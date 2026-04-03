ETV Bharat / politics

অহা ৩ বছৰত অসমৰ পথ আমেৰিকাৰ দৰে হ'ব : নীতিন গাডকাৰী

পলাশবাৰী আৰু মধ্য গুৱাহাটীত এন ডি এ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নীতিন গাডকাৰীৰ

অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নীতিন গাডকাৰীৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 3, 2026 at 3:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে প্ৰতিদিনে অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় নেতা তথা মন্ত্ৰীৰ আগমন হৈছে । শাসক-বিৰোধী সকলোৰে শীৰ্ষ নেতাসকলে অসমত নিজা নিজা সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে । বিশেষকৈ শাসকীয় দলৰ কেইবাগৰাকীও নেতা অসমলৈ আহিছে আৰু এন ডি এ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহ মন্ত্ৰীকে ধৰি কেইবাগৰাকীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, সাংসদে আহি প্ৰচাৰ চলাইছে । তাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে অসমত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী । প্ৰথমে পলাশবাৰী সমষ্টিত হিমাংশু শেখৰ বৈশ্যৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে আৰু তাৰ পিছত মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজয় গুপ্তাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

ফাঁচীবজাৰত এক নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত মন্তব্য কৰে । বিশেষকৈ তেওঁৰ বিভাগত অসমত হোৱাৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "অসম প্ৰগতি আৰু বিকাশৰ গতিৰে অগ্ৰসৰ হৈছে । মই যদি মোৰ বিভাগৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম । মই অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ৫ লাখ কোটি টকাৰ কাম কৰি আছোঁ । তাৰ ভিতৰত ২.৫০ লাখ কোটিৰ কাম কেৱল অসমতে কৰি আছোঁ । যিমানে কাম হৈ আছে যে ভূমি পূজনতো আহিবলৈ সময় নাই আৰু উন্মোচনৰ সময়তো আহিবলৈ সময় নাই ।"

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমত চলি থকা বিভিন্ন প্ৰকল্পৰো উদাহৰণ দাঙি ধৰে । তেওঁ কয়, "বিলাসীপাৰাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ চাৰিলেনযুক্ত পথ ৮.৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে । একেদৰে শিলচৰ চুৰাইবাৰী চাৰিলেনযুক্ত পথ ৭ হাজাৰ কোটি, গুৱাহাটীত ৭ হাজাৰ কোটি টকাৰ ৰিং ৰোড, ১৯ হাজাৰ কোটিৰে নুমলীগড়-গহপুৰ টানেল, ৭৫০০ কোটি টকাৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰ ।" গুৱাহাটী-শিলচৰ সংযোগী এক্সপ্ৰেছৱেৰ কথাও উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়, "গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰলৈ ২৫ হাজাৰ কোটি টকাৰে পথ নিৰ্মাণৰ কামো আৰম্ভ হৈছে । আপোনালোকে কেতিয়া সপোনতো ভাবিছিল নে অসমত ২৫ হাজাৰ কোটি টকাৰে পথ নিৰ্মাণৰ কাম হ'ব ।" অহা ৩ বছৰত অসমৰ ৰাজপথ আমেৰিকাৰ দৰে হ'ব বুলিও গাডকাৰীয়ে দাবী কৰে ।

দীৰ্ঘদিন ধৰি বিতৰ্কত থকা মাজুলী সংযোগী দলঙৰ কামো এবছৰৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰে । একেদৰে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ ৰ'প ৱে, বিমানবন্দৰৰ পৰা গুৱাহাটী চহৰলৈ ৩.৫ হাজাৰ কোটি টকাৰে এলিভেটেড ৰোড নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰে ।

গাডকাৰীয়ে লগতে দৃঢ়তাৰে কয় যে দেশত ধনৰ অভাৱ নাই যদিও দেশৰ বাবে কাম কৰিবলৈ ইচ্ছুক সৎ নেতাৰ অভাৱ আছে । সঠিক দল ক্ষমতাত থাকিলে অসমৰ ভালৰ দিশত পৰিৱর্তন অব্যাহত থাকিব বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ৷

গাডকাৰীয়ে লগতে কয় যে বিজেপিক সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি একাংশ লোকে ভোটাৰক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । বিজেপি কোনো জাতি, অঞ্চল, ধৰ্ম বা ভাষাৰ বিৰোধী নহয় । তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁ কয় যে সংবিধান অনুসৰি ভাৰতত আশ্ৰয় বিচৰা লোকসকলক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিব পাৰে কিন্তু অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰাসকলক নাগৰিকত্ব দিব নোৱাৰি । তেওঁ লগতে দাবী কৰে, "যদি আমি মানুহক অবৈধভাৱে সোমাবলৈ দিওঁ তেন্তে আমি ধৰ্মশালা হৈ যাম ।

বিজয় গুপ্তাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভতো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে । ভাষণ প্ৰসংগত নীতিন গাডকাৰীয়ে কয়, "বিজয় গুপ্তাক বহু দিনৰ পৰাই মই জানোঁ । আজি আনন্দিত যে তেওঁ ইয়াৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । মই তেওঁক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ । সকলো বেমাৰৰে এটাই চিকিৎসা আছে পদুম ফুলৰ বুটাম টিপক এনেকুৱা চমৎকাৰ হ'ব আপোনাৰ সকলো সমস্যাই সমাধান কৰা হ'ব ।"

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
নীতিন গাডকাৰী
বিজয় গুপ্তা
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.