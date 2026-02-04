বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক শিলচৰ বিধানসভা সমষ্টিক
১৯৫২ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা শিলচৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে জানো আহক ।
Published : February 4, 2026 at 3:52 PM IST
শিলচৰ : সমাগত অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন । ইতিমধ্যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তীব্ৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে নিৰ্বাচন আয়োগে । আনহাতে, শাসক-বিৰোধী উভয়ে নিৰ্বাচনী ৰণৰ বাবে সাজু হৈছে । অৱশ্যে এতিয়ালৈকে নিৰ্বাচনৰ দিন সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে একো ঘোষণা কৰা নাই যদিও ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিতে নিৰ্বাচনী তৎপৰতা আৰম্ভ হৈছে ।
বৰাকত নিৰ্বাচনী তৎপৰতা
বৰাক উপত্যকাৰ কাছাৰ জিলাত মুঠ ৭টা বিধানসভা সমষ্টি আছে । সেইকেইটা হৈছে শিলচৰ, সোণাই, ধলাই, লক্ষীপুৰ, উদাৰবন্দ, বৰখলা আৰু কাটিগড়া । ইয়াৰে ভিতৰত শিলচৰ বিধানসভা সমষ্টিটো জিলা সদৰ শিলচৰ পৌৰসভা আৰু নিকটৱৰ্তী কেইবাখনো গাঁৱেৰে গঠিত হৈছে । ইতিমধ্যে এই বিধানসভা সমষ্টিকেইটাতো আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনী তৎপৰতা ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে শিলচৰ সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল ২,২২,৩৫১ গৰাকী । অৱশ্যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আৰু শেহতীয়া এছ আৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত প্ৰকাশিত খচৰ ভোটাৰ তালিকাত এই সংখ্যাৰ তাৰতম্য ঘটিছে ।
প্ৰথম বিধানসভা নিৰ্বাচন
১৯৫২ চনত শিলচৰ বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত প্ৰথমটো বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰায়ে এই সমষ্টিটোৱে প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়াই আহিছে । ১৯৫২ চনৰ প্ৰথমটো নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে শিলচৰ বিধানসভা আসনখনৰ পৰা জয়লাভ কৰে মেহৰাৰ আলী লস্কৰে ।
শিলচৰ বিধানসভা পৰিসৰ
শিলচৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ এটা বৃহৎ অংশ হৈছে ইয়াৰ অধীনস্থ শিলচৰ পৌৰসভা এলেকাৰ । যোৱা বছৰ শিলচৰ পৌৰসভা পৌৰ নিগমলৈ উন্নীত হোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা আছিল ২৮ টা । যিটো মূলতঃ চহৰকেন্দ্ৰিক আছিল । কিন্তু পৌৰ নিগম হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ সংখ্যা হৈছে ৪২ টা । ইয়াত শিলচৰ চহৰৰ নিকটৱৰ্তী বহুখিনি গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এই গাঁওবোৰ পূৰ্বে জিলা পৰিষদৰ অধীনস্থ আছিল ।
মুঠ ভোটাৰ
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে শিলচৰ সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল ২,২২,৩৫১ গৰাকী । ইয়াৰে ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,০৭,৭৬৯ গৰাকীৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল ১,১৪,৫৭২ । আনহাতে, তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল ১০ গৰাকী ।
বৰ্তমানৰ বিধায়ক
বৰ্তমান এই সমষ্টিটোৰ বিধায়ক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী । যোৱা নিৰ্বাচনত তেওঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তমাল কান্তি বণিকক পৰাস্ত কৰে । দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীয়ে লাভ কৰে মুঠ ৯৮,৫৫৮ টা ভোট । লাভ কৰা মুঠ ভোটৰ শতকৰা হাৰ আছিল ৫৬.১৭ শতাংশ । আনহাতে, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তমাল কান্তি বণিকে লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যা আছিল ৬০,৯৮০ টা । তেওঁ ৩৪.৭৬ শতাংশ ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীয়ে ৩৭,৫৭৮ টা ভোটত জয়লাভ কৰে । আনহাতে, আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ দুয়োটা দলৰ পৰা বহুসংখ্যক নেতাই নিজ নিজ দলৰ ওচৰত টিকট বিচাৰি আবেদন জনাইছে ।
