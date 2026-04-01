অসমীয়াতে ৰঙালীৰ ওলগ জনাই বিশ্বনাথত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ

অসমীয়াতে ৰঙালীৰ ওলগ জনাই বিশ্বনাথত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ
বিহালীৰ বৰালীমৰা পথাৰত বিশ্বনাথ জিলাৰ তিনিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ এনডিএ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । অসমীয়াতে ৰাইজক ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷
Published : April 1, 2026 at 9:35 PM IST
বিশ্বনাথ: নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ এসপ্তাহ ৷ জোৰদাৰ গতিত চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷ বুধবাৰে অসমৰ বিশ্বনাথ আৰু ধেমাজি জিলাত দুখনকৈ প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ ৰাইজক সম্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিনিধি হৈ দলৰ কৰ্মীসকলক ঘৰে ঘৰে যাবলৈ অনুৰোধ জনালে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ বিহালীৰ বৰালীমৰা পথাৰত বিশ্বনাথ জিলাৰ তিনিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ এনডিএ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ।
ভাষণৰ আৰম্ভণিতেই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰ দেৱক স্মৰণ কৰাৰ লগতে অসমীয়াতে ৰাইজক ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷ লগতে উপহাৰ হিচাপে পোৱা এজোৰ ভোৰতাল বজাই ৰাইজৰ মন জয়ৰ প্ৰয়াস কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷
বিজেপিৰ কাৰ্যকালত অসমৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি আৰু কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে মোদীয়ে । বিশ্বনাথ, বিহালীৰ আৰু গহপুৰৰ এনডিএ প্ৰাৰ্থী পল্লৱলোচন দাস, মুনিন্দ্ৰ দাস আৰু উৎপল বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাষণৰ আৰম্ভণিতে আৰু মাজে মাজে অসমীয়াতে দুই-এটা বাক্য উল্লেখ কৰি ভোটাৰ ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ প্ৰয়াস কৰে ।
নিজৰ ভাষণত মোদীয়ে কয়, ‘‘মই কেন্দ্ৰত একেৰাহে তিনিবাৰকৈ নিৰ্বাচনত বিজয়ী হৈ হেট্ৰিক কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ, এতিয়া অসমতো ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন এনডিএই একেৰাহে তিনিবাৰকৈ নিৰ্বাচনত বিজয়ী হৈ হেট্ৰিক কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ৷" বিশাল নিৰ্বাচনী সভাখনত হোৱা জন সমাগম প্ৰত্যক্ষ কৰি মোদীয়ে এখন জিলাৰ এনে জনবহুল সভা কংগ্ৰেছে সমগ্ৰ দেশৰ কংগ্ৰেছ সৰ্মথকক সমবেত কৰি অনুষ্ঠিত কৰি দেখাওক বুলি প্ৰত্যাহ্বান জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।
তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ হেট্ৰিক গঢ়িব আৰু এই দলটোৱে নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ শতকো সম্পূৰ্ণ কৰিব ।’’ এইদৰে কংগ্ৰেছ দলৰ দিল্লীত থকা ৰাজপৰিয়ালটোৱে নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ শতক কৰিব বুলিও গান্ধী পৰিয়ালক কটাক্ষ কৰে । এই নিৰ্বাচনী সভাত মহিলা ভোটাৰ আৰু চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আকৰ্ষণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা পৰিলক্ষিত হয় ।
পুৱাতেই চাহ বাগিচা অঞ্চলত গৈ চাহ শ্ৰমিক মাতৃৰ আৰ্শীবাদ লোৱাৰ পাছতহে ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লোৱা বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷ অসমৰ দুশ বছৰীয়া ইতিহাস সমৃদ্ধ চাহ শ্ৰমিক তথা আদিবাসীসকলৰ প্ৰাপ্য প্ৰতি বিজেপি চৰকাৰে যি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে, তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক কেৱল প্ৰতাৰণাহে কৰিলে বুলি উল্লেখ কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ।
তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰৰ শাসনকালত মহিলাসকলৰ আৰ্থিক আৰু সামাজিক বিকাশৰ লগতে মহিলাসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰা হৈছে । এনডিএ চৰকাৰে দুখীয়া-দৰিদ্ৰৰ বাবে কৰা কামৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি তেওঁ কয় যে বিজেপি চৰকাৰে ৰাজ্যৰ ২২ লাখ পৰিয়ালক পকী ঘৰ প্ৰদান কৰিছে । অনাগত দিনত আৰু ১৫ লাখ গৃহহীন পৰিয়ালক পকী ঘৰ প্ৰদান কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বিজেপিয়ে ।
এনডিএ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰলৈ যোৱা বিজেপিৰ বুথ কৰ্মীসকলক গৃহৰ অভাৱত পথত আশ্ৰয় লোৱা নাইবা উপযুক্ত ঘৰ নথকা পৰিয়ালক পকী ঘৰ লাভ কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিবলৈ আহ্বান জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘মোৰ হৈ আপোনালোকে এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ক, মই এই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰ্ণ কৰিম ৷’’
এন ডিএৰ শাসনকালত অসমৰ বাট-পথৰ আমূল পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি যোগাযোগ, কৃষি আৰু বাণিজ্যৰ ব্যাপক বিকাশ হোৱা বুলি দাবী কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া যুঁজাৰু বিমান অৱতৰণ কৰিব পাৰে, যিটো কথা কোনেও আগতে কল্পনা কৰা নাছিল । ব্ৰহ্মপুত্ৰ তলৰে গহপুৰৰ পৰা নুমলীগড়লৈকে সুৰংগ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ মঞ্জুৰ হৈছে । ইয়াৰ বাবে প্ৰায় ১৮ হেজাৰ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে ।’’
অসমে দেশৰ গেছ আৰু তেলৰ নাটনিৰ জোৰা মৰাৰ বিপৰীতে দেশৰ স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা কংগ্ৰেছে অসম স্বাভিমানকলৈ হেতালি খেলিছে বুলি ভাষণত উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে অসমত কংগ্ৰেছে বনাঞ্চলত বেদখল, নামঘৰ, মন্দিৰ, সত্ৰৰ ভূমি অবৈধ দখলৰ সুবিধা দি ভোট বেংক গঢ়িলে । চোৰাং চিকাৰীয়ে লাওখোৱা, বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ এশিঙীয়া গঁড় নিঃশেষ কৰাৰ সুযোগ কংগ্ৰেছৰ পৰা লাভ কৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰি মোদীয়ে লগতে কয় যে বিজেপিয়ে বেদখলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছে ।
ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জলপানিৰ ক্ষেত্ৰতো কংগ্ৰেছৰ সময়ত দুৰ্নীতি হৈছিল বুলি ভাষণত উল্লেখ কৰি বিজেপি তথা এনডিএ চৰকাৰে তুষ্টিকৰণ নহয়, সকলোকে লগত লৈহে আগবাঢ়ে বুলি কয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ বিজেপি চৰকাৰে ৰাজ্যৰ মহান শিল্পী ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক যেতিয়া ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰিছিল, তেতিয়া কংগ্ৰেছে উপলুঙা কৰিছিল বুলিও দোহাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক:
আজমলৰ ধাৰ কমিল, সেয়ে ওৱেইছিক অসমলৈ মাতিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই : ৰকিবুল হুছেইনৰ কটাক্ষ
খোৱাং-টিংখাঙত তিনি গগৈৰ হাতে হাত ধৰি প্ৰিয়ংকাই ক'লে- বিজেপি চৰকাৰে মহিলাক ভৃত্যৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে