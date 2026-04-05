আজমল-মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিব ৰাইজে, ধিঙত অখিল গগৈৰ ৰণডংকা

আজমল-মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিব ৰাইজে, ধিঙত অখিল গগৈৰ ৰণডংকা
সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি আৰু এআইউডিএফক ওফৰাই কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত এইবাৰ অসমত চৰকাৰ গঠন হ’ব বুলি দাবী কৰে অখিল গগৈয়ে ৷
Published : April 5, 2026 at 7:47 PM IST
ধিং: ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে দেওবাৰে ধিং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধোপগুৰিত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ৷ ৰাইজক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণত বিজেপি আৰু এআইইউডিএফ দলক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় অখিল গগৈয়ে ৷ তেওঁ কয় যে এইবাৰ ৰাইজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলক ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই পেলাব ৷ অখিল গগৈয়ে অভিযোগ কৰে যে গুৱাহাটীলৈ কোনোবা মানুহে লুঙী-টুপী পিন্ধি দাঢ়ি ৰাখি গ’লে ভয় ভয়কৈ যাব লাগে ৷ মহিলাই হিজাব পিন্ধি গ’লে ভয়ত যাব লাগে, কিজানি বিজেপি-আৰএছএছৰ গুণ্ডাই আক্ৰমণ কৰে ৷
সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি আৰু এআইউডিএফক ওফৰাই কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত এইবাৰ অসমত চৰকাৰ গঠন হ’ব বুলি দাবী কৰে অখিল গগৈয়ে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে, হিন্দু-মুছলমানে পুনৰ একেলগে ভাই-ভাইৰ দৰে অসমত বাস কৰিব পাৰিব বুলি আশ্বাস দিয়ে নেতাগৰাকীয়ে ৷ অসমতে এআইইউডিএফ দলৰ কোনো এজন প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব নোৱাৰিব বুলিও কয় অখিল গগৈয়ে । তেওঁ কয় যে হায়দৰাবাদৰ পৰা আমদানি কৰি অনা মৌলবাদী নেতাৰ দ্বাৰা এআইইউডিএফে প্ৰচাৰ চলাইছে । এইবাৰ আজমল অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা নিশ্চিহ্ন হৈ যাব ।
সভাত অখিল গগৈয়ে কেইবাটাও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য কৰে । ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰে বিপুল ভোটত জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে । গগৈয়ে আৰু কয় যে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিন বহুত বেয়া হৈ আছে । বর্তমান বহুত চিন্তাত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী । ওৱেইছিয়ে এআইইউডিএফৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা নাই, বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছে । অমিত শ্বাহ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিক পঠাইছে । এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলে ১০ খন আসন পাব । বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে ৭০-৮০ আসন লাভ কৰিব বুলি দৃঢ়তাৰে কয় অখিল গগৈয়ে ।
শিৱসাগৰত অখিল গগৈয়ে কমেও ৫০ হাজাৰ ভোটত জয়ী হ'ব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে । অখিল গগৈয়ে আৰু কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ আমোলত ৮০ জন লোকক হত্যা কৰা হৈছে । বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে ইয়াৰ হিচাপ লোৱা হ’ব । আনকি ধিং সমষ্টিৰ পৰা মেহবুব মুক্তাৰ বিজয়ী হ'লে মন্ত্ৰিত্বৰ বাবে দাবী জনোৱা হ’ব বুলিও গগৈয়ে ৰাইজক আশ্বাস দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক:
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : ধুবুৰীৰ সীমান্তত আৰক্ষীৰ ব্যাপক সতৰ্কতা
ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ পৱন খেড়াৰ, আইনৰ কাষ চপাৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