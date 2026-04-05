মৰাণলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী

সোমবাৰে মৰাণলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । মৰাণৰ প'ল' ফিল্ডত সভাৰ প্ৰস্তুতি বুজ ল'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 5, 2026 at 11:03 PM IST

মৰাণ: অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত চলিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাৰাথন প্ৰচাৰ অভিযান । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে ৬ এপ্ৰিল অৰ্থাৎ সোমবাৰে মৰাণলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । মৰাণ খটখটিৰ পল'ফিল্ডত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনতাক সম্বোধন কৰিব ।

উজনি অসমৰ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৯টা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । বিয়লি ৪ বজাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সভাখনত ৯টা সমষ্টিৰ ১ লাখ ৩০ হাজাৰ লোক সমবেত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে বিজেপি দলে । প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভা সফল কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে উদ্যোক্তাসকলে ।

মৰাণৰ প'ল' ফিল্ডত সভাৰ প্ৰস্তুতি বুজ ল'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে (ETV Bharat Assam)

দেওবাৰে মৰাণৰ পল' ফিল্ডত উপস্থিত হৈ সভাৰ অগ্ৰগতি বুজ ল'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ ৰাইজৰ মাজত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব । ৰাইজে অসমবাসীৰ হৈ আদৰণি জনাবলৈ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে । ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি পূৰ্ণগতিত চলিছে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস ৰাইজৰ সহযোগত এইখন সভা সফল হ'ব । প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ ৰাইজৰ অতি আপোন । তেখেতে অতি আন্তৰিকতাৰে অসমৰ ৰাইজক সেৱা আগবঢ়াইছে । তেওঁ যিখিনি কথা কৈছিল সকলো বাস্তৱিক কৰা বাবে অসম ৰাইজ আনন্দিত । তেখেতৰ আগমনৰ বাবে সকলোৱে উৎকণ্ঠাৰে ৰৈ আছে ।"

আনহাতে সভাস্থলীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ যোগেন মহন, সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ লগতে আন কেইবাজনো নেতাই উপস্থিত হৈ প্ৰস্তুতিৰ তদাৰক কৰিছে ।

