মানাহ-বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিত বিপিএফ- ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন

নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব হিতেশ বসুমতাৰীয়ে ।

UPPL candidate Jwngsrang Brahma submits nomination paper
ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী জৌশ্ৰাং ব্ৰহ্মৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 24, 2026 at 11:19 AM IST

বাক্সা: বাক্সা জিলাৰ ৪১ নং মানাহ আৰু ৪২ নং বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিত বিপিএফ, ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে সোমবাৰে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ । বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিৰ এনডিএ সমৰ্থিত বিপিএফ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে বিপিএফৰ সাধাৰণ সম্পাদক মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম আৰু ৪১ নং মানস সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী থানেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে । অন্তিমদিনা সমান্তৰালভাৱে মানাহ সমষ্টিত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী জৌশ্ৰাং ব্ৰহ্মই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।

এনডিএ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ৰেলীত সংগ দিয়ে বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও জ্য়েষ্ঠ নেতাই । হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ বাক্সা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে । ইয়াৰ পিচতেই এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত পুনৰ এনডিএই চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই ।

ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী জৌশ্ৰাং ব্ৰহ্মৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল :

নৱগঠিত ৪১ নং মানাহ বিধানসভা সমষ্টিৰ ইউপিপিএল দলৰ শতাধিক সমৰ্থকক লগত লৈ বাক্সা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে প্ৰাৰ্থী জৌশ্ৰাং ব্ৰহ্মই ৷ মনোনয়নপত্ৰ দাখিল কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, "এইবাৰ ইউপিপিএল দলৰ পৰা মই বিজয়ী হম ৷ কাৰণ সমষ্টিটোত ৯০ শতাংশ সংখ্য়ালঘু ভোটাৰে এইবাৰ বিপিএফ এৰিছে । যিহেতু বিপিএফ দলে এনডিএৰ লগত চামিল হৈছে সেয়েহে সংখ্য়ালঘু ভোটাৰে ইউপিপিএল দলকেই ভোটদান কৰিব ৷"

নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব হিতেশ বসুমতাৰীয়ে:

এইবাৰ দলীয় টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈ নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে হিতেশ বসুমতাৰীয়ে । বিটিচি চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী, প্ৰাক্তন ইএম তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক হিতেশ বসুমতাৰীয়ে বাক্সা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি কয়, "বিটিচি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হিচাপে মই আছিলো । ২০০৩ চনৰ পৰা ২০১১ চনলৈ মই ই এম হিচাপে আছিলো । ২০১১ চনৰ পৰা ২০১৬ চনলৈ মই চাপাগুৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে আছিলো ৷ সেয়েহে মই ৰাইজৰ যথেষ্ট সহযোগিতা লাভ কৰিম ৷ ইউপিপিএলৰ পৰা টিকট মোক নিদিয়াৰ কাৰণে ৰাইজে মোক নিৰ্দলীয় হিচাপে পঠিয়াইছে ৷ ৰাকেশ ব্ৰহ্ম আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে দুটা তিনিটা ঠাইত টিকট দিছে ৷ এইবিলাক তেওঁলোকে বস্তু বুলি ভাবে ৷ মই তেওঁলোকক সমালোচনা নকৰো ৷"

উল্লেখ যে নৱগঠিত ৪২ নং বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিত ২০২১৫০ টা ভোটৰ বিপৰীতে মানাহ সমষ্টিত ২০৬৩৯৯ গৰাকী ভোটাৰ আছে ৷

