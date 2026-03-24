ETV Bharat / politics

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬: অন্তিম দিনা দৰঙত ১৪ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল

হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ পৰমানন্দ ৰাজবংশী, নীলিমা দেৱী, বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই দেখুৱালে চমক ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া,পৰমানন্দ ৰাজবংশী আৰু নীলিমা দেৱী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 24, 2026 at 12:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ: অন্তিম দিনা ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ড৹ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । ছিপাঝাৰৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থক লৈ সমদল কৰি আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰে ৰাজবংশীয়ে । মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বে পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে কয়, "ছিপাঝাৰ সমষ্টিত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ পুলিয়ে পোখাই মষিমূৰ কৰিব ।" বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত ৰাজবংশী জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে ।

আগভেটি ধৰিলে বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াক :

একেদৰে ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী তিনিটা কাৰ্যকালৰ বিধায়ক বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । ছিপাঝাৰৰ নাৰিকলিৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থক লৈ সমদল কৰি আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মনোনয়ন দাখিল কৰে । প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ জয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে । প্ৰায় পাঁচ- ছয় হাজাৰ বাইক, দুই- আঢ়ৈ হাজাৰ চাৰিচকীয়া বাহনেৰে আগবঢ়া কংগ্ৰেছৰ বিশাল সমদল দেখি বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে আৰক্ষীৰ জৰিয়তে সমদল বাধা দিবলৈ অপচেষ্টা কৰে বুলি মন্তব্য কৰে শইকীয়াই। ছিপাঝাৰ সমষ্টিত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ জয় বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ এই নিকৃষ্ট কাণ্ডৰ আক্ষেপ কৰি কয়, "আজিৰ এইটো এটা মোৰ লগতে তেওঁৰো শুভ মূহুৰ্ত । এই শুভ মুহুৰ্তত এনে নিকৃষ্ট কাম কৰিব নালাগিছিল ।"

অন্তিম দিনা দৰঙত ১৪ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল (ETV Bharat Assam)

বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব :

একেদৰে ৫০ নং মঙলদৈ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীলিমা দেৱীয়ে ভেবাৰঘাট খেলপথাৰৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থক লৈ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত নিজৰ মনোনয়ন দাখিল কৰে । মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা ৩১ বছৰে বিজেপি দলৰ বিভিন্ন পদবীৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা অসম মহিলা আয়োগৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ, অসম মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী নীলিমা দেৱীয়ে কয়, "ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ অসমৰ জনসাধাৰণে এইবাৰ বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব । মঙলদৈ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ যি ধাৰা আৰম্ভণি হৈছে এই ধাৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ মঙলদৈৰ ৰাইজে বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীক জয়যুক্ত কৰিব ।"

BJP candodate Nilima Devi
মঙলদৈ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীলিমা দেৱী (ETV Bharat Assam)

মঙলদৈ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন :

মঙলদৈ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰিজুমণি তালুকদাৰেও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । ৰিজুমণি তালুকদাৰে নিজৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে । জিলাখনৰ ভিতৰত মঙলদৈ সমষ্টিত তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে। সমষ্টিটোৰ বাবে দৰং জিলা তৃণমূল কংগ্ৰেছ সভাপতি হৰেকৃষ্ণ ডেকাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।

BJP candodate Parmananda Rajbanshi
ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ড৹ পৰমানন্দ ৰাজবংশী (ETV Bharat Assam)

মুজিবুৰ ৰহমানৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল :

দলগাওঁ সমষ্টিৰ এ ইউ আই ডি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন বিধায়ক মুজিবুৰ ৰহমানেও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । ৰাইজৰ দলৰ আজিজুৰ ৰহমান‌‌‌ আৰু বিজেপি দলৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী কৃষ্ণা সাহাই সদলবলে আহি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। ইয়াৰ উপৰি জিলাখনৰ ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিত এজন, মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিত তিনিজন আৰু দলগাঁও সমষ্টিত তিনিজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টি
বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.