কংগ্ৰেছত নতুন বিড়ম্বনা ! বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিল হোৱাৰ দিশে, আনুষ্ঠানিক ঘোষণাহে বাকী

কংগ্ৰেছত নতুন বিড়ম্বনা ! বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিল হোৱাৰ দিশে, আনুষ্ঠানিক ঘোষণাহে বাকী
নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ বাবে আহিছে এক অভাৱনীয় খবৰ ৷ ২৪ নং বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মহানন্দ সৰকাৰৰ মনোনয়ন বাতিলৰ সম্ভাৱনা স্পষ্ট ।
Published : March 24, 2026 at 4:41 PM IST
বৰপেটা: সোমবাৰে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া অন্ত পৰাৰ এদিন পাছতেই অৰ্থাৎ মঙলবাৰে বৰপেটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছত দেখা দিলে আহুকলীয়া পৰিস্থিতিয়ে ৷ ২৪ নং বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মহানন্দ সৰকাৰৰ মনোনয়ন বাতিলৰ সম্ভৱনা । ফৰ্ম A ৰ বিসংগতিৰ বাবে মনোনয়ন বাতিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ । মনোনয়ন পত্ৰৰ লগত সংলগ্ন কৰি দিয়া দলীয় টিকট তথা ফৰ্ম A ত ধৰা পৰিছে বিসংগতি ।
কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা অন্যান্য প্ৰাৰ্থীসকলৰ দৰে মহানন্দ সৰকাৰে দাখিল কৰা ফৰ্ম A ত নাই জীতেন্দ্ৰ সিঙৰ স্বাক্ষৰ । ফৰ্ম A ৰ এটি স্বাক্ষৰবিহীন প্ৰতিলিপি দাখিল কৰিছিল মহানন্দ সৰকাৰে । ইয়াৰ পাছত মহানন্দ সৰকাৰক জীতেন্দ্ৰ সিঙৰ স্বাক্ষৰযুক্ত ফৰ্ম A ৰ প্ৰকৃত প্ৰতিলিপি দাখিল কৰিবলৈ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল । কিন্তু জীতেন্দ্ৰ সিঙৰ স্বাক্ষৰযুক্ত ফৰ্ম A ৰ প্ৰকৃত প্ৰতিলিপি দাখিলত ব্যৰ্থ হয় কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে জীতেন্দ্ৰ সিঙৰ স্কেন স্বাক্ষৰযুক্ত ফৰ্ম A ৰ এটি প্ৰতিলিপিহে দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম হয় প্ৰাৰ্থীগৰাকী ।
অৱশ্যে মহানন্দ সৰকাৰে আত্মপক্ষ সমৰ্থনৰ বাবে সময় বিচাৰি আৱেদন জনোৱাত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুধবাৰে দিনৰ ১১.২০ বজালৈকে স্থগিত ৰখা হয় । ইপিনে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মনোনয়ন বাতিলৰ সম্ভাৱনাৰ খবৰ প্ৰকাশ হোৱাৰ লগে লগে অগপ কৰ্মী-সমৰ্থকসকলে আনন্দ-উল্লাস প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হয় । বিষয়টো সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে অগপ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাসে ৷
তেওঁ কয়, "মহানন্দ সৰকাৰৰ দ্বাৰা দাখিল কৰা মনোনয়ন পত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ত্ৰুটি দেখা গৈছে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি যি প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ আৰু চহী থাকিব লাগিছিল, সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ নাছিল । বিশেষকৈ মনোনয়ন পত্ৰত চহীৰ অভাৱ আৰু প্ৰয়োজনীয় অনুমোদনৰ অভাৱৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হৈছে ।"
দীপক কুমাৰ দাসে লগতে উল্লেখ কৰে যে এই বিষয়ে পূৰ্বেই কংগ্ৰেছ পক্ষক জনোৱা হৈছিল, কিন্তু সেয়া সময়মতে সংশোধন কৰা নহ’ল । আইন অনুসৰি সকলো নথি-পত্ৰ সঠিকভাৱে পূৰণ কৰা বাধ্যতামূলক আৰু সেই নিয়ম উলংঘা কৰা বাবে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বাতিলৰ সম্ভাৱনা আছে । এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে এক শুনানি অনুষ্ঠিত হৈছে, য’ত দুয়ো পক্ষৰ অধিবক্তা উপস্থিত আছিল ।
ইপিনে বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মহানন্দ সৰকাৰে মনোনয়ন বাতিল সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে, মনোনয়ন বাতিল হোৱা বুলি ক’ত আৰু কেনেকৈ এই খবৰ প্ৰকাশ পাইছে সেই বিষয়ে তেওঁ অৱগত নহয় আৰু এই ঘটনাক তেওঁ আশ্চৰ্যজনক বুলি উল্লেখ কৰে । তেওঁ জনায় যে মনোনয়ন পৰীক্ষাৰ সময়ত কিছু বিসংগতি ধৰা পৰিছে আৰু সেই মতে যি যি প্ৰয়োজনীয় নথি আছিল সকলো তেওঁলোকে জমা দিছে । নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত স্ক্ৰুটিনিৰ সময়ত যিকোনো বিসংগতি শুধৰোৱাৰ সুযোগ থাকে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
সৰকাৰে আৰু কয় যে আন আন সমষ্টিতো একে ধৰণৰ সমস্যা হোৱা দেখা গৈছে আৰু নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে সংশোধনৰ বাবে সময় দিছে । মহানন্দ সৰকাৰে স্পষ্ট কৰে যে বৰ্তমানলৈকে তেওঁৰ মনোনয়ন বাতিল হোৱা নাই আৰু তেওঁ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখিছে । সকলো অভিযোগ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া বিবেচনা কৰি নিৰ্বাচন আয়োগে ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত ল’ব বুলি আশাবাদী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী । তেওঁ সকলো পক্ষক একপক্ষীয়ভাৱে বিষয়টো নল’বলৈ আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে আগবাঢ়িবলৈ আহ্বান জনায় ।
