ETV Bharat / politics

নতুন চৰকাৰৰ পৰা আশা-প্ৰত্যাশা: যুৱ ভোটাৰৰ দৃষ্টিত কোনবোৰ কামত গুৰুত্ব দিব লাগে নতুন চৰকাৰে ?

যুৱপ্ৰজন্মই চৰকাৰৰ পৰা কি বিচাৰে ? ৰাজ্যত কেনে এখন চৰকাৰ হোৱাটো কামনা কৰে তেওঁলোকে ? এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ একাংশ যুৱ ভোটাৰৰ মনৰ বতৰা ৷

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 2, 2026 at 11:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্যত এতিয়া চৌদিশে নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ ৷ দিনে-নিশাই যুদ্ধগতিৰে চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷ মাজত মাত্ৰ এসপ্তাহ, অহা ৯ এপ্ৰিলৰ ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিত একক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ৷ পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনৰ দৰেই এইবাৰো যুৱ ভোটাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ৷ ৰাজ্যত এইবাৰ ২০-৩০ বয়সৰ ভিতৰত ৬৬.৩০ লাখ ভোটাৰ আছে । তেওঁলোকে কোন দলৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাটো বিচাৰে ?

বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটত চৰকাৰেই হওক বা বিৰোধীয়েই হওক যুৱ ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে বিভিন্ন এজেণ্ডা গ্ৰহণ কৰা দেখা যায় ৷ কিন্তু যুৱপ্ৰজন্মই চৰকাৰৰ পৰা কি বিচাৰে ? ৰাজ্যত কেনে এখন চৰকাৰ হোৱাটো কামনা কৰে তেওঁলোকে ? এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ একাংশ যুৱ ভোটাৰৰ মনৰ বতৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে ৷

বৰ্তমান ৰাজ্যৰ শাসনত থকা বিজেপি চৰকাৰে যুৱ প্ৰজন্মক আকৰ্ষণৰ বাবে নিযুক্তিৰ পৰা চৰকাৰী আঁচনিলৈকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ নিযুত মইনা, নিযুত বাবু, জীৱন প্ৰেৰণা আদি চৰকাৰী আঁচনিৰে যুৱপ্ৰজন্মক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰাৰ পদক্ষেপ লৈছে চৰকাৰে ৷ কিন্তু এই আঁচনিক লৈ চৰকাৰ সুখী নে? এই সন্দৰ্ভত এজন ছাত্ৰই কয়, ‘‘আগন্তুক চৰকাৰখন যি দলৰে নহওক কিয়, চৰকাৰে উন্নয়ন বাবে কাম কৰিব লাগিব । বৰ্তমানৰ যিখন চৰকাৰ আছে তেওঁলোকে বহু কোটি টকা অৰুণোদয় আঁচনিৰ খনৰ নামত খৰচ কৰিছে, কিন্তু আমি চাব লাগিব যে চৰকাৰখনে উন্নয়ন আৰু শিক্ষাৰ নামত কিমান কোটি টকা খৰচ কৰিছে । উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল যদি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কথা কওঁ তেন্তে ইয়াত ৰ’দ দিলে বায়ু প্ৰদূষণ, বৰষুণ দিলে বানপানী হয় । এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ সৰু সৰু সমস্যা আছে সেই সমূহ সমাধান কৰা এখন পৰিৱৰ্তনশীল চৰকাৰ আমি বিচাৰো ।’’

শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত এগৰাকী ছাত্ৰই কয়, ‘‘চৰকাৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগে । বৰ্তমানৰ অসমৰ ল’ৰা-ছোৱালীয়ে মাহৰ শেষত কিতাপৰ পৃষ্ঠাৰ সলনি বেংকৰ একাউণ্টহে চেক কৰি থাকে । চৰকাৰে আমাক হিতাধিকাৰীৰ আঁচনি দি কোঙা কৰিব নালাগে । তাৰ সলনি চৰকাৰী শিক্ষাৰ লগতে কাৰিকৰী দিশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰক । নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী নিকা নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে কিন্তু ২ লাখ সংস্থাপনেই যথেষ্ট নহয় ।’’ আন এগৰাকী ছাত্ৰই কয়, ‘‘চৰকাৰ যাৰেই নাহক কিয়, তেওঁলোকে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আৰু গুৰুত্ব আৰোপ কৰক। নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধানত গুৰুত্ব আৰোপ কৰক ।’’

উল্লেখ্য যে, নৱপ্ৰজন্ম ভোটাৰসকলৰ মতে তেওঁলোকে পাৰ্টী চাই নহয়, প্ৰাৰ্থী চাই ভোট প্ৰদানৰহে পোষকতা কৰে । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতো কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে । বাবু-মাইনাৰ আঁচনিৰ সলনি নামভৰ্ত্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগতে ছাত্ৰী-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰিকৰী দিশটোত আহিবলগীয়া চৰকাৰখনে অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে অধিক ফলপ্ৰসূ হ’ব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে নৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰসকলে ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন
যুৱ ভোটাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
গুৱাহাটী
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.