বিভিন্ন দলৰ টিকট প্ৰত্যাশীসকল
আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা টিকট বিচাৰিছে বৰ্তমানৰ বিধায়ক দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী, দলৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ, জ্যেষ্ঠ নেতা দিলীপ কুমাৰ পাল, অভ্ৰজিত চক্ৰৱৰ্তী, গোপাল ৰয়, উদ্যোগপতি বিবেক পোদ্দাৰসহ আন কেইবাজনো নেতাই ।
বিজেপি দলৰ পৰা আন যিজন ব্যক্তিৰ নাম ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা চলি আছে তেওঁ হৈছে শিলচৰৰ প্ৰাক্তন সাংসদ, দলৰ ত্ৰিপুৰা ৰাজ্ৰয প্ৰভাৰী তথা দলৰ জাতীয় পৰিষদৰ সদস্য ডঃ ৰাজদীপ ৰয় ।
আনহাতে, কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা টিকট বিচাৰিছে প্ৰাক্তন জিলা সভাপতি অভিজিৎ পাল, শিলচৰ চহৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি অতনু ভট্টাচাৰ্য, প্ৰাক্তন জিলা মহিলা কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰী সঞ্চিতা আচাৰ্য, সজল বণিকসহ আন কেইবাজনেও । আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ দুয়োটা দলৰ কৰ্মী-সমৰ্থকসকলৰ মাজত ব্যাপক হাৰত উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে । দলবোৰৰ নেতা-কৰ্মীসকলে বুথ পৰ্যায়ত সভা-সমিতিৰ যোগেদি দলৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে যো-জা চলাই আছে ।
১৯৫২ চনৰ পৰা ২০২১ চনলৈকে শিলচৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা বিধায়কসকল
- ১৯৫২ চনত মেহৰাব আলী লস্কৰ (নিৰ্দলীয়)
- ১৯৫৭ চনত জোৎস্না চন্দ (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৬২ চনত নন্দ কিশোৰ সিংহ (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৬৭ চনত সতীন্দ মোহন দেৱ (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৭২ চনত মহীতোষ পুৰকায়স্থ (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৭৮ চনত নুৰুল হুদা (চি পি এম)
- ১৯৮৩ চনত জগদীশ চন্দ্ৰ চৌধুৰী (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৮৫ চনত কৰ্ণেন্দু ভট্টাচাৰ্য (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৯১ চনত সমৰেন্দ্ৰ নাথ সেন (বিজেপি)
- ১৯৯৬ চনত বিমলাংশু ৰয় (বিজেপি)
- ২০০১ চনত বিমলাংশু ৰয় (বিজেপি)
- ২০০৬ চনত বীথিকা দেৱ (কংগ্ৰেছ)
- ২০১১ চনত সুস্মিতা দেৱ (কংগ্ৰেছ)
- ২০১৪ চনত (উপ-নিৰ্বাচন) দিলীপ কুমাৰ পাল (বিজেপি)
- ২০১৬ চনত দিলীপ কুমাৰ পাল (বিজেপি)
- ২০২১ চনত দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী (বিজেপি)
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাণৰ পিছত যিবোৰ এলেকা সামৰি নতুন শিলচৰ বিধানসভা সমষ্টি গঠন কৰা হৈছে সেইবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে শিলচৰ পৌৰসভা (বৰ্তমান পৌৰ নিগম) এলেকা । অৱশ্যে বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা সাতটা ৱাৰ্ড কৰ্তন কৰি উদাৰবন্দ বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰি শিলচৰ সমষ্টিৰ অধীনত আছে বড়খলা উন্নয়ন খণ্ডৰ এটা অংশ, শালচাপৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ এটা অংশ, শিলচৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ এটা অংশ, সোণাই উন্নয়ন খণ্ডৰ এটা অংশ ।
শেহতীয়া খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি, সমষ্টোটিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,০৪,৫৪৭ গৰাকী । ইয়াৰে ভিতৰত অনুসূচিত জাতিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২১,১৮০ গৰাকী, মুঠ ভোটৰ ১০.৩৫ শতাংশ । আনহাতে, অনুসূচিত জনজাতি শ্ৰেণীৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৩০১ গৰাকী, যিটো মুঠ ভোটাৰৰ ০.১৫ শতাংশ । মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২৫৭টা ।