ মানুহৰ চিন্তা শেষ হয়, তাৰ পৰাই আমাৰ কাম আৰম্ভ হয়। এইটো হ'ব উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমটো প্ৰৱেশ নিয়ন্ত্ৰিত তীব্ৰবেগী কৰিড'ৰ । এয়া কেৱল ঘাইপথ প্ৰকল্প নহয়; ই উত্তৰ-পূবৰ জনসাধাৰণৰ বাবে দশক দশক ধৰি চলি অহা অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাব ।"
