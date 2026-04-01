ডিব্ৰুগড়ত নিশা কটালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে : গোগামুখ-বিশ্বনাথত আজি চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ

মঙলবাৰে নিশা এখন বিমানেৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ।

PM Modi with tea workers in Manohari tea garden Dibrugarh
মনোহাৰী বাগিচাত চাহ শ্ৰমিকৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 1, 2026 at 8:43 AM IST

ডিব্ৰুগড় : ৰাজ্য়ত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে । প্ৰতিটো দলেই ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ । ভোটগ্ৰহণৰ বাবে মাজত মাত্ৰ ৮ দিন থকা অৱস্থাত অসমলৈ সোঁত বৈছে এজনৰ পাছত আন এজন কেন্দ্ৰীয় নেতাৰ । ইয়াৰ মাজতেই মঙলবাৰে নিশা অসমত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ।

শাসক দল বিজেপিৰ দৰে কংগ্ৰেছ নেতাসকলেও অসমৰ বিভিন্ন সমষ্টিত আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান । ইয়াৰ মাজতে মঙলবাৰে নিশা এখন বিমানেৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী । ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত বিশেষ বিমানেৰে অৱতৰণ কৰি বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহাৰী ৰিজ'ৰ্টত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মঙলবাৰে মনোহাৰী চাহ বাগিচাৰ ৰিজ'ৰ্টত নিশাটো কটায় ৷ বুধবাৰে পুৱাই প্ৰচাৰ সভাত অংশ লোৱাৰ পূৰ্বে মনোহাৰী চাহ বাগিচাত উপস্থিতহৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেঁচা চাহপাত ছিঙিলে । তদুপৰি ১৯ গৰাকী মহিলা শ্ৰমিকৰ সৈতে ১৫ মিনিট বাৰ্তালাপ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।

ডিব্ৰুগড়ত নিশা কটোৱাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বুধবাৰে গোগামুখ আৰু বিশ্বনাথত দুখন বিজয় সংকল্প সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ পৰা হেলিকপ্টাৰৰে গোগামুখ আৰু বিশ্বনাথলৈ যাব । বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনতাৰ সমৰ্থন বিচাৰিব ৷ বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালী আৰু ধেমাজিৰ গোগামুখত অনুষ্ঠিত হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভা ৷

কেঁচা চাহপাত ছিঙিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালী সমষ্টিৰ কুলাগুৰিত এখন জনসভা সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷ এই জনসভাত তেওঁ বিহালী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মুনীন্দ্ৰ দাস, বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাস আৰু গহপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী উৎপল বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ৷ আনহাতে বিহালীৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গোগামুখত লখিমপুৰ, ঢকুৱাখনা, ধেমাজি, জোনাই আৰু নৱগঠিত চিচিবৰগাঁও সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ ৰাইজক সম্বোধন কৰিব ৷

মনোহাৰী চাহ বাগিচাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (ETV Bharat Assam)

বুধবাৰে দুখনকৈ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি পুনৰ দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব । উল্লেখ্য় যে অহা ৬ এপ্ৰিলত উজনিৰ ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণত বিশাল প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাং, টিংখাং আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰাৰ লগতে শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ।

