বুধবাৰে বিশ্বনাথ-গোগামুখত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ

বুধবাৰে বিশ্বনাথ-গোগামুখত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ
১ এপ্ৰিলত অসমৰ দুটাকৈ স্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ বিশ্বনাথ আৰু ধেমাজি জিলাত দুখনকৈ জনসভা সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷
Published : March 31, 2026 at 6:29 PM IST
বিশ্বনাথ/ধেমাজি: প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ ৷ তাকে লৈ ব্যাপক তৎপৰতা অসম বিজেপিৰ ৷ বুধবাৰে অসমৰ দুটাকৈ স্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ বিশ্বনাথ আৰু ধেমাজি জিলাত দুখনকৈ জনসভা সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷ বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনতাৰ সমৰ্থন বিচাৰিব ৷ বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালী আৰু ধেমাজিৰ গোগামুখত অনুষ্ঠিত হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভা ৷ যাৰ বাবে প্ৰস্তুতি তুংগত কৰি তুলিছে বিজেপি নেতা-কৰ্মীসকলে ৷
উল্লেখ্য যে অহা ৯ এপ্ৰিলত অসমৰ ১২৬ টা সমষ্টিৰ বাবে একক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ৷ এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শাসক-বিৰোধী উভয় পক্ষই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জোৰদাৰ কৰি তুলিছে ৷ বহু কেইগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযানত ৷ শাসকীয় বিজেপি দলৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ লগতে আন কেবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাই প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গৈছে ৷
বুধবাৰে বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালী সমষ্টিৰ কুলাগুৰিত এখন জনসভা সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷ এই জনসভাত তেওঁ বিহালী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মুনীন্দ্ৰ দাস, বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাস আৰু গহপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী উৎপল বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ৷ এই জনসভাত প্ৰায় 70 হাজাৰ লোকৰ সমাৱেশ হ’ব বুলি জানিবলৈ দিছে বিজেনি নেতাসকলে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বৃহৎ মঞ্চ আৰু অস্থায়ী সভাগৃহ ৷ তিনিওটা সমষ্টিৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক এই সভালৈ আহিব বুলি বিজেপি নেতাসকলে সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰিছে ৷
ইফালে বিহালীৰ পাছত গোগামুখতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ লখিমপুৰ, ঢকুৱাখনা, ধেমাজি, জোনাই আৰু নৱ গঠিত চিচিবৰগাঁও সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ জনতাক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷ গোগামুখৰ চেতিয়া গাঁৱৰ বিশাল খেল পথাৰত এই উপলক্ষে বৃহৎ মঞ্চ আৰু অস্থায়ী সভাগৃহ নিৰ্মাণ কৰা দেখা গৈছে ৷ প্ৰায় এক লাখ লোক এই জনসভাত সমবেত হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে এগৰাকী উদ্যোক্তাই ৷
গৌৰৱ গগৈ বিধায়ক হৈ যোৰহাটক একো সহায় কৰিব নোৱাৰে : প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিতেন গোস্বামীৰ অনুভৱ
কি কি ইছ্যুৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই ?