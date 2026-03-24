বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ : অসমত প্ৰচাৰ অভিযানত ৪০গৰাকী নেতা

ইতিমধ্যে বিজেপি দলে প্ৰকাশ কৰিছে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকা ।

Assam Assembly election 2026
বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ (ETV Bharat)
Published : March 24, 2026 at 11:49 PM IST

গুৱাহাটী : ৰাজ্যজুৰি এতিয়া নিৰ্বাচনী উত্তাপ । মনোনয়ন পত্র দাখিলৰ পৰ্ব সমাপ্তি হোৱাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি সকলো দল আৰু প্ৰাৰ্থী পূৰ্ণোদ্যমে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছে । সময় নাই, দিন-নিশা একাকাৰ কৰি সকলো ব্যস্ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ।

অহা ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিত একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । দল আৰু প্ৰাৰ্থীৰ লগতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব দলৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে । বিজেপি দলেও ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকা । বিজেপি দলে প্ৰকাশ কৰা তালিকা অনুসৰি ৪০ গৰাকী ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ।

ইতিমধ্যে কেইবাজনে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে । বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকাত আছে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবিন, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী ক্ৰমে ৰাজনাথ সিং, নীতিন গাডকাৰী, জে পি নাড্ডা, কিৰেণ ৰিজিজু, শিৱৰাজ সিং চৌহান, অশ্বিনী বৈষ্ণৱ, পবিত্র মাৰ্ঘেৰিটা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ।

Assam Assembly election 2026
বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ (ETV Bharat)

তদুপৰি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবিছ, উৰিষ্যাৰ মুখ্যমন্ত্রী মোহন চৰণ মাঝি, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্দু, ত্রিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা, হৰিশ দ্বিবেদী, প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইৰাণী, দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা অৰ্জুন মুণ্ডা, ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মাৰাণ্ডি, যুৱনেতা তেজশ্বী সূৰ্য, ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা সম্বিত পাত্র, উত্তৰাখণ্ডৰ মন্ত্রী সতপাল মহাৰাজ, সাংসদ মনোজ তিৱাৰী, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, সমীৰ ওৰান আদি। আনহাতে অসমৰ মন্ত্রী ৰনজিৎ কুমাৰ দাস, ডাঃ ৰণোজ পেগু, জ্যেষ্ঠ নেতা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকা, মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, মন্ত্রী ৰূপেশ গোৱালা, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্য, সাংসদ কনাড পুৰকায়স্থ, ৰেখাৰাণী দাস বড়ো আৰু তুলিৰাম ৰংহাং ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকাত আছে ।

Assam Assembly election 2026
বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ (ETV Bharat)

ইফালে বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা জনোৱা মতে অসমত তিনিদিনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । ১ এপ্ৰিল, ৫ এপ্ৰিল আৰু ৬ এপ্ৰিলত অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সমান্তৰালকৈ ৩ দিনকৈ অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে । ২৯ মাৰ্চ, ২ এপ্ৰিল আৰু ৭ এপ্ৰিলত অসমত প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে । দুদিনকৈ অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে । ২৯ আৰু ৩০ মাৰ্চত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে অসমলৈ আহিব নীতিন নবীন ।

