পুনৰ চৰকাৰ হ’ব বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ, বিৰোধী এতিয়া শক্তিহীন : সৰ্বানন্দ সোণোৱাল

শুকুৰবাৰে তিনিচুকীয়াত মনোনয়ন দাখিল কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দুই প্ৰভাৱশালী প্ৰাৰ্থী মাৰ্ঘেৰিটাৰ ভাস্কৰ শৰ্মা আৰু শদিয়াৰ বলীন চেতিয়া‌ই ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 20, 2026 at 8:49 PM IST

তিনিচুকীয়া : ‘‘ৰাজ্যত পুনৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব এই কথা নিশ্চিত । বিৰোধী এতিয়া শক্তিহীন ।’’ এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ । শুকুৰবাৰে তিনিচুকীয়াত দুগৰাকীকৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱাল ৷

পুৰণি আৱৰ্ত ভৱনত মনোনয়ন দাখিল কৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দুই প্ৰভাৱশালী প্ৰাৰ্থী মাৰ্ঘেৰিটাৰ ভাস্কৰ শৰ্মা আৰু শদিয়াৰ বলীন চেতিয়া‌ক সংগ প্ৰদান কৰি তেওঁ লগতে কয়, ‘‘বিশেষকৈ বিগত সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছে কৰা বেয়া কৰ্মৰ বাবে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক পিছপৰি থাকিবলৈ বাধ্য কৰালে । সেয়েহে ৰাইজে এতিয়া কংগ্ৰেছক গ্ৰহণ নকৰে । যোৱা ১১ বছৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত অসমৰ প্ৰতিখন গাঁও, প্ৰতিখন চহৰ উপকৃত হ'ল । সেয়েহে বিজেপি আহিলে অসমৰ উন্নয়ন হ’ব বুলি এতিয়া সকলোৱে বিশ্বাস কৰে ।’’

মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰ শৰ্মাই তিনিচুকীয়াৰ জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা শোভাযাত্ৰা কৰি নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, ‘‘মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকল ক্ৰমান্বয়ে আঁতৰি গৈ আছে ।’’

এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত মাৰ্ঘেৰিটাবাসী ৰাইজে ভোটদান কৰিব আৰু পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ’ব বুলি তেওঁ দৃঢ়তাৰে প্ৰকাশ কৰে ।

ইয়াৰ পিছতে ঢোলে-দগৰে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সহস্ৰাধিক লোকৰ সমাৱেশৰ মাজেৰে বৰগুৰি আই টি আইৰ ফিল্ডৰ পৰা শোভাযাত্ৰা কৰি মনোনয়ন দাখিল কৰে শদিয়া সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বলীন চেতিয়াই ।

মনোনয়ন দাখিলৰ পিছতে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ৰাইজৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন লাভ কৰি বিপুল ভোট লাভ কৰি জয়ী হ’ম । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালত শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিত সৰ্বাধিক উন্নয়নমূলক কাম-কাজ কৰাৰ বাবে ৰাইজে অভিলেখ সংখ্যক ভোট বিজেপিৰ পক্ষত প্ৰদান কৰিব । সমষ্টিটোত তেওঁৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰায় পঞ্চাশ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ’ব বুলিও উল্লেখ কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।

