দেশত অসমৰ দৰে এনে ভ্ৰষ্ট আৰু অহংকাৰী মুখ্যমন্ত্রী নাই : পৱন খেড়াৰ অভিযোগৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ খাৰ্গেৰ
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিনত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে শেষবাৰৰ বাবে সমদল, সভা, সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ শেষ চেষ্টা চলাইছে ৷
Published : April 7, 2026 at 4:23 PM IST|
Updated : April 7, 2026 at 4:40 PM IST
গুৱাহাটী: বুধবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজাৰ লগে লগে সামৰণি পৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ৷ অৰ্থাৎ আজিয়েই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিন ৷ প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিনত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে শেষবাৰৰ বাবে সমদল, সভা, সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ শেষ চেষ্টা চলাইছে ৷
বাদ পৰি ৰোৱা নাই বিৰোধী দল কংগ্ৰেছো ৷ বুধবাৰে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই গুৱাহাটী মহানগৰীত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি শাসকীয় দল বিজেপিক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে ৷
LIVE: Press Briefing— Mallikarjun Kharge (@kharge) April 7, 2026
📍Guwahati, Assam
https://t.co/7QsGOPIPcz
অসমৰ ভ্ৰষ্ট চৰকাৰক ভোটৰ মাধ্যমেৰে বাহিৰ কৰাৰ বাবে অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ । কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি খাৰ্গেই কয়, ‘‘দেশত অসমৰ দৰে এনে ভ্ৰষ্ট আৰু অহংকাৰী মুখ্যমন্ত্রী নাই । অসমৰ ৰাইজক অভদ্ৰ আৰু অহংকাৰী মুখ্যমন্ত্রী নালাগে । এইগৰাকী মুখ্যমন্ত্রীয়ে অসমৰ ৰাইজৰ বিকাশ কৰাৰ বিপৰীতে নিজৰ বিকাশ কৰিছে । বহু কোম্পানী, চাহ বাগিচা, ৰিজ'ৰ্ট, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্কুল চলাই আছে । ইয়াত ছিণ্ডিকেট চলাই আছে । এই চৰকাৰৰ মন্ত্রীসকলো বিশাল সম্পত্তিৰ গৰাকী হৈছে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে আমাৰ গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্রীৰ পুত্র বুলি কৈ ইতিকিং কৰে । গৌৰৱ গগৈৰ আৰু তেওঁৰ পিতৃয়ে কিমান সম্পত্তি কৰিলে সেয়া আপোনালোক সকলোৱে জানে । আনহাতে পাঁচ বছৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিমান সম্পত্তি কৰিলে সেয়াও আপোনালোকে জানে । এই ভ্ৰষ্টাচাৰৰ ক্ষেত্রত প্ৰধানমন্ত্রী মোদী, অমিত শ্বাহ আৰু আৰএছএছে কি ক'ব । মই তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো । বাহিৰত ভ্ৰষ্টাচাৰ বিৰুদ্ধে কথা কয় । কিন্তু অসমত তেওঁলোকৰ তোলনীয়া পুত্রই ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰি আছে । ইয়াৰ বাবেই তেওঁলোকে তেওঁক তোলনীয়া কৰি লৈছিল নেকি ? সকলোৱে জানে যে ইমান ভ্ৰষ্টাচাৰী মুখ্যমন্ত্রী দেশৰ কোনো ৰাজ্যত নাই ।’’
আনহাতে, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগত খাৰ্গেই কয়, ‘‘অসমৰ পুত্ৰ জুবিন গাৰ্গে এতিয়ালৈকে ন্যায় লাভ কৰা নাই । ফাষ্টট্ৰেক ক’ৰ্ট ৬ মাহৰ পাছত গঠন হ'ল, যিটো আগতীয়াকৈ হ'ব লাগিছিল । চৰকাৰে কাক বচাব বিচাৰিছে । আমাৰ চৰকাৰ আহিলে ১০০ দিনৰ ভিতৰত ন্যায় দিম ।’’
শীৰ্ষ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘ইয়াত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব । কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰত মহিলাসকলে পাই থকা সুবিধা লাভ কৰিব । আমাৰ চৰকাৰে ইয়াত আৰু সংযোজন কৰি মহিলাসকলৰ বাবে অধিক সুবিধা দিব ।’’
খাৰ্গেই কয়, ‘‘দেশ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু দেশৰ বাবে ভাল চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন আছে । ৰাজ্যত ভাল মুখ্যমন্ত্রী হোৱাটোও জৰুৰী । ভ্ৰষ্ট মুখ্যমন্ত্রী হ'লে সমগ্ৰ প্ৰশাসন যন্ত্রটো বেয়া হৈ যায় । যাৰ বাবে আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছো । এইখন কংগ্ৰেছৰ যুঁজ নহয় । এইবাৰৰ এই যুঁজ ৰাইজ বনাম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ । এই যুঁজত ৰাইজৰ লগত কংগ্ৰেছ আছে ।’’
বহুকেইগৰাকী নেতাই এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত খাৰ্গেই কয়, ‘‘প্ৰতিটো দলতে একো একোজন গাদ্দাৰ নেতা থাকেই । অহা-যোৱা থাকিবই । কংগ্ৰেছ দল সদায় থাকিব ।’’
নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগত খাৰ্গেই কয়, ‘‘আমাৰ চাৰ্ভে অনুসৰি আমি চৰকাৰ কৰিবলৈ গৈ আছো । চৰকাৰ কৰিবলৈ ৬৪ খন আসন পাব লাগে যদিও আমি ৭২-৭৩ খন আসন লাভ কৰিম । আমাৰ চাৰ্ভেৰ পৰা পাইছো । ৯ এপ্ৰিলত ভোটদান আছে আৰু সকলোকে ভোটদান কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছো । চৰকাৰ সলনি কৰাৰ বাবে সকলোৱে কংগ্ৰেছক ভোট দিব ।’’
আনহাতে, আন এজন শীৰ্ষ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত খাৰ্গেই কয়, ‘‘যি আৰোপ লগোৱা হৈছে তাৰ সত্যতা ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে নিৰূপণ কৰক । চৰকাৰে ইয়াৰ উত্তৰ দিয়ক । মুখ্যমন্ত্রীয়ে ভাবুকি দিলে আমি ভয় কৰাৰ কথা নাই । যি হ'ব তাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাবে আমি সাজু আছো । বিজেপিয়ে ভ্ৰষ্ট বুলি কোৱা নেতাক পাছত বিজেপিয়ে ৱাছিং মেছিনত সুমুৱাই চাফা কৰে । কিন্তু প্ৰকৃততে চাফা নহয় ।’’
গান্ধী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ প্ৰসংগত খাৰ্গেই কয়, ‘‘ৰাহুল গান্ধী বা গান্ধী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'বলৈ তেওঁৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই । এই দেশৰ বাবে ইন্দিৰা গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধীয়ে নিজৰ প্ৰাণ দিলে । ছোনিয়া গান্ধীয়ে দুবাৰকৈ প্ৰধানমন্ত্রী পদ গ্ৰহণ নকৰিলে । কোনেও এনেকুৱা নকৰে । ১৯৮৯ চনৰ পাছত গান্ধী পৰিয়ালৰ কোনো এজন লোক প্ৰধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী নাইবা মন্ত্রী হোৱা নাই । আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্রীয়ে মিছা কথা কৈ নিজৰ ব্যক্তিত্ব হেৰুৱাই পেলাইছে ।’’
