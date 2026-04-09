মৰিগাঁৱত শান্তিপূৰ্ণ ভোটগ্ৰহণ : পূৰ্বতকৈ ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধি

সন্ধিয়া ৫ বজালৈকে ৮৮.৯৫ শতাংশ ভোটদান ৷ ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন কৰি উভতি অহা প্ৰথমটো দল আৰু প্ৰথম দুটাকৈ মহিলা দলক জিলা আয়ুক্তই ব্যতিক্ৰমীভাৱে আদৰণি জনায় ।

লাখুটিত ভৰ দি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ আহিছে এজন বৃদ্ধ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 11:19 PM IST

মৰিগাঁও: বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ আৰম্ভ হোৱা ভোটগ্ৰহণৰ সন্ধিয়া পাঁচ বজাত সামৰণি পৰে ৷ মৰিগাঁও জিলাত আজি অনুষ্ঠিত হোৱা ভোটগ্ৰহণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হয় ।

মৰিগাঁও নিৰ্বাচনী জিলাত বিয়লি ৫ বজালৈকে প্ৰায় ৮৮.৯৫ শতাংশ ভোটদান হয় । জিলাখনৰ ৫২ নং জাগীৰোড(অঃ জাঃ) সমষ্টিত ৮৭.০৫ শতাংশ, ৫৩ নং লাহৰীঘাট সমষ্টিত ৯৩.৪৪ শতাংশ আৰু ৫৪ নং মৰিগাঁও সমষ্টিত সন্ধিয়া ৫ বজালৈকে ৮৪.৫৬ শতাংশ ভোটদান হয় ।

ভোটগ্ৰহণৰ দিনটোত বতৰে কোনো বাধা-বিঘিনি নঘটোৱাত জিলাখনত ভোটদানৰ হাৰ সন্তোষজনক আছিল । বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা ভোটদাতাসকলে ব্যাপক উৎসাহেৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হয় । প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাৰৰ বাবে ন্যূনতম সা-সুবিধাসমূহ আগবঢ়োৱা হয় । ৰুগীয়া, বিশেষভাৱে সক্ষম আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ ভোটাৰসকলক হুইল চেয়াৰৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে জিলা প্ৰশাসনে ।

হুইল চেয়াৰত ভোট দিবলৈ অহা এগৰাকী মহিলা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন কৰি উভতি অহা দলসমূহে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত স্থাপন কৰা কাউণ্টাৰত নিজৰ নিজৰ ইভিএম আৰু যাৱতীয় প্র-পত্ৰসমূহ জমা দিয়ে । ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন কৰি উভতি অহা প্ৰথমটো দল আৰু প্ৰথম দুটাকৈ মহিলা দলক জিলা আয়ুক্তই গামোচা, গোলাপ ফুল আৰু চকলেটেৰে আদৰণি জনায় । তেনেস্থলত মৰিগাঁও সমষ্টিৰ ৬৪ নং বৰঙাবাৰী মজলীয়া বিদ্যালয়(পূব) ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ দলটো উভতি অহা প্ৰথমটো দলত পৰিণত হয় । আনহাতে, মৰিগাঁও সমষ্টিৰ ১৯ নং মাণিপুৰ মজলীয়া বিদ্যালয়(দক্ষিণ) আৰু মৰিগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়(পশ্চিম) ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ দল দুটা ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন কৰি উভতি অহা প্ৰথম দুটা মহিলা দলত পৰিণত হয় । মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন পৰা ষ্ট্ৰং ৰুমত ইভিএম আৰু ভিভিপেটসমূহ ৰখা হ'ব । জিলাখনৰ প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ৱেবকাষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ।

ভোটগ্ৰহণত বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ অংশগ্ৰহণে নতুন প্ৰজন্মৰ ভোটাৰৰ মাজত উৎসাহ বৃদ্ধি কৰিছে (ETV Bharat Assam)

মৰিগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া অনামিকা তিৱাৰীয়ে ভোটগ্ৰহণ সুকলমে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে ইয়াৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী বিষয়া-কৰ্মচাৰী আৰু আৰক্ষীৰ লোক তথা আন সকলো পক্ষক ধন্যবাদ জনোৱাৰ আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ সংবাদ মাধ্যমকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

আত্মীয়ৰ সৈতে ভোট দিবলৈ অহা এগৰাকী আইতা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, এইবাৰ মুঠ ৯৬৮ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত (জাগীৰোড: ৩৩৫, লাহৰীঘাট: ৩৫৫, মৰিগাঁও: ২৭৮) ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা সংৰক্ষিতসহ ৪,৭২৪ জন । অৰ্থাৎ ১,১৮১ জনকৈ প্ৰিজাইডিং, প্ৰথম পুলিং, দ্বিতীয় পুলিং আৰু তৃতীয় পুলিং বিষয়া নিয়োগ কৰা হয় । মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা ৫০ টা আৰু ভোটগ্ৰহণকাৰীৰ সংখ্যা আছিল দুশৰো অধিক । এইবাৰ অধিকাংশ মহিলা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ মহিলা ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলক ই-অটোত প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

মৰিগাঁও জিলাত মুঠ পঞ্জীয়নভুক্ত ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭,৬৬,৫৮৮ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৩,৮৬,৯৯২ জন, মহিলা ভোটাৰ ৩,৭৯,৫৮২ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ১৪ গৰাকী ।

