লখিমপুৰৰ পাঁচটা সমষ্টিলৈ বিষয়া-নিৰাপত্তা বাহিনী ৰাওনা, সাংবাদিকক প্ৰৱেশত বাধা

লখিমপুৰৰ পাঁচটা সমষ্টিলৈ বিষয়া-নিৰাপত্তা বাহিনী ৰাওনা, সাংবাদিকক প্ৰৱেশত বাধা
বাতৰি পৰিবেশনৰ বাবে সংবাদকৰ্মীক দিয়া নহ'ল অনুমতি ।
Published : April 8, 2026 at 3:41 PM IST
লখিমপুৰ : ৰাজ্যজুৰি বৃহস্পতিবাৰে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হ'ব । তাৰ বাবে বুধবাৰে ইভিএম আৰু অন্যান্য সা-সৰঞ্জামসহ নিৰ্বাচনী কামত নিয়োজিত বিষয়াবৰ্গ, নিৰাপত্তাৰক্ষীসকল ভোটগ্রহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে । ৰাজ্য়ৰ আন ঠাইৰ লগতে লখিমপুৰতো লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰা নিৰ্বাচনী কামত নিয়োজিতসকল সা-সৰঞ্জামসহ গন্তব্য স্থানলৈ ৰাওনা হৈছে ।
পিছে তেওঁলোকৰ যাত্রাৰম্ভ স্থানলৈ সংবাদ পৰিৱেশনৰ বাবে যাবলৈ সংবাদকৰ্মীসকলক অনুমতি দিয়া নহ'ল । এই লৈ সংবাদকৰ্মীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে ক্ষোভ । নিৰ্বাচনী সামগ্রী বিতৰণ তথা বিষয়াবৰ্গ সমবেত হোৱা স্থানলৈ যাবলৈ অনুমতি নাই সাংবাদিকৰ ।
বৃহস্পতিবাৰে সমগ্র ৰাজ্যত অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰা নিৰ্বাচনী কামত নিয়োজিত বিষয়বৰ্গ, নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলে নিৰ্বাচনী সা-সৰঞ্জামসহ ৰাওনা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে ভোটগ্রহণ আৰু ভোট গণনাৰ বাবে সুকীয়াকৈ সংবাদকৰ্মীসকলক পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় । এইবাৰো প্ৰদান কৰা হৈছে; কিন্তু আজি কোনো সংবাদকৰ্মীকে প্ৰৱেশৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হোৱা নাই । কেতিয়াও কোনো নিৰ্বাচনতে এনে ব্যবস্থা প্ৰচলন নাচিল যদিও আজি জিলাখনৰ সংবাদকৰ্মীসকলক প্ৰবেশ কৰিবলৈ লওতে বাধা প্ৰদান কৰা হয়। নিৰ্বাচনী পৰিচয় পত্ৰ নোহোৱা বাবে ভিতৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি দিয়া নহ'ল; কিন্তু আজিৰ দিনটোৰ বাবে কেনেধৰণৰ কোনো পৰিচয় পত্ৰ সংবাদকৰ্মীসকলক দিয়া নাছিল বুলি একাংশ সাংবাদিকে অভিযোগ কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে কোনো নির্বাচনত এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হোৱা নাছিল । ফলত নিৰ্বাচনী যাত্রাৰ প্ৰস্তুতি পৰ্বৰ বাতৰি পৰিবেশন কৰাত সাংবাদিকসকল থমকি ৰ'বলগীয়া হ'ল। এঘণ্টাৰো অধিক সময় পথতে ৰৈ তেওঁলোকে এই নজিৰবিহীন কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিলে । তাৰ পিছতো জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী বা নিৰ্বাচনী বিভাগে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে । ফলত চৰম ক্ষোভ প্রকাশ কৰে সংবাদ কৰ্মীসকলে ।
উল্লেখ্য যে এনে পৰিবেশৰ মাজতে লখিমপুৰ জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিলৈ পুলিং, প্ৰিজাইডিং, নিৰাপত্তা বাহিনী ৰাওনা হয় । উত্তৰ লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা নিজা নিজা নিৰ্বাচনী ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আজিয়েই উপস্থিত হ'বগৈ ।
প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা ২৫ গৰাকী :
এইবাৰ জিলাখনৰ ৫ টা বিধানসভা সমষ্টি ক্ৰমে লখিমপুৰ,ৰঙানদী,ঢকুৱাখনা,নাওবৈচা আৰু বিহপুৰীয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা ২৫ গৰাকী । আনহাতে মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৮ লাখ ৪৩ হাজাৰ ৪ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষৰ ভোটাৰ সংখ্যা ৪ লাখ ২২ হাজাৰ ২৯৯ শ জন আৰু মহিলাৰ সংখ্যা ৪ লাখ ২০ হাজাৰ ৬৮৬ গৰাকী । তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ হ'ল ৯গৰাকী । এইবাৰ ৫ টা সমষ্টিত আছে মুঠ ১০৭৯ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ । ইয়াৰে ৪ টা মডেল ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ । ৩৬ জ'ন, ১২৩ টা চিভিল ছেক্টৰ আৰু ৯৩ গৰাকী বিএলঅ' ছুপাৰভাইজাৰ নিয়োগ কৰা হৈছে। মুঠ ১১২ টা ভোট কেন্দ্ৰ স্পৰ্শকাতৰ ।
