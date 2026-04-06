কংগ্ৰেছৰ বাবেই উজনি অসম উন্নয়নৰ পৰা পিছপৰি ৰ'ল বুলি দাবী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

মৰাণত একেলগে কেবাজনো প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান ৷

কংগ্ৰেছৰ বাবে উজননি অসম উন্নয়নৰ পৰা পিছপৰি ৰ'ল বুলি দাবী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 6, 2026 at 11:13 PM IST

ডিব্ৰুগড়: সোমবাৰে অসমত কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ সোমবাৰে মৰাণ খটখটিৰ প'ল' ফিল্ডত অনুষ্ঠিত সভাত উজনি অসমৰ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৯ টা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।

"উজনিৰ ৰাইজ কেনে আছে, আপোনালোক মোৰ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ" বুলি অসমীয়াতে ভাষণ আৰম্ভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়,"ডিব্ৰুগড়লৈ বহুবাৰ অহাৰ মই সুযোগ লাভ কৰিছো যদিও এইবাৰ ৰাইজৰ উৎসাহ অভূতপূৰ্ব ।"

'ভাৰত ৰত্ন' ডঃ ভূপেন হাজৰিকা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়,"কংগ্ৰেছে আপোনালোকক উপেক্ষা কৰিছিল ৷ বিজেপিয়ে আপোনালোকৰ আশা-আকাংক্ষা পূৰণ কৰিছে । ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰত ৰত্ন বিজেপিয়ে দিছে ৷ কংগ্ৰেছে তেওঁক বঞ্চিত কৰিছিল ৷ অসমক উন্নয়নৰ দিশত আগবঢ়াই নিবলৈ ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ লাগিব সেয়ে অসমৰ ৰাইজে এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়ক ৷"

উল্লেখ্য যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সংগ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ যোগেন মহন, তেৰছ গোৱলাৰ লগতে অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাই ৷ চক্ৰধৰ গগৈ, বিমল বৰা, তৰংগ গগৈ, ৰামেশ্বৰ তেলী, বিনোদ হাজৰিকা, প্ৰশান্ত ফুকন, সূৰুজ দিহিঙীয়া, ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ আৰু ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ৷

আনহাতে, সভাৰ অন্তত ন-বিজেপি নেতা শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই কয়,"অসমৰ ৰাইজে উন্নয়ন বিচাৰে ৷ যুৱ প্ৰজন্মক আগুৱাই নিবলৈ হ'লে শিক্ষা, ক্ৰীড়া, বিজ্ঞান সকলো দিশতে আগবাঢ়ি যোৱা প্ৰয়োজন ৷ অসমত নিৱনুৱা সমস্যা সমাধানৰ বাবে উদ্যোগ স্থাপনৰ প্ৰয়োজন ৷ সেই কাম কেৱল বিজেপিয়ে কৰিছে আৰু আগন্তুক দিনতো অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে বিজেপিয়ে কাম কৰিব যাব ৷"

