ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে পৰ্যবেক্ষক আৰু জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ বৈঠক : নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা

সভাত গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত ড৹ পাৰ্থসাৰথি মহন্তৰ লগতে নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 26, 2026 at 12:01 AM IST

গুৱাহাটী: অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে যাৱতীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । বুধবাৰে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে পৰ্যবেক্ষক আৰু জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

নিৰ্বাচন আয়োগে নিযুক্তি দিয়া কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সাধাৰণ পৰ্যবেক্ষকদ্বয় ক্ৰমে - ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া প্ৰদীপ কুমাৰ কৃষ্ণাৰাও ডাংগে আৰু হিম শেখৰ গুপ্তা, ব্যয় পৰ্যবেক্ষকদ্বয় ক্ৰমে ভাৰতীয় ৰাজহ সেৱাৰ বিষয়া ৰঞ্জন প্ৰকাশ আৰু ৰজত সেন তথা আৰক্ষী পৰ্যবেক্ষক ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ বিষয়া আছলাম খানৰ উপস্থিতিত জিলা নিৰ্বাচন বিষয়া তথা জিলা আয়ুক্ত স্বপ্নীল পালৰ পৌৰহিত্যত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰীয় তথা ৰাজ্যিক ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মহানগৰ জিলা সমিতিৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্বাচন আয়োগৰ

জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত উক্ত সভাত সমাগত নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া মুক্ত আৰু স্বচ্ছতাৰে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি, ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আৰু ষ্ট্ৰং ৰুমৰ প্ৰস্তুতি, ভোটগ্ৰহণ, নিৰ্বাচনী ব্যয় আদি প্ৰতিটো দিশৰ পৰ্যালোচনা কৰা হয় । জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলক নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ৰক্ষা কৰাৰ লগতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ নীতি-নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলিবলৈ আহ্বান জনায় ।

তদুপৰি ২৬ মাৰ্চৰ বিয়লি চাৰি বজাত প'লিং বিষয়াসকলৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সভাত উপস্থিত থাকিবলৈ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিসকলক আহ্বান জনায় । সভাত গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত ড৹ পাৰ্থ সাৰথি মহন্তৰ লগতে নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

মহানগৰীত সাধাৰণ পৰ্যবেক্ষকৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন

কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সাধাৰণ পৰ্যবেক্ষক ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া প্ৰদীপ কুমাৰ কৃষ্ণাৰাও ডাংগেই বুধবাৰে মহানগৰীৰ এছ বি দেওৰা কলেজ, উলুবাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আদিকে ধৰি মুঠ ৪৪ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয় । লগতে পৰ্যবেক্ষকগৰাকীয়ে এছ বি দেওৰা কলেজ আৰু উলুবাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰো নিৰীক্ষণ কৰে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

