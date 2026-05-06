বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল: সমষ্টি অনুসৰি নোটা ভোট আৰু দল অনুসৰি পোষ্টেল ভোটৰ পৰিসংখ্যা

কোন সমষ্টিত নোটাত সৰ্বাধিক আৰু কোন সমষ্টিত সৰ্বনিম্ন ভোট পৰিল ? কোন দলে কিমান পোষ্টেল ভোট লাভ কৰিলে ? সকলো সামৰি এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Assam Election 2026
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 6, 2026 at 5:47 PM IST

Updated : May 6, 2026 at 5:55 PM IST

6 Min Read
গুৱাহাটী: ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ৪ মে'ত ঘোষণা কৰা হয় । ঘোষিত ফলাফল অনুসৰি এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ঐতিহাসিক সফলতা লাভ কৰে । বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএই ১০২ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে অকলে ৮২ খন আসন লাভ কৰি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে । আনহাতে, আন দুটা মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদে ১০ খন আৰু বিপিএফেও ১০ খনকৈ আসন লাভ কৰে ।

ইফালে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত শোচনীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় । শতবছৰ গৰকা কংগ্ৰেছে অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ আটাইতকৈ কম ১৯ খন আসনতে সীমাবদ্ধ থাকে । আনহাতে, ইয়াৰ মিত্ৰদল ৰাইজৰ দলে দুখন আসন লাভ কৰে । ইয়াৰ উপৰি এআইইউডিএফে দুখন আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ এখনকৈ আসন দখল কৰে ।

পোষ্টেল ভোটৰ পৰিসংখ্যা

সাধাৰণতে বিধানসভা বা লোকসভা নিৰ্বাচনত সাধাৰণ ভোটাৰে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত গৈ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে । কিন্তু যিসকল লোক ভোটদানৰ সময়ত নিজৰ ঘৰত উপস্থিত নাথাকে তেওঁলোকৰ বাবে পোষ্টেল বেলটযোগে ভোটদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰে যাতে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে আৰু কোনো ভোটাৰ ভোটদানৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগা নহয় তাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ এয়া এক বিশেষ পদক্ষেপ ।

পোষ্টেল ভোটৰ তথ্য (ETV Bharat Assam graphic)

কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত থকা ভোটাৰৰ বাবে পোষ্টেল ভোটৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ উপৰি শেহতীয়াভাৱে বিশেষভাৱে সক্ষম, শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত আৰু আশী ঊৰ্ধ্বৰ ভোটাৰৰ বাবে বেলটৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ ভোট গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা নিৰ্বাচন আয়োগে কৰিছে ।

২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত দল হিচাপে লাভ কৰা পোষ্টেল ভোটৰ পৰিসংখ্যা ইয়াত দাঙি ধৰা হৈছে ।

সৰ্বাধিক আৰু সৰ্বনিম্ন পোষ্টেল ভোট

২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনত সৰ্বাধিক পোষ্টেল ভোট লাভ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে । বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে মুঠ ৫৬,৭৩৯ টা ভোট । আনহাতে, দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ভোট ২৭,৮৪৩টা লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে । আনহাতে, পোষ্টেল ভোটৰ ক্ষেত্ৰত তৃতীয় স্থানত আছে অসম গণ পৰিষদ । অগপই লাভ কৰিছে ১১,১০৮টা পোষ্টেল ভোট । আনহাতে, নোটাত পৰিছে নোটা ৩,১৩১টা পোষ্টেল ভোট ।

দল অনুসৰি পোষ্টেল ভোটৰ পৰিসংখ্যা

এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিভিন্ন দলে লাভ কৰা পোষ্টেল ভোটৰ সংখ্যা তলত উল্লেখ কৰা হৈছে :

  • আম আদমি পাৰ্টী ১৮৬
  • অল ইণ্ডিয়া ফৰৱাৰ্ড ব্লক ৪
  • তৃণমূল কংগ্ৰেছ ৮৬৯
  • এআইইউডিএফ ৩,৬৪৩
  • আপনি জনতা পাৰ্টী ৩
  • অসম জাতীয় পৰিষদ ২,৯৪৯
  • ভাৰতীয় গণ পৰিষদ ৩৪
  • বিপিএফ ৮,৭২২
  • চিপিআই ৩৮
  • চিপিআই(এমএল) ৬৯
  • চিপিআই(এম) ৬৮৯
  • গণ সুৰক্ষা পাৰ্টী ২৬৫
  • গণ্ডৱানা গণতন্ত্ৰ পাৰ্টী ২৩
  • নিৰ্দলীয় ৫,২৬৪
  • ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা ৩৩৩
  • নেচনেল পিপ'লছ পাৰ্টী ৫২৫
  • নোটা ৩,১৩১
  • ৰাইজৰ দল ৩,৪৩৫
  • ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা কাউন্সিল ৩৫
  • ৰিপাব্লিকান পাৰ্টী অব ইণ্ডিয়া (এ) ০
  • ৰিপাব্লিকান পাৰ্টী অব ইণ্ডিয়া (আঠৱালে) ৪৪
  • ৰভিলিউচনাৰী কমিউনিষ্ট পাৰ্টী অব ইণ্ডিয়া (আৰবি) ১১
  • এছইউচিআই (কমিউনিষ্ট) ২৩৯
  • দ্য নেচনেল ৰোজ মেপ পাৰ্টী অব ইণ্ডিয়া ১
  • ইউপিপিএল ৪,৮৩৩
  • বিকাশ ইণ্ডিয়া পাৰ্টী ৭৩
  • ভোটাৰ্ছ পাৰ্টী ইণ্টাৰনেচনেল ১৫১

নোটা (NOTA) ভোট

যদি এজন ভোটাৰে তেওঁৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত এজনকো পছন্দ নকৰে তেন্তে কি কৰিব ? ভোচদানৰ পৰা বিৰত থাকিব নেকি ? তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব । আনহাতে, তেওঁৰ বিবেচনাত যে এজনো প্ৰাৰ্থী যোগ্য নহয় সেয়া প্ৰকাশ কৰাৰো প্ৰয়োজন আছে । ইয়াৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে গ্ৰহণ কৰে এক বিশেষ পদক্ষেপ ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুযায়ী ২০১৩ চনত ভাৰতত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় । নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰৱৰ্তন কৰা এই ব্যৱস্থাত বেলট কাকত বা ইভিএমত প্ৰাৰ্থীৰ উপৰি এটা বিকল্প প্ৰদান কৰা হয় । নিৰ্বাচনত ভোটাৰসকলে সকলো প্ৰাৰ্থীক আনুষ্ঠানিকভাৱে অস্বীকাৰ কৰা এই বিকল্পটো হৈছে 'ওপৰৰ এজনো নহয়' যাক সাধাৰণতে 'নোটা' বুলি কোৱা হয় (None of the Above, NOTA) । এই ক্ষেত্ৰত ভোটাৰৰ গোপনীয়তা সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত কৰা হয় ।

নোটাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ভোটাৰসকলে নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ পৰা বিৰত নথকাকৈ প্ৰতিদ্বিন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ওপৰত নিজৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা ।

২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনত নোটাৰ পৰিসংখ্যা

সৰ্বাধিক নোটা ভোট পৰা পাঁচটা সমষ্টি

এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত সৰ্বাধিক নোটা ভোট পৰিছে ২৪ নম্বৰ বৰপেটা সমষ্টিত । বৰপেটাত নোটাত পৰে ৫,১৯৫টা ভোট । নোটা ভোটৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে ডুমডুমা সমষ্টি । তিনিচুকীয়া জিলাৰ ৮২ নং ডুমডুমা সমষ্টিত এইবাৰ ৪,৮৬৪টা ভোট নোটাত পৰে । আনহাতে, তৃতীয় সৰ্বাধিক নোটা ভোট পৰে ৮৮নং ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত (৪,২৮৪)

নোটা ভোটৰ তথ্য (ETV Bharat Assam graphic)

ইয়াৰ পিছত আছে ক্ৰমান্বয়ে ৮৭নং চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টি (৩,৮২০) আৰু ৯৯নং টীয়ক (৩,৭৭৭) ।

সৰ্বনিম্ন নোটা ভোট পৰা ছটা সমষ্টি

আনহাতে, এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত সৰ্বনিম্ন নোটা ভোট পৰিছে গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিত । ১৩নং গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিত মুঠ ৯১৩টা ভোট নোটাত পৰে । দ্বিতীয় সৰ্বনিম্ন নোটা ভোট ৯৫৭টা পৰে ৭৫নং নাওবৈচা সমষ্টিত । ইফালে সৰ্বনিম্ন ৯৫৮টা ভোটেৰে এই তালিকাত তৃতীয় স্থানত আছে ৯৮নং মাজুলী সমষ্টি ।

নোটা ভোটৰ তথ্য (ETV Bharat Assam graphics)

সৰ্বনিম্ন নোট ভোট পৰা আন আন সমষ্টিকেইটা হৈছে ৫৮নং চামগুৰি (৯৯৫), ১৭নং সৃজনগ্ৰাম (১,০০৩) আৰু ১২৫নং পাথাৰকান্দি (১,০০৫)

নোটা ভোটৰ তথ্য (ATV Bharat Assam graphic)

জয়ৰ ব্যৱধানতকৈ নোটা ভোটৰ সংখ্যা বেছি

এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত এনে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে যিয়ে সমষ্টিটোত তেওঁ পৰাজিত হোৱা ভোটৰ ব্যৱধানতকৈ অধিক ভোট নোটাত পৰিছে । প্ৰাৰ্থীগৰাকী হৈছে কংগ্ৰেছৰ নন্দিতা দাস । হাজো-শুৱালকুছি সমষ্টিত নন্দিতা দাস অগপৰ প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাসৰ হাতত ৭২৪টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় । কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে সমষ্টিটোত পৰা নোটা ভোটৰ সংখ্যা হৈছে ২,৩৯০ ।

