লাহৰীঘাটৰ ৰাইজে আমাক মৰম নকৰে, কিন্তু মথাউৰি বিজেপিয়েহে বনাইছে: পীযুষ হাজৰীকা

দুদিন ধৰি শাসক-বিৰোধী দুয়োপক্ষৰে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে ভৰি পৰিছে লাহৰীঘাট সমষ্টি । হেলিকপ্টাৰৰ শব্দই আকাশ কঁপাইছে সমষ্টিটোত ৷

লাহৰীঘাট সমষ্টিত নিৰ্বাচনী যুঁজ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 6, 2026 at 3:20 PM IST

ধিং: ৰাজ্যৰ আন সমষ্টিৰ লগতে লাহৰীঘাটতো চলিছে তীব্ৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ ৷ কংগ্ৰেছ, অগপ আৰু এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থীৰ মাজত তীব্ৰ ভোটযুদ্ধ হোৱাৰ দিশে লাহৰীঘাট ৷ কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক ডাঃ আচিফ মহম্মদ নাজাৰক দলটোৱে পুনৰ প্ৰক্ষেপ কৰিছে সমষ্টিটোত ৷

ইফালে এআইইউডিএফ দলে প্ৰক্ষেপ কৰিছে ছিদ্দিক আহমেদক ৷ এনডিএৰ অন্যতম অংশীদাৰ অগপ দলে সমষ্টিটোত প্ৰক্ষেপ কৰিছে খলিলুৰ ৰহমানক ৷

তিনিওটা দলৰে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে ব্যাপকভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে লাহৰীঘাট সমষ্টিত ৷ খলিলুৰ ৰহমানৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা পীযুষ হাজৰীকাই বৰ্তমানৰ বিধায়ক আচিফ নাজাৰৰ লগতে কংগ্ৰেছ দলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ৷ তেওঁ কয় যে এটা পৰিয়ালে সমষ্টিটোত প্ৰায় 45 বছৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে ৷ কিন্তু তেওঁলোকে 25 কিলোমিটাৰৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিলে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে প্ৰায় ৫০০ কোটি টকা ব্যয়েৰে এই সমষ্টিত মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰাত বান সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাইছে ৰাইজে ।

মন্ত্ৰী হাজৰীকাই লগতে কয় যে লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ প্ৰায় ২৭ হাজাৰ মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিছে আৰু প্ৰায় ২০ হাজাৰ মহিলাই লাভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি । তেওঁ দাবী কৰে যে লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা উন্নত হ'ল । গতিকে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ লাহৰীঘাট সমষ্টিবাসীক আহ্বান জনায় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই । লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ তিনিচুকীয়া খেল পথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে নেতাগৰাকীয়ে ।

উল্লেখযোগ্য যে যোৱা দুদিন ধৰি শাসক-বিৰোধী দুয়োপক্ষৰে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে ভৰি পৰিছে লাহৰীঘাট সমষ্টি । হেলিকপ্টাৰৰ শব্দই আকাশ কঁপাইছে সমষ্টিটোত ৷ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী খলিলুৰ ৰহমানৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাষণত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই সমষ্টিৰ উন্নয়ন আৰু অসমত বিকাশৰ যাত্ৰা অবিৰত ৰাখিবলৈ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী খলিলুৰ ৰহমানক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, ‘‘লাহৰীঘাট সমষ্টিক বানপানীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি মথাউৰি বনাওঁ আৰু আপোনালোকে ভোট দিয়ে কংগ্ৰেছক ।’’

‘‘স্বাধীনতাৰ পাছৰ পৰাই লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক ভোট দি আহিছে । কিন্তু এই দীঘলীয়া সময়ছোৱাত সমষ্টিটোৰ ৰাইজক বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াৰ পৰা কংগ্ৰেছে ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই । কিন্তু আমাক মৰম নকৰে, তথাপিও আমি লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ বান আৰু গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম কৰিছোঁ । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে লাহৰীঘাট সমষ্টিত মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি লাহৰীঘাট সমষ্টিবাসীক বানপানীৰ পৰা মুক্ত কৰিলে । এতিয়া আৰু লাহৰীঘাট সমষ্টিত বানপানী নহয় ।’’

উল্লেখযোগ্য যে যোৱা দুদিন পূৰ্বে সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে মৈৰাবাৰীৰ ইন্দিৰা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এআইইউডিএফ দলৰ সভাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পাছত কংগ্ৰেছ দলেও পুনৰ একেখন ইন্দিৰা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা ৷ এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপগড়ী, অখিল গগৈ আৰু সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে ।

বৰ্তমান পৰ্যন্ত লাহৰীঘাট সমষ্টিত কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ দলৰ মাজত চলিছে নিৰ্বাচনী যুঁজ । এআইইউডিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী ছিদ্দিক আহমেদে দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি চলাই নিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আচিফ মহম্মদ নাজাৰৰ গৃহ পঞ্চায়ত উলুবাৰীৰ পৰা হেজাৰ হেজাৰ ভোটাৰ ৰাইজ ওলাই আহি এআইইউডিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী ছিদ্দিক আহমেদৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গৈছে । পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি এইবাৰ ধূলিস্যাৎ হ'ব বুলি দাবী কৰিছে উলুবাৰীৰ ৰাইজে । ইপিনে লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আছিফ মহম্মদ নাজাৰৰ বিৰুদ্ধে গ’ বেগ ধ্বনি দিয়াও পৰিলক্ষিত হৈছে ।

