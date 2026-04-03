ৰাইজৰ সহাঁৰিৰ প্ৰতি আশাবাদী নিউ গুৱাহাটীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শান্তনু বৰা, প্ৰতিদ্বন্দ্বীকো জনালে শুভেচ্ছা

নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী শান্তনু বৰাই অলিয়ে-গলিয়ে সৰু-সৰু সভা কৰি ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ প্ৰচাৰ চলাই আছে ।

Assam Assembly Election 2026
নিউ গুৱাহাটীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শান্তনু বৰা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 3, 2026 at 9:40 PM IST

গুৱাহাটী: ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আটাইকেইটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত জোৰদাৰভাৱে চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান । এই সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থীসকলে সাম্প্ৰতিক বোকা ছটিওৱা ৰাজনীতিৰ বিপৰীতে এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।

নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলে পৰস্পৰে পৰস্পৰক সমালোচনা কৰাৰ বিপৰীতে নিজৰ কৰ্মসূচী আৰু পৰিকল্পনাক লৈ ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে আৰু প্ৰচাৰ অভিযানত ব্ৰতী হৈ আছে । বিশেষকৈ শাসকীয় বিজেপি আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দুজনৰ মাজত সাম্প্ৰতিক বোকা ছটিওৱা ৰাজনীতিৰ বিপৰীতে ভদ্ৰতামূলক আচৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

নিউ গুৱাহাটীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শান্তনু বৰা (ETV Bharat Assam)

প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতে ইজনে আনজনক দেখা পালে বন্ধুৰ দৰে আচৰণ কৰাও দেখা গৈছে । দুয়োজন প্ৰাৰ্থীৰ এনে আচৰণ তথা নিদৰ্শনে ৰাইজৰো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাই ব্যাপক ৰূপত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে ।

সেইদৰে বিৰোধী কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী শান্তনু বৰাই সমষ্টিটোৰ অলিয়ে-গলিয়ে সৰু-সৰু সভা কৰি ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ প্ৰচাৰ চলাই আছে । প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পংকজ বৰাৰ পুত্ৰ শান্তনু বৰাই ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে । শুকুৰবাৰৰ দিনটোত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সমষ্টিটোৰ কেইবাটাও স্থানত প্ৰচাৰ অভিযান চলায় ।

প্ৰচাৰ অভিযান সন্দৰ্ভত শান্তনু বৰাই কয়, "ৰাইজৰ পদূলিলৈ গৈছোঁ । ঘৰে ঘৰে গৈছো । ৰাইজে বিপুল সঁহাৰি দিছে আৰু ৰাইজে এইবাৰ এটা নতুনত্ব বিচাৰিছে । বিশেষকৈ ৰাইজে মানুহৰ কথা শুনা আৰু বুজিপোৱা এখন চৰকাৰ বিচাৰিছে । ৰাইজে গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত তেনে এখন চৰকাৰ বিচাৰিছে । আমি আশাবাদী যে এইবাৰ নিউ গুৱাহাটীৰ ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিব ।"

সমষ্টিবাসীৰ সমস্যাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "পাহাৰ অঞ্চলৰ লগতে সমতল অঞ্চলতো কিছু সমস্যা আছে । সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ বাবে আমি নিশ্চয়কৈ চেষ্টা কৰিম । ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়াৰ লগতে কৈছে যে বিগত দহটা বছৰে ৰাইজে বিজেপি চৰকাৰখনৰ পৰা বহু আশা কৰিছিল । কিন্তু তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী-বিধায়কসকল বহুত অহংকাৰী হৈ গ'ল । সেইটো ৰাইজে বেয়া পাইছে । ৰাইজে আমাক কৈছে যে আমি জয়ী হ'লে তেওঁলোকৰ দৰে যাতে অহংকাৰী হৈ নাযাওঁ । আমি যাতে ৰাইজৰ মাজত থাকি কাম কৰো সেইটো ৰাইজে বিচাৰিছে ।"

বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "এইখন এখন যুঁজ । তেওঁ আহিছে আৰু তেওঁ যুঁজিছে । মই আগতেও কৈছোঁ যে তেওঁ ৰাইজৰ মনৰ কথাৰ বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰক । যিদৰে আমিও ৰাইজৰ মনৰ কথাৰ বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ । তেওঁক মই শুভেচ্ছা জানইছোঁ ভালদৰে যুঁজ দিয়াৰ বাবে । তেওঁ এজন ভাল ব্যক্তি আৰু তেওঁ ভালদৰে প্ৰচাৰ চলাই আছে । আমিও ভালদৰে নিজৰ প্ৰচাৰ চলাই আছোঁ । আমি বিশ্বাস কৰো যে এইবাৰ ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিব । আমি গোটেই অসমতে কংগ্ৰেছৰ পক্ষত এটা পৰিৱেশ দেখা পাইছোঁ । গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অসমবাসী ৰাইজে চাব বিচাৰিছে । ৰাইজে দিছপুৰত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হোৱাটো বিচাৰিছে ।"

ইফালে শুকুবাৰে নিশা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে শান্তনু বৰাৰ হৈ সমষ্টিটোত সমদল কৰি প্ৰচাৰ অভিযান চলায় । গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ৰ পৰা ভঙাগড়, গণেশগুৰি হৈ ছয়মাইললৈ ৰোড শ্ব' কৰি বিৰোধী বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী শান্তনু বৰাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায় দুয়োগৰাকী নেতাই ।

উল্লেখ্য যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বিলুপ্ত হৈ পৰা ৰাজ্যৰ একমাত্ৰ নগৰীয়া সমষ্টি ৰূপে পৰিচিত পূব গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ ঠাইত নতুনকৈ নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিটো গঠন হয় । এই সমষ্টিটোত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ দলে নৱপ্ৰজন্মৰ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । দুয়োজন প্ৰাৰ্থীয়েই শালীনতা বজাই নিজৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আহিছে আৰু ৰাইজেও সেয়া উপলব্ধি কৰিছে । অহা ৯ এপ্ৰিলত সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজে নিজৰ ৰায় দিব ।

নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত মুঠ পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে । সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা আন তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী হৈছে আম আদমি পাৰ্টীৰ আদিত্য গগৈ, গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ চিন্ময়ী ভূঞা বৰদলৈ আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী কুশল কুমাৰ শৰ্মা । ইফালে ৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৯১,৪৪৭ গৰাকী । ইয়াৰে ৯১,৩৯৮ জন পুৰুষ, ১,০০,০৪৫ গৰাকী মহিলা আৰু ৪ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । সমষ্টিটোত ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২১৯ টা ।

লগতে পঢ়ক:

অসমৰ জনতাৰ আস্থা-বিশ্বাস দুয়োটাই আছে বিজেপিৰ লগত : নীতিন নবীন

প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : মঙলদৈ সমষ্টিত কাৰ কান্ধত থাকিব গুৰু দায়িত্ব ? নীলিমাক ৰুধিবলৈ বাবে ৰিজুমণিৰ কি পৰিকল্পনা ?

